2026.3.12 debut 一日中、美スタイルキープ。内側から崩れにくい髪へ仕上げるスタイルロックオイルが登場。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

”世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、髪の内側のコンディションを整えて、美しいスタイルを一日中キープするスタイリングオイルを2026年3月12日（木）に発売します。髪の乾燥ダメージを補修するエンドウタンパク※1が、ブレンド発酵成分※2のサポートで内側まで浸透。さらにコメタンパク※3などが乱れたキューティクルを整えて、内側に潤いを

閉じ込めます。すこやかに整って乾燥や湿気の影響を受けにくくなった髪を、ドデカン※4などの自然由来の成分でコーティングし、スタイルをロックしたまま長く保ちます。キープ力がありながらもシャンプーですっきりオフでき、翌日のスタイリングがしやすい素髪を保てる軽やかなヘアオイルです。

はじけるようなライムの爽やかでジェンダーレスな香りは、心を解き放つような明るさとみずみずしさに満ちて。

※1 加水分解エンドウタンパク（ヘアコンディショニング成分）

※2 プセウドジマエピコラ/オリーブ果実油発酵液、プセウドジマエピコラ/ヒマワリ種子油発酵エキス液、プセウドジマエピコラ/チャ種子油発酵エキス液（すべて保湿成分）

※3 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク（ヘアコンディショニング成分）

※4 エモリエント成分

スタイルロックオイル 80mL 税込\4,950

POINT1, 内側まで潤ってまとまり、美しいスタイル長く続く

髪が乾燥してコンディションが悪いとスタイルもまとまりにくいもの。そんな乾燥しやすい髪のためにブレンド発酵成分※2を配合。湿気によるうねりや広がりなどのケアで注目されているトステア(R)※5や黒酵母培養物※6、エンドウタンパク※1などを引き込みながら内側まで潤し、乾燥ダメージを補修。

乾燥や湿気の影響を受けにくく、ロックしたスタイルを長くキープできるすこやかな髪に整えます。

POINT2, 外的刺激による乾燥から守り、内側の潤い逃がさない

髪の潤い維持のことを考え、キューティクルのケアに着目。コメタンパク※3が乾燥で乱れたキューティクルを補修し、フクロフノリエキス※7が表面を保護します。キューティクルのコンディションが整い、髪の内側の潤いが逃げないようにすることで、外的刺激による乾燥がもたらす広がりやスタイルの崩れを防ぎ、手ぐしでさっと整えるだけでいつでもリスタイルできる状態を保ちます。

POINT3, 軽やかにスタイルキープ、すっきりオフして素髪に

自然なスタイリングのためにドデカン※8、ミリストイルプルラン※9などを配合。ブレンド発酵成分※2とともに髪表面に広がって付着し、植物オイル※10が髪をコーティングするのをサポートします。自然由来のドデカン※７などを使用したコーティングで、ごわごわと固まらずに軽やかにスタイルをキープできるのが特長です。一日の終わりにはシャンプーですっきりとオフして、翌日のスタイリングがしやすい素髪へ。

香り

ほろ苦いライムが爽やかにはじける、凛としたジェンダーレスな香り

[ライム・スパークリング]

つけた瞬間にほんのり苦みのあるフレッシュなライムがはじけるように香り、ベルガモットやレモングラスが爽やかに広がります。ミドルにはパルマローザやゼラニウムが甘くまろやかな厚みをつくり、ラストはパチョリやフランキンセンスが深みのあるニュアンスをもたらします。きりりとクールでジェンダーレスな香りは、心を解き放つような明るさとみずみずしさに満ちて。