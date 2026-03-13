CHINAPLAS 2026: BASF、Freeflex® TPUベースの高性能エレクトロスピニング技術でNiber Technologiesと協業

CHINAPLAS 2026: BASF、Freeflex®（フリーフレックス）TPUをベースとした、高性能エレクトロスピニング技術によるイノベーションにおいてNiber Technologiesと協業











中国 上海 - 2026年3月11日 - BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）はCHINAPLAS 2026において、エレクトロスピニング技術のトップ企業であるNiber Technologies, Pte. Ltd. （本社：シンガポール、以下Niber Technologies）との協業によって開発したアウトドアジャケットを展示します。このジャケットには新たに開発された、熱可塑性ポリウレタン（TPU）ベースのエレクトロスピニング技術によるナノメンブレン、Freeflex®（フリーフレックス）E 130が採用されています。CHINAPLAS 2026: BASF、Freeflex®（フリーフレックス）TPUをベースとした、高性能エレクトロスピニング技術によるイノベーションにおいてNiber Technologiesと協業Niber TechnologiesのCEOであるJaehyung Park氏は、次のように述べています。「BASFとの協業によって、超軽量で柔らかな肌触りの快適なアウトドアジャケットを開発することができました。このジャケットは、優れたメンブレン均一性と高い水蒸気透過率（MVTR）を備えており、ラミネート加工の温度耐性が向上したことでメンブレンの応用範囲が広がりました。ペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）を使用することなく製造されたTPUベースのメンブレンは、従来のePTFE（拡張ポリテトラフルオロエチレン）に代わる持続可能な選択肢です。」この卓越した性能特性は、エレクトロスピニング技術により0.5 μmの超微細繊維を形成するFreeflex®の能力によって実現したものであり、高多孔性でありながら保護機能を備えたメンブレン層となっています。BASFはエレクトロスピニング技術のイノベーションに加え、Freeflex®溶融紡糸TPU繊維を15%含有するPP（ポリプロピレン）／PET（ポリエチレンテレフタレート）製のスポーツウェアも展示します。この製品は快適な着心地と速乾性を提供するとともに、アクティブウェアとして伸縮性と耐久性を強化しています。REACH規則に準拠し、Oeko-Tex®エコパスポートを取得しているFreeflex®溶融紡糸繊維は、テキスタイル用途における厳格な安全性および化学物質透明性基準を満たしています。Freeflex®のエレクトロスピニング技術によるナノメンブレンの性能と、溶融紡糸繊維の汎用性によって、次世代の機能性アパレルの設計・開発を実現できるようになります。さらにFreeflex®はBluesign®認証の取得を進めており、2026年中に準備を整えて、世界のアパレル・テキスタイル産業における規制強化とサステナビリティ要件の増大に対応します。BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部アジア太平洋地域TPUビジネスマネジメント担当バイスプレジデントであるロヒット・ループ・ゴーシュは、次のように述べています。「Freeflex®ポートフォリオ全体にBluesign®認証を追加することで、BASFは高性能で規制に適合し、環境を意識した素材ソリューションを求めるアパレルおよびテキスタイル業界のお客様とともに、持続可能な変革を推進することを目指しています。この取り組みによって、よりクリーンな材料、責任ある生産、そして性能重視のテキスタイルイノベーションに対するBASFのコミットメントがさらに強化されることになります。」※この資料はBASF本社（ドイツ）が2026年3月11日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部についてBASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と高性能を両立させることで、プラスチック業界の変革をリードしています。材料に関する専門知識、深い業界知見、そして幅広い製品ポートフォリオを活かし、プラスチックのライフサイクル全体にわたる包括的なソリューションを提供するパートナーとして選ばれています。専任のマテリアルフォーカスチーム、強力な研究開発力、そしてお客様に近い場所に展開するグローバルな生産ネットワークを通じて、地域や業界特有のニーズに対応した最適なソリューションを提供しています。当社の製品は、自動車、建築、消費財、産業用途といった主要分野における性能と効率の向上に貢献しています。パートナーの皆さまと共に、より循環型で持続可能な未来に向けた #OurPlasticsJourney を歩んでいます。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門の世界売上高は64億ユーロとなりました。LinkedInの#OurPlasticsJourneyにぜひご参加ください：ニュースレターの登録はこちら：https://on.basf.com/PM_Newsletter詳細情報：https://www.performance-materials.basf.com■BASFについてBASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。