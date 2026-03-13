【タンスのゲン】身体をガッチリ支える“スーパーハード”な寝心地！極太コイル採用の『スーパーハード ポケットコイルマットレス』登場

タンスのゲン株式会社↑（写真左：一体型タイプ 写真右：三つ折りタイプ）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、身体をガッチリ支える線径2.3mmの極太ポケットコイルを採用した『スーパーハード ポケットコイルマットレス』を新たに発売したことをお知らせいたします。

◇現代の睡眠課題に対する「超硬質」という解

従来のポケットコイルマットレスは「柔らかく身体にフィットする」というイメージが一般的でしたが、市場には「身体が沈み込みすぎて寝返りが打ちにくい」「標準的な硬さでは体重を支えきれず、腰に負担がかかる」といった課題を抱える方が多くいらっしゃいます。

特に体格の良い方や、畳の上で寝るような硬めの支持性を好む層にとって、これまでのポケットコイルは必ずしも最適解ではありませんでした。

本製品は、ポケットコイル特有の「独立した点でのサポート」を活かしつつ、圧倒的な支持力を備えた「スーパーハード」な寝心地を追求しました。最大の特徴は、2.3mmという規格外の線径を持つ極太コイルの採用です。

これを三つ折り型・一体型ともに、ボリューム感溢れる25cmの極厚仕様でパッケージングすることで、どんな体格の方でも朝まで理想的な寝姿勢を維持できる「重厚な安定感」を実現しました。

◇2.3mm極太コイルが実現する「沈み込まない」安定感

荷重の大きい腰回り部分の沈み込み過ぎを抑える硬さのマットレス

本製品の中核をなすのは、一般的なポケットコイル（通常1.9mm～2.0mm前後）を遥かに凌駕する「線径2.3mm」の極太ポケットコイルスプリングです。

■圧倒的な支持性能と寝姿勢の維持

線径を2.3mmまで太くすることで、コイル一台あたりの耐荷重性と反発力を劇的に向上させました。

これにより、体圧が集中しやすい腰回りも深く沈み込むことなく、背骨のS字カーブを正しくキープ。重い体重がかかってもバネが負けず、理想的な「立ち姿勢に近い寝姿勢」をガッチリと支え続けます。

■高品質線材「SWRH72B C種」

中材には、JIS規格の中でも最高レベルの「SWRH72B C種」を採用しています。

各アルファベットと数字が示す内容は以下のようになっています。

▶72（炭素含有量）数値が高いほど強度が向上。

▶B（マンガン含有量）焼き入れ性が増し、粘り強く折れにくい耐久性を付与。

▶C種（引張強さ）最も高い反発力を持ち、長期使用でもへたりにくい硬質性を担保。

■「硬いのに身体に沿う」独立構造

高い支持性を持ちながら、コイルが一つひとつ独立しているため、身体の凹凸に合わせて「点」でフィットします。

ボンネルコイルのような面での硬さとは異なり、緻密な体圧分散を可能にすることで、身体への局所的な負担を軽減しています。

◇25cm極厚多層レイアウトが生む、安心感と機能性

単なる「硬さ」の追求に留まらず、肌に触れる上層部には複数のクッション層を配置し、快適な睡眠をサポートする機能を凝縮しました。

硬いのに心地いいを実現する多層構造■22cmのハイカウントコイルによる「底付き感の払拭」

コイル自体の高さを22cmと長めに設計。これにより、大きなストロークで身体の荷重をしっかりと受け止め、底付き感を感じさせない贅沢なボリューム感を実現しました。

■竹炭配合ウレタンによる衛生設計

人は就寝中にコップ1杯分の汗をかくと言われており、マットレス内部の湿気やニオイは快適な眠りを妨げる大きな要因となります。本製品は、内部のウレタンフォームに竹炭成分を配合しました。

竹炭には優れた消臭効果があり、寝汗などによる気になるニオイを吸着・抑制します。また、一体型タイプでは3cm、三つ折りタイプでは1.5cmの竹炭ウレタンを採用し、身体を優しく受け止めるクッション性と衛生面を両立させています。

■蒸れを逃がす「360度・高通気メッシュ仕様」側面のメッシュ生地が、厚みのあるマットレスの通気を促進

ポケットコイルは独立した袋に入っている構造上、湿気がこもりやすいという課題があります。

本製品は、側面全体に通気性の良いメッシュ生地を採用。マットレス内部の空気を効率よく循環させ、カビやダニの発生を抑えるとともに、年中さらっとした快適な睡眠環境をキープします。

■信頼の品質管理

世界基準の安全性を示す「エコテックス認証」生地を使用し、ISO9001認定工場にて厳格な品質管理のもと生産しています。末長く安心してお使いいただける品質を実現しました。

◇ライフスタイルで選べる「一体型」と「三つ折り」の2バリエーション

寝心地へのこだわりや、お部屋のスペースに合わせて2つのタイプを展開しています。

スーパーハード ポケットコイルマットレス(一体型タイプ)【一体型タイプ】

最高の寝心地を追求 境目のないフラットな面で、全身を均一に支えます。

セミシングルからクイーンまでの幅広いサイズ展開で、一人暮らしからファミリーまで対応。

寝心地の安定感を最優先したい方におすすめです。

スーパーハード ポケットコイルマットレス(三つ折りタイプ)【三つ折りタイプ】

利便性と清潔さを両立 厚さ25cmのボリュームがありながら、三つに折りたたんで収納・移動が可能。立てかけて陰干しする際も自立するため、湿気対策が容易です。

来客用や、お部屋を広く使いたい方に最適です

◇カラーサイズ

サイズは「セミシングル/シングル/セミダブル/ダブル/クイーン」の5サイズを展開しています。

（セミシングルとクイーンは一体型のみ）

カラーは、「ブラック / ホワイト 」の2色をご用意しております。

