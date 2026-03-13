あなたのデザインが商品に！撥水風呂敷『ながれ』デザインコンペ2026開催【募集テーマは「nature」】

朝倉染布株式会社

朝倉染布株式会社（本社：群馬県桐生市、代表取締役社長：朝倉剛太郎、1892年 明治25年創業）は、「あたらしい風呂敷をつくる」をコンセプトに「撥水風呂敷『ながれ』デザインコンペ2026」を開催いたします。おかげさまで撥水風呂敷『ながれ』は、2026年9月19日に発売20周年を迎えます。この大きな節目を記念し、さらなる可能性を求めて今回のコンペを実施する運びとなりました。

本コンペは、撥水性とデザイン性を兼ね備えた風呂敷『ながれ』の新たな表現を募集するもので、今回で8回目の開催となります。

最優秀賞作品は、賞金10万円の贈呈に加え、実際に商品化を予定しております。今回は従来の一般の部に加え、新たに「高校生以下の部」を設け、より幅広い世代からの応募を受け付けます。募集テーマは「nature」。風呂敷になった際の実寸サイズをイメージしながら、多様な視点からのデザインを募集します。

撥水風呂敷『ながれ』とは

撥水風呂敷『ながれ』は、朝倉染布独自の撥水技術によって正統進化を遂げた、“水をはじく風呂敷”です。突然の雨に、濡らしたくないものを包んだり、エコバッグのように使ったり。普段使いはもちろん、防災グッズとしても活躍する、軽くて便利な風呂敷です。

2011年度「グッドデザイン賞」特別賞「中小企業庁長官賞（ものづくりデザイン賞）」、ドイツ「red dot design award」等を受賞、新「現代日本のデザイン100選」にも選定されています。

また、2021年12月には発売15周年を記念し、撥水風呂敷『ながれ』を用いて「100人の風呂敷リレーで100リットルの水を運ぶ最速タイム」に挑戦し、世界記録を達成しました。

撥水風呂敷『ながれ』オフィシャルサイト： https://www.nagare-furoshiki.com/

公式オンラインショップ「日本流 -NIPPON NAGARE-」：https://www.nipponnagare.com/

デザインコンペについて

撥水風呂敷『ながれ』のデザインコンペは、今回で8回目の開催となります。これまで多くのデザインが集まり、最優秀賞をはじめ、数多くの作品が実際に商品化され、多くの方の手に届いています。

また、一般の部に加えて、今回より新たに高校生以下の部を設けています。過去の開催において、高校生からも多くの応募をいただく中で、参加の機会をより多く広げたいという思いから設けた区分となります。

2020年の開催時には、現役高校生による作品「星空」が審査員特別賞を受賞し商品化されました。本コンペでは優秀賞作品に限らず、受賞作品が商品化される可能性があります。

＜過去の受賞作品の商品化事例＞

撥水風呂敷『ながれ』デザインコンペ2026募集要項

＜募集期間＞

2026年3月18日（水）～2026年9月19日（土）【必着】

＜募集内容＞

96×96cmサイズ（塗り足し含め98×98cm）の風呂敷デザイン ※デジタルデータ

※デザインテンプレートは下記特設ページからダウンロード可能となります。

＜募集テーマ＞

「nature」

＜審査員＞

以下3名および朝倉染布デザインコンペ選考委員会にて審査をいたします。

イトウジュン

撥水風呂敷『ながれ』ブランドディレクター

東京電機大学システムデザイン工学部教授



ブランド20周年を迎える記念のコンペとなる今回も色々な解釈が可能なテーマを設定しました。デザインを考える際にはPC画面上での見え方と実物の違い、ハンカチや手拭いとも違う風呂敷の大きさや包んだ際の見え方を意識すると良いと思います。

石原宏高【特別審査員】

衆議院議員

私はこれまで、環境問題をライフワークとして取り組んできました。日本の伝統文化である風呂敷は、過剰包装を減らし、使い捨てプラスチックの削減につながる、サステナブルなアイテムとして再評価されています。さらに『ながれ』は撥水加工により、さらに用途が広がりました。皆さんもぜひ風呂敷を使ってみてください。

林家つる子【特別審査員】

落語家 ぐんま特使

私たち落語家にとって、風呂敷は着物を包むための必須アイテムです。ながれは超撥水、さらには心躍るデザインがたくさん揃っており、重宝しています。このコンペで、使う時にワクワクする、思わず嬉しくなるような風呂敷に出会えることを、楽しみにしています。

＜応募区分＞

一般の部、高校生以下の部

＜応募方法＞

以下提出書類3点を封筒にまとめ、ご郵送ください。

1, 作品の柄・柄名をプリントした紙［A4 or A3］

縫代分の塗り足しを含めた98cm×98cmのサイズでデータを制作頂き、用紙に収まるサイズに縮小し、プリントアウトしてください。

※用紙1枚につき、1作品とします。

2, 応募用紙［A4］

提案書を下のリンクからダウンロード・印刷の上、必要事項をご記入いただき、封入してください。

3, 作品のデータが記録されたCD、DVD、USBメモリ

その他詳細事項は、下記の撥水風呂敷『ながれ』デザインコンペ2026特設ページからご確認ください。

▼撥水風呂敷『ながれ』デザインコンペ2026 特設ページ

https://www.asakura-senpu.co.jp/nagare-compe2026

主催：朝倉染布株式会社について

朝倉染布株式会社は、古くから織物の街として知られている桐生の地に「朝倉織物整理工場」として1892年（明治25年）に創業しました。創業130年を超えた現在でも、一貫して新たな加工技術の開発・研究に取り組み、dewelry(R)0（撥水加工）や吸水速乾加工をはじめとする、様々な最新技術を誕生させています。

【会社概要】

社名：朝倉染布株式会社

本社所在地：群馬県桐生市浜松町１丁目13番24号

代表取締役：朝倉 剛太郎

設立： 1892年 明治25年 7月6日

HP：https://www.asakura-senpu.co.jp/