Henry Dean(ヘンリーディーン)の2026SS新色フラワーベースを、BASIC AND ACCENTオンラインストアにて充実したラインナップで展開。

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「BASIC AND ACCENT」のオンラインストアにて、Henry Dean(ヘンリーディーン)の2026年SSシーズナルカラーのフラワーベースが多数入荷いたします。

水彩画のように重ねた奥行きのある色合いが魅力のHenry Dean(ヘンリーディーン)フラワーベース。

2026SSは、春らしい4色が仲間入りしました。

[概要]

販売開始：2026年3月13日(金)10:00~

販売場所：BASIC AND ACCENT公式オンラインストア

Henry dean(ヘンリー・ディーン)について

1977年にヘンリー・ディーンが創設したベルギーのフラワーベースブランド。昔ながらの手吹きガラスの手法によって生まれるやわらかなフォルムと揺らぎ、自然や日常のワンシーンから想起する洗練された色をまとったフラワーベースは、アートピースのような佇まいと温かみをもっています。

Aquarel Amber(アクアレルアンバー)

本物の金を用いたゴールドベースに、琥珀色の不規則なラインを水彩画のように重ねたアクアレルシ

リーズの新色、アクアレルアンバー。 吹きガラスの工程で生まれる空気と炎の動きが、ラインの表情や

濃淡に個体差をもたらし、一点一点に異なる魅力を与えています。

Mint(ミント)

清涼感と夏を思わせるミントグリーン。 やわらかな不透明のグリーンの上に、蛍光感のある透明な

グリーンを重ねることで、奥行きのある色合いが生まれています。製作工程で含まれる気泡が光を

受け、軽やかで生き生きとした印象を引き立てます。

Green Stain ・ Pink Stain(グリーンステイン・ピンクステイン)

「ステイン」とは、消えることのない痕跡。このカラーは、吹き上げの工程で生まれる、唯一無二の“にじみ”から成ります。淡いベースカラーのガラスに、職人がグリーンまたはローズの色をそっと落とすと、そのステインは吹き上げとともに広がり、形を変えながら器の表情となって現れます。 同じ位置を狙って加えられるステインですが、ガラスのもつ偶然性によって、まったく同じものは二つとして存在しません。届いたその表情との出会いも、一期一会の楽しみです。

また、今回は通常入荷しないインパクトのあるデザインのアイテムも入荷いたしました。

ぜひ、オンラインストアにてご覧ください。

オンラインストア :https://basicandaccent-online.com/blogs/topics/henrydean2026年3月13日(金)10:00よりアイテムが追加されます。

当店で取り扱うHenry Dean(ヘンリーディーン)は、TISTOU様より提供いただいています。

TISTOU株式会社

TISTOU株式会社は、ベルギーのハンドメイドガラスブランド「Henry Dean（ヘンリーディーン）」の日本における公式販売元として、フラワーベースをはじめとしたヨーロッパの美しいデザインプロダクトを日本に紹介している企業です。

職人の手仕事から生まれるガラスの質感や色彩の魅力、ブランドの背景にあるクラフトマンシップや文化を大切にしながら、日本のライフスタイルに向けて発信しています。

東京・蔵前にはショールームを構え、Henry Deanをはじめとする取扱ブランドの世界観を実際に体感することができます。

TISTOU TOKYO SHOWROOM

住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-7-3

TEL：03-5829-4085

TISTOU公式HP：https://www.tistou.jp/

取り扱いアイテム一例

Stromboli XS

\9,130

Pipe S/M

\8,030/\8,800

Drop S

\6,380

Grass S

\7,260

Julien XS

\7,810

Square XS

\11,550

Charm Holder S

\93,500

August

\62,150

その他のアイテムはこちら ＞ :https://basicandaccent-online.com/blogs/topics/henrydean

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

BASIC AND ACCENT

2015年、東京 自由が丘に第一号店となる路面店をオープン。着心地の良いベーシックなウェアやアクセントになるアクセサリー、毎日の生活を彩る食器やインテリア雑貨を扱う全国14店舗（1店舗B AND A・2026年2月時点）を展開している。

公式ウェブサイト：https://basicandaccent.com

公式インスタグラム

BASIC AND ACCENT：https://www.instagram.com/basic_accent/

B AND A：https://www.instagram.com/b_and_a0324/

公式オンラインストア：https://basicandaccent-online.com

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

