児童発達支援「Lii sports studio」が大阪・東京・沖縄に3店舗連続オープン！今期計15店舗の出店を完了し、来期は年間40店舗の新規開所を計画。

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）が運営する、児童発達支援施設「Lii sports studio（リィスポーツスタジオ）」は、2026年1月から3月にかけて、沖縄、東京、大阪の3拠点に新店舗を順次オープンいたしました。

Lii sports studio 首里（内観）Lii sports studio 多摩センター（外観）

2026年3月の「Lii sports studio 桃谷」のオープンをもって、今期（2025年度）計15店舗の新規出店を達成いたしました。来期はさらにスピードを速め、年間40店舗の新規出店を計画しています。

子どもの“やりたい！”から始まる能動的な運動支援モデルと、全国どこでも高い質の支援を届ける仕組みを基盤に、2030年までの全国200店舗の実現を目指し、必要な支援がすべての地域に行き渡る社会づくりを加速させてまいります。

【Lii sports studioとは】

Lii sportsでは、従来の運動アプローチに加え独自の支援体制を構築しています。

- 独自開発システム「DEA2000(TM)︎（Digital Ecological Approach 2000）」2,000種以上の運動プログラムをデータベース化。7つの基礎感覚、発達年齢、段階レベル、そしてお子さまの「好き」という興味関心から最適なメニューを自動生成します。「できる／できないの指導」ではなく、主体性を引き出す個別最適な運動体験を提供しています。- 支援の質を担保する「REPS」と「LBC」全国展開においても支援の質を均一化するため、コーチングポリシー「REPS（Respect・Ecological・Pump・Sports）」と、法令遵守および支援体制をチェックする「LBC（Lii border check）」を運用。これにより、全国どのスタジオでもLii sportsならではの高品質な体験を提供できる運営体制を整えています。

【店舗情報】

Lii sports studio 首里（リィスポーツスタジオ シュリ）

支援提供開始：2026年1月5日

住所：沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目265-14

電話：070-8364-9925(#)

Lii sports studio 多摩センター（リィスポーツスタジオ タマセンター）

支援提供開始：2026年2月1日

住所：東京都多摩市豊ヶ丘1-60-8 トウタクサン1階

電話：070-9432-7322(#)

Lii sports studio 桃谷（リィスポーツスタジオ モモダニ）

支援提供開始：2026年3月1日

住所：大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目3-24 LN堂ヶ芝ビル3階

TEL：070-9209-8892(#)

【見学申込・無料体験について】

各施設では、お子さまと一緒にLii sportsを体験いただける無料体験会や、専門スタッフによる個別相談を随時実施しております。

WEBフォーム： https://liistyle.co.jp/contact/

お電話： 各施設直通番号までお気軽にお問い合わせください。

【利用料金】

0歳～3歳の4月1日までのお子さま： 所得に応じ、利用料金の1割をご負担いただきます。

満3歳～5歳までのお子さま： 児童発達支援の利用者負担は無償です。

※詳細は自治体や世帯収入により異なります。

【会社概要】

会 社 名： 株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者： 代表取締役 廣瀬 あゆみ

設 立： 2018年11月1日

所 在 地： 愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8-1 御器所セントラルビル3A

事業内容： 児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業

Webサイト： https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報 担当：横山

TEL：090-5944-9538(#) / MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp

