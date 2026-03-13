“一緒に食べる幸せ” 人と猫がシェアできる老舗メーカーの本枯節 『猫節』がペテモ幕張新都心に初上陸！
愛猫と一緒に『猫節』を味わう様子
株式会社まるじょう（広島県尾道市）は、”愛猫と同じ香り、同じ味を楽しむ”そんな小さな幸せを叶える『猫節』の販売イベントを、3月21・22日の2日間、ペテモ幕張新都心にて開催いたします。イベントでは猫節パッケージのキャラクター”まるにゃん”のオリジナルグッズも販売いたします。
【開催要項】
日時：3月21日（土）10:00～20:00
3月22日（日）10:00～19:00
場所：イオンモール幕張新都心 ペットモール2階
ペテモ幕張新都心
人と猫が一緒に楽しめる”猫節”とは？
かわいいパッケージに入った猫節（2g×5袋入）
”猫節”は、人も猫も食べられる本枯節１００％の鰹節。手間暇かけて作られた、高級ランクの鰹節で、香りが高くうま味が強いのが特徴。塩分相当量も1袋2gあたり0.02gと少なく、しかも、豊かな香りとうま味のおかげで、少量でも満足できるため、ミネラルの過剰摂取を抑えることができます。
1袋2gの使い切りパックとなっておりますので、開けるたびに本枯節ならではの豊かな香りが広がります。人はごはんやおかずにかけて、猫はいつものごはんにのせて。愛猫とシェアするひと時をお楽しみください。
多くの猫に幸せを
猫節の売上の一部は保護猫活動に寄付されており、飼い猫だけではなく、多くの猫に幸せを運びます。
プラスワン
1箱に1枚”尾道のねこカード”が入っており、尾道の町でのんびり暮らす猫たちのかわいい様子が見られます。お気に入りの猫ちゃんに出会っていただけたら幸いです。
かわいい”実用グッズ”で日々を豊かに
エコバッグ
まるにゃんの顔型巾着に収納できる、かわいいエコバッグ
尾道帆布トートバッグ
丈夫さと柔らかさを兼ね備えた、尾道帆布の手作り トートバッグ
ウオーターボトル
BPAフリーで食洗機対応の優れもの！(300ml)
雑貨
日常のあちこちに・・・ まるにゃんで癒しを
まるにゃん
「まるにゃん」は、猫の町・尾道の喫茶店で働くウエイター猫。ヒトもねこちゃんも「おだやかに、のんびり幸せに」過ごせる日常を願っています。まるにゃんは、出会うすべての存在を大切なおともだちだと思っており、やさしさと平和を何よりも大切にするキャラクター。地域や人々に寄り添うブランドの象徴として、これからも“やすらぎのある暮らし”を広げていきます。
【お問い合わせ先】
株式会社まるじょう
所在地：広島県尾道市古浜町２-５０
担当：河本（カワモト）
MAIL：onomichi@e-marujo.co.jp（河本宛）
会社HP【株式会社まるじょう】：https://e-marujo.net
グッズHP【まるにゃんのおへや】：https://www.marunyan-marujo.com