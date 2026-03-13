3月13日(金)～5月10日(日)まで試聴体験フェアを開催

株式会社KEF JAPAN

＜KEF（ケーイーエフ）＞は、2026年3月13日(金) ～2026年5月10日(日)の期間、東京・青山にある直営店 KEF Music Gallery TOKYOにて試聴体験フェアを開催します。試聴体験及び製品購入でKEFオリジナルギフトをプレゼントします。パーソナライズされたデモンストレーションでKEFサウンドを直接ご体感ください。

試聴体験フェアでは期日内に試聴予約及び試聴体験を実施していただいたお客様にKEFオリジナルボールペンを全員にプレゼントします。

さらに試聴体験後、2026年5月31日までに KEF Music Gallery TOKYO にて11万円以上(税込)の製品をご購入いただいたお客様には、KEF オリジナルギフト(コースターセットまたはヴァイナルスタンドのいずれか1点)を全員にご用意しています。

試聴体験フェアでもらえる特典

1. 試聴予約＆試聴体験でもらえる特典

KEF オリジナルボールペン

※色は選べません。

2. 購入特典(以下どちらか1点となります)

KEF x Michael Young コースターセット

4枚組の美しいレザーコースターと磨き上げられたアルミニウム製ディッシュのセットです。コースターに施されたエンボス加工の模様は、KEFのUni-Qドライバーの特徴的なタンジェリンウェーブガイドデザインへのオマージュとなっています。洗練された環境で音楽をお楽しみいただけます。

KEF x Michael Young ヴァイナルスタンド

マイケル・ヤングがデザインしたこの ヴァイナルスタンドは、レコードコレクターと音楽通の愛好家を念頭に置いて作られています。アルミニウム仕上げの洗練されたホルダーは、ご自宅のリスニングスペースにもマッチするアイテムです。

【試聴体験フェア詳細】

期間: 2026年3月13日(金) ～2026年5月10日(日)

対象店舗: KEF Music Gallery TOKYO

試聴予約&体験特典: KEFオリジナルボールペン(全員)

試聴予約&体験&購入特典: KEF x Michael Young コースターセットまたはヴァイナルスタンドのいずれか1点(11万円以上(税込)の製品を購入した方)

キャンペーン詳細及び試聴体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/blogs/news/kmg-tokyo-book-a-demo-202603)

KEF Music Gallery TOKYOについて

KEFは、2023年12月9日(土) にKEF Music Gallery TOKYOをグランドオープンいたしました。東京を代表するラグジュアリーブランドやデザイナーブランドの発信地である青山で、これまでにない素晴らしいサウンド体験をお客様に提供いたします。

KEFスピーカーを長年ご愛顧いただいているオーディオファンの方のみならず、ライフスタイルのサウンドクオリティをあげたい方、暮らしのアイテムにこだわらずにはいられない方など、高品質で魅惑的なKEF製品と著名なアート作品をコーディネイトしディスプレイしています。より幅広い方々にKEF製品に触れていただきたいとのKEF本国の意向も踏まえて開設されました。KEF 創業60年以上にわたる音へのこだわりに、ぜひ触れて下さい。

KEF Music Gallery TOKYO特設ページはこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

KEFオンラインストアお問合せフォーム

https://jp.kef.com/pages/contact-us

www.KEF.com

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ

KEF Japan PR pr.jp@kef.com