【年収699万円】SEO案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

■調査サマリー

・SEO案件の平均年収699万円

・週3日までの案件が65%超

・フルリモート案件が62%超

■目次

・SEO案件の平均年収

・SEO案件のリモート可否、稼働日数

・SEO案件の多い業界、職種

・SEOの職種における特徴

■調査結果はこちら

【2026年】SEO案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査

(https://magazine.sokudan.work/post/8CodlRkC)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)





フリーランスのSEO案件の平均年収

SEO案件の平均年収は699万円です。SEO（検索エンジン最適化）はWebマーケティングの中核を担う領域で、企業のオンライン集客において欠かせないスキルとなっています。検索アルゴリズムの変化に対応し続ける専門性と、コンテンツ戦略やデータ分析を組み合わせた総合的なマーケティング力が求められるため、安定した報酬水準につながっています。





フリーランスのSEO案件の稼働日数

週4~5日: 34.8%

週2~3日: 47.0%

週1日: 18.2%

週2～3日が47.0%と最多で、週4～5日（34.8%）を上回る構成です。週1日も18.2%あり、副業やパラレルワークで参画しやすい職種といえます。SEOは施策の効果測定や改善提案など、継続的だが常駐を必要としない業務が多く、複数クライアントを掛け持ちするスタイルとも相性が良いためです。





フリーランスのSEO案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 62.7%

リモート(一部)可: 33.9%

リモート不可: 3.4%

フルリモート対応が62.7%と約6割を占め、一部リモート可を含めると96%以上がリモートワークに対応しています。SEO業務はデータ分析やコンテンツ企画、レポート作成が中心のため、場所を選ばず進められる作業がほとんどです。稼働日数も週2～3日が最多と柔軟性が高く、時間と場所の両面で自由度のある働き方が実現しやすい職種です。



フリーランスのSEO案件の多い業界

その他人材サービス：25.37%

Webマーケティング：8.96%

EC・メディア ：7.46%

マーケティング・リサーチ：7.46%

その他IT関連：5.97%

その他人材サービスが25.37%と最多ですが、突出した業界はなく比較的分散した構成です。Webマーケティング、EC・メディア、マーケティング・リサーチが7～9%台で続いており、オンライン集客が重要な業界を中心に幅広く需要があります。SEOは業界を問わず「Webで集客したい企業」に必要なスキルのため、特定業界に偏らない案件構成となっています。



フリーランスのSEO案件の主な業務内容

マーケティング：52.24%

WEBディレクター：22.39%

編集・ライター：11.94%

営業：5.97%

エグゼクティブ / コンサル：4.48%

マーケティングが52.24%と過半数を占め、WEBディレクターが22.39%で続きます。SEOは単独の作業ではなく、コンテンツ企画やサイト改善と連動するため、マーケティング戦略全体を担うポジションでの募集が多くなっています。編集・ライターが11.94%あるのは、SEOに強いコンテンツ制作の需要が高まっているためです。

