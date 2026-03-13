「職員室」も「教室」も自律的に動き出す！スクールタクト、新年度準備「春のアップデート祭」をオンライン開催

株式会社コードタクト

株式会社コードタクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：後藤 正樹）の授業支援クラウド「スクールタクト」は、先生方の新年度からの教育活動をより豊かにすることを目的に、「自律」をテーマにした2つのオンラインイベントを開催します。



スクールタクトを使って行われた山下楓馬先生による「対話型校内研修」と、白杉亮先生による「目標設定の立て方」の実践を紹介。春休みの時期に合わせて、大人と子供の両面から学びをアップデートする2日間です。





開催概要

【3/26開催】イベント詳細：学校が変わる！みんなで語り合いながら進める校内研修とは？＞(https://schooltakt.com/event/55133/)【3/29開催】イベント詳細：子供が自ら見通し、学び進める授業のつくり方＞(https://schooltakt.com/event/55248/)1．心理的安全性のある「前向き」な職員室へ！先生たちが自ら語りだす「対話型校内研修」の実践を紹介

タイトル

学校が変わる！みんなで語り合いながら進める校内研修とは？

【研究主任・研修主任の先生向け】西条市立神拝小学校の対話型校内研修の実践



開催日時

2026年3月26日（木）14:00～15:30 オンライン（Zoom）



参加費

無料



講師

山下 楓馬先生（愛媛県公立小学校教諭・スクールタクト認定マスターゴールド）



特別支援学校教員3年、公立小学校教員7年目。ある映画と講演をきっかけに自由進度学習を約3年前から実践。現在は「対話する教室」を自己テーマに、子供たちの将来の幸せにつながる自由進度学習とは何かを追求している。令和6年度から研究主任として対話型校内研修を実施し、児童同士や児童と教職員だけではなく、教職員同士の対話的風土の醸成も目指しながら「対話を基にした学び合い学習」について深めている。

詳細・申し込み

詳細・申し込みはこちら＞(https://schooltakt.com/event/55133/)

2．自己調整学習の第一歩！子供たちが自ら動き出す「目標設定」の実践を紹介

タイトル

子供が自ら見通し、学び進める授業のつくり方

～自己調整を促す「目標設定」の実践公開～



開催日時

2026年3月29日（日）10:00～11:30 オンライン（Zoom）



参加費

無料



講師

白杉 亮先生（東京都公立小学校教諭・スクールタクト認定マスターゴールド）



早稲田大学大学院教育学研究科修了、修士（教育学）。

数年間の正規教員を経て退職、あえてフリーランス（臨時的任用教員）として育休等の教員の代わりに学級担任を務める。教育心理学の知見を基に効果的な授業や学級経営のあり方について、日々実践と研究を重ねている。

著書に『自己調整につながる学習理論をビジュアルでまとめました』（明治図書）。

論文「自己調整学習理論に基づく授業技術の分類と考察」が日本教育技術学会・第1回向山洋一教育賞最優秀賞（教育技術賞）受賞。



詳細・申し込み

詳細・申し込みはこちら＞(https://schooltakt.com/event/55248/)

「スクールタクト」について

「スクールタクト」は、AIとスタディログを活用し、リアルタイムに学び合いを可視化することで先生をサポートするオンリーワンの授業支援クラウドです。

低速インターネットでも快適に動き、児童生徒の学びと成長に寄り添う機能開発と、専門スタッフによるきめ細かなサポートで、先生の負荷を軽減しながら、どんな授業にも学び合いを生み出します。



これまで文部科学省、総務省、内閣府などのICT教育の実証事業に採択されており、国公私立問わず2,500校を超える小学校から大学、学習塾に導入されています。

URL：https://schooltakt.com/

会社概要

当社は、『「学び」を革新し、誰もが自由に生きる世界を創る』をミッションに、『個の力をみんなで高め合う「学びの場」を創る』をビジョンに掲げ、最先端のICTを通じて協働学習を支援することを目指しています。



会社名 ：株式会社コードタクト

所在地 ：東京都渋谷区円山町28-4 大場ビルA館2階b室

設立 ：2015年1月

代表者 ：代表取締役CEO 後藤正樹

事業内容 ：授業支援クラウド「スクールタクト」およびリフレクション・マネジメントシステム「チームタクト」の提供

URL ：https://codetakt.com/

