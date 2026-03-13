【じゃんめん(R)たつの市店】3月13日(金)グランドオープン。高知のソウルフード「ジャン麺」が播州エリア初出店！

福助グループ

　福助グループ（本社：兵庫県三田市）は、2026年3月13日、兵庫県たつの市に「じゃんめん(R)たつの市店」をグランドオープンいたします。



　ジャン麺は、麺を食べたあとに残ったスープにご飯を入れて楽しむ独特のスタイルが特徴のラーメンです。ラーメンとご飯を一度に楽しめる「二度おいしいラーメン」として、高知県では長年愛され続けています。




【高知県の人気店「満洲軒」発祥のラーメン】


　ジャン麺は、高知県高岡郡四万十町にある人気店「満洲軒」で約22年前に誕生しました。


　「ごはんに合うラーメン」をコンセプトに開発されたこの一杯は、地元で瞬く間に評判となり、現在では高知県を代表するソウルフードの一つとなっています。


　本場・高知の店舗では連日行列ができるほどの人気を誇り、「昼にジャン麺、夜にジャン麺」と言われるほどリピーターも多い存在です。



　さらにその人気は県外にも広がり、大手コンビニエンスストアから商品化されるなど、多くの人に知られるラーメンとなりました。


　今回、その門外不出とされるレシピをもとに、本店直伝のジャン麺が播州エリアに初出店します。




【麺が見えない!? 迫力の旨辛あんかけラーメン】


　ジャン麺の最大の特徴は、麺の上に豪快にかけられた特製の旨辛あんかけです。


　卵、ニラ、唐辛子、ホルモンなどを加えた濃厚なあんが、麺が見えなくなるほどたっぷりとかけられており、そのインパクトあるビジュアルは初めて見る人を驚かせます。


　濃厚でコクのある旨辛スープは麺とよく絡み、一度食べるとクセになる味わいです。


　さらに生卵を落とすことで味がまろやかになり、辛さが苦手な方やお子様でも美味しくお召し上がりいただけます。




【麺のあとにご飯を入れる「二度おいしい」楽しみ方】


　ジャン麺の醍醐味は、麺を食べ終わったあとにあります。


残ったあんかけスープの中にご飯を入れて食べることで、ラーメンの旨味を最後まで味わうことができます。


　この「麺のあとにご飯」という独特の食べ方は、多くのファンを生み出してきたジャン麺ならではの魅力です。


　また、卵かけご飯と一緒に食べるなど、ご飯との相性も抜群です。




【高知県の農家から直送のニラを使用】


　ジャン麺に欠かせないニラは、高知県の農家から直送で仕入れています。


香り高く風味豊かなニラが、ジャン麺の旨味をさらに引き立てます。


　また、ニラには食物繊維も豊富に含まれており、栄養面でも魅力があります。


　さらに店内には柚子胡椒や花椒、お酢などの調味料も用意しており、お客様それぞれの好みに合わせて味の変化を楽しむことができます。




【メニュー(税込)】


ジャン麺(並) 1,080円
ジャン麺(並)＋ごはんセット(小) 1,230円
ジャン麺(並)＋まんぷくセット 1,470円


卵落としジャン麺 1,190円
ジャン飯 1,080円


カレージャン麺 1,080円


ジャン飯 1,080円




【店舗概要】


店名：じゃんめん(R)たつの市店


住所：兵庫県たつの市龍野町島田731-11


電話：079-178-8488


営業時間：


平日 11:00～15:00 / 17:00～22:00
土日祝 11:00～22:00






【福助グループ】


　兵庫県三田市で最初の店（屋台）を出店して30年、グループ店舗は関西圏で約40店舗になりました。お客様に笑顔でお食事を楽しんで頂けるように食材にこだわり、その良さをいかす技術を磨き続けています。


　私たちが提供する食を通じて、お客様の笑顔に貢献したい。


　食材を大切にしている地域の生産者からも愛される企業になりたい。
　そして、お客様と地域を愛するスタッフたちとともに成長していきたい。


　私たち福助グループは「三方すべてに笑顔を提供する企業」を目指し、日々邁進してまいります。