ミシュランスターシェフの手作りおむすび！シェフ自らが作った具材で握る夢のコラボレーション！南森町『和食いいくら』飯倉侑大シェフの作る一品は「鶏そぼろと筍の甘辛煮」は春の訪れを告げる絶品！

株式会社アハト

レトロ＆グルメで人気の商店街"空堀商店街"（谷町六丁目駅～松屋町駅）で注目のおむすび屋さん『空堀おにぎり（おびむす）』では、関西を代表するミシュランスターシェフが調理した具材を使用するミシュランおむすびを月替わりで提供しています。スターシェフ"監修"ではなく、シェフが"実際に"調理した具材を具としておにぎりを握る！そんな夢のコラボが実現。今回のコラボは南森町に佇む割烹料理の名店『和食いいくら』飯倉侑大シェフとのコラボ！春の訪れを告げるタケノコをふんだんに使用した「鶏そぼろと筍の甘辛煮」おむすび！完全数量限定で500円のワンコインでご提供！ミシュランに選ばれる飯倉シェフの味をこの機会にぜひご賞味ください！

月替り！ミシュランの味をおむすびで！

「空堀おにぎり（おびむす）」では2024年8月より、ミシュランスターシェフが調理した具材を使用したおむすびを月替りで提供しております。2024年8月の「日本料理 翠 大屋」（天満）大屋シェフを皮切りに、「老松 喜多川」（西天満）喜多川シェフ、「Chi-Fu」（西天満）の東シェフ、「agnel d'or 」（阿波座）藤田シェフ、「料理屋 まえかわ」（京都 清水五条）前川シェフ、「弧柳」（北浜）松尾シェフ、「La Terrasse irisee」（奈良市 菖蒲池）鷦鷯シェフ、「RiVi」（京町堀）山田シェフ、「日本料理 楽心」（新福島）片山シェフ、「料理屋 稲家」（北新地）稲家シェフ、「かわ原」（中津・中崎町）川原シェフその他多くのシェフより、和洋中の垣根を超えて本企画へのご参加をご承諾いただきました。大阪だけではなく奈良・京都など関西圏の多種多様なミシュランの味をおむすびで楽しんでいただけます。ミシュランスターシェフが実際に調理した具材を使用するため販売開始より100食の完全数量限定での提供となります。

今回ご参画くださった飯倉シェフは、

「当店はアラカルトでお好きなものを召し上がっていただけます。この時期はタケノコを使ったメニューを沢山ラインナップしており、おにぎりでもぜひこの春の味を提供したいと思いました。このコラボで当店の味を多くの方にご賞味いただき、当店にも足を運んでいただけますとうれしいです。」と語っておられます。

その他、過去にご参画いただいたミシュランスターシェフの方々からは

「いつの日か、私が作った具のおにぎりを食べてくれた人がうちのお店に来てくれたら、そう思うとめっちゃ夢がありますね！そんな夢を他のシェフ達と一緒に私も見たい！」

「他のスターシェフがどのような具材を作るのかが気になる！私自身も食べてみたい！」

などのコメントをいただきました。

3月のミシュランコラボおむすびは『和食いいくら』（南森町）飯倉侑大 シェフ作成の「鶏そぼろと筍の甘辛煮」おむすび

2026年3月のコラボは、『和食いいくら』 （南森町）飯倉侑大シェフが調理した「鶏そぼろと筍の甘辛煮 おむすび」です。

飯倉シェフは兵庫県ご出身。北新地の大人気割烹『纐纈』の番頭を経て独立、2017年末に南森町に『和食 いいくら』を開業されました。

約50品ほどの種類豊富な品書きの中から、好きなものをアラカルトで食べられるという、グルメには夢のようなお店。煮る、炊く、焼くなどの基本的な調理はもちろん、一つの食材に工夫を凝らした逸品の数々で、お客様の嗜好に寄り添い、至福のひとときを過ごすことができます。

そんな飯倉シェフが今回調理したおむすびの具材は、「和鶏そぼろと筍の甘辛煮」。春の味の代表格であるタケノコをふんだんに使用した贅沢なおむすびです。普通であれば鶏そぼろが主役になりそうなものですが、今回の主役はあくまで筍！

そちらをおびむすのお米・塩・海苔と合わせるよう、改良を加えて調理していただきました。タケノコのザクザク食感が楽しい絶品です！今回のコラボキャンペーンでは、ワンコインの500円で提供いたします！ミシュランの味がワンコインで楽しめるこの機会にぜひご賞味ください。

販売開始は3月13日11:00、100個の完全個数限定につき、お一人様一つ限りの提供とさせていただきます。

■店舗概要

店舗名 空堀おにぎり（おびむす）

住所 大阪市中央区谷町六丁目14-17

コレクション空堀1階

公式Instagram

https://www.instagram.com/karahori.onigiri/

電話番号 070-4784-3482

営業時間 11:00～17:00

定休日 無し（不定休）

※営業時間・定休日は2026年3月1日時点でのものです。最新情報は公式Instagramをご確認ください。