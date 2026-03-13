クラフトビール醸造技術で造る「超サワー」シリーズにはっさく味が新登場！　尾道のしまなみブルワリーが「しまなみ超はっさくサワー」を発売

株式会社しまなみブルワリー

株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役社長：松岡風人）は、クラフトビール醸造技術による新商品「しまなみ超はっさくサワー」の販売を2026年3月12日より開始いたしました。

しまなみ超はっさくサワー

通常のはっさくサワーは蒸留酒と炭酸水を合わせたものにはっさく果汁を加えた飲み物ですが、「しまなみ超はっさくサワー」はクラフトビールの醸造技術を使ったサワーテイストの発泡酒。醸造酒ならではの程よい発酵の香りと自然な甘みが感じられるよう試行錯誤し生まれた透明なクラフトビール（ハードセルツァー）に、これでもかとたっぷり瀬戸内産はっさく果汁を加えて仕上げた、尾道らしいプレミアムな商品です。料理にも合いやすいよう、レモン果汁で酸味もプラス。柑橘のさわやかな酸味に加えて、みずみずしいはっさくの風味や、特有のほんのりとした苦味も感じられる、リッチなテイストが自慢です。贅沢にはっさく果汁を入れているため、アルコール度数は低めの3.0%。

しまなみ超はっさくサワー パッケージ

氷ありと氷なしで味わいが変わる！

氷を入れるとキリッとした飲み口でスッキリとした味わいです。一方、氷無しのグラスで飲むと温度が上がるにつれて酸味がとれてまろやかに。醸造酒らしい自然な甘みと酵母の香りが楽しめます。

【ブルワーズコメント】

心地よい酸味、程よい苦みがあいまった、はっさくの果汁感たっぷりのジューシーな新作ができあがりました！ 気に入ってもらえる出来になってると思います！

【同コンセプトの商品「しまなみ超レモンサワー」は国内マイクロブルワリーが造るクラフトビールで唯一のグッドデザイン賞】

しまなみ超レモンサワー

「しまなみ超レモンサワー」は、10月15日に2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞いたしました。国内のマイクロブルワリーが製造するクラフトビールがグッドデザイン賞を受賞するのは、これが初めてとなります（※１）。

※１：グッドデザイン賞の過去すべての受賞対象を公開している受賞ギャラリー（https://www.g-mark.org/gallery/winners）にて「クラフトビール」「ビール」で検索の上（しまなみブルワリー調べ）

左：しまなみ超レモンサワー 右：しまなみ超はっさくサワー

【新商品はしまなみブルワリー公式サイトで販売中】

しまなみブルワリーWEBサイトURL：https://shimanami-brewery.com/

しまなみ超はっさくサワー商品詳細

スタイル：超はっさくサワー

アルコール：3.0%

内容量：350ml

原材料：はっさく果汁（国内製造）、レモン果汁、糖類、麦芽

麦芽使用量２５％未満

賞味期限：6ヶ月

要冷蔵（10度以下）

価格：オープン価格

【しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴】

しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

【しまなみブルワリーの定番商品】

左：ストライクピルスナー 右：ファーストラガー

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

定番商品２種に使用されているモルトは、ドイツ産とカナダ産を混ぜて使います。麦のうまみの強いドイツ産モルトと、酵素力が強くすっきり仕上がるカナダ産モルトを、経験的にベストな分量で配合しています。

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】

ストライクピルスナー

世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。「ラガーのど真ん中」というコンセプトのストライクピルスナーは、この受賞によってまさに「おいしいラガーのど真ん中」となりました！

【ビール職人・松岡 風人（まつおか かざと）について】

松岡 風人

広島県府中市出身。東京農業大学の応用生物科学部醸造科学科（旧農学部醸造学科）を卒業後、ビール職人・山田一巳氏に憧れて、当時山田一巳氏が醸造長を勤めていた萌木の村株式会社の八ヶ岳ブルワリーに入社。2015年からは、同ブルワリーで醸造長を務める。2020年に、英国パラグラフ・パブリッシング社が主催する世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で、３つのビールが最優秀賞に選ばれたことをきっかけに、「しまなみブルワリー」の設立を決意する。2021年12月に株式会社しまなみブルワリー設立。ラガースタイルのクラフトビールを特に得意とする。

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。

尾道の景色

マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/