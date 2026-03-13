“一緒に食べる幸せ” 人と猫がシェアできる老舗メーカーの本枯節　　『猫節』がペテモ幕張新都心に初上陸！

株式会社まるじょう愛猫と一緒に『猫節』を味わう様子

株式会社まるじょう（広島県尾道市）は、”愛猫と同じ香り、同じ味を楽しむ”そんな小さな幸せを叶える『猫節』の販売イベントを、3月21・22日の2日間、ペテモ幕張新都心にて開催いたします。イベントでは猫節パッケージのキャラクター”まるにゃん”のオリジナルグッズも販売いたします。

【開催要項】

日時：3月21日（土）10:00～20:00

3月22日（日）10:00～19:00

場所：イオンモール幕張新都心 ペットモール2階

ペテモ幕張新都心

人と猫が一緒に楽しめる”猫節”とは？

かわいいパッケージに入った猫節（2g×5袋入）

”猫節”は、人も猫も食べられる本枯節１００％の鰹節。手間暇かけて作られた、高級ランクの鰹節で、香りが高くうま味が強いのが特徴。塩分相当量も1袋2gあたり0.02gと少なく、しかも、豊かな香りとうま味のおかげで、少量でも満足できるため、ミネラルの過剰摂取を抑えることができます。

1袋2gの使い切りパックとなっておりますので、開けるたびに本枯節ならではの豊かな香りが広がります。人はごはんやおかずにかけて、猫はいつものごはんにのせて。愛猫とシェアするひと時をお楽しみください。

多くの猫に幸せを

猫節の売上の一部は保護猫活動に寄付されており、飼い猫だけではなく、多くの猫に幸せを運びます。

プラスワン

1箱に1枚”尾道のねこカード”が入っており、尾道の町でのんびり暮らす猫たちのかわいい様子が見られます。お気に入りの猫ちゃんに出会っていただけたら幸いです。

かわいい”実用グッズ”で日々を豊かに

エコバッグ

まるにゃんの顔型巾着に収納できる、かわいいエコバッグ

尾道帆布トートバッグ

丈夫さと柔らかさを兼ね備えた、尾道帆布の手作り トートバッグ

ウオーターボトル

BPAフリーで食洗機対応の優れもの！(300ml)

雑貨

日常のあちこちに・・・ まるにゃんで癒しを

まるにゃん

「まるにゃん」は、猫の町・尾道の喫茶店で働くウエイター猫。ヒトもねこちゃんも「おだやかに、のんびり幸せに」過ごせる日常を願っています。まるにゃんは、出会うすべての存在を大切なおともだちだと思っており、やさしさと平和を何よりも大切にするキャラクター。地域や人々に寄り添うブランドの象徴として、これからも“やすらぎのある暮らし”を広げていきます。

【お問い合わせ先】

株式会社まるじょう

所在地：広島県尾道市古浜町２-５０

担当：河本（カワモト）

MAIL：onomichi@e-marujo.co.jp（河本宛）

会社HP【株式会社まるじょう】：https://e-marujo.net

グッズHP【まるにゃんのおへや】：https://www.marunyan-marujo.com