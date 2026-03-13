JR九州 駅スタンプが、「エキタグ」に初登場！ ９路線１０区間３３駅に、常設で３7デザイン導入します
2026年3月12日
九州旅客鉄道株式会社
株式会社ジェイアール東日本企画
九州旅客鉄道株式会社（福岡市博多区 代表取締役社長執行役員：古宮 洋二、以下「ＪＲ九州」）は、株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区 代表取締役社長：石川 明彦）が運営する駅スタンプアプリ「エキタグ」に参画し、2026年3月14日（土）より、九州新幹線、西九州新幹線、鹿児島本線（門司港～八代）、久大本線、豊肥本線、鹿児島本線（川内～鹿児島）、指宿枕崎線、長崎本線、大村線および佐世保線の９路線 10区間 33駅で、デジタル駅スタンプの提供を開始いたします。
１． JR九州 駅スタンプアプリ「エキタグ」デビューについて
（1）開始日 ： 2026年3月14日(土) 始発から
（2） 設置駅 ：
博多駅、新鳥栖駅、久留米駅、筑後船小屋駅、新大牟田駅、新玉名駅、熊本駅、新八代駅、
出水駅、川内駅、鹿児島中央駅、谷山駅、指宿駅、西大山駅、西頴娃駅、枕崎駅、
武雄温泉駅、嬉野温泉駅、新大村駅、諫早駅、長崎駅、鳥栖駅、佐賀駅、江北駅、肥前鹿島駅、
肥前浜駅、浦上駅、ハウステンボス駅、千綿駅、上有田駅、有田駅、早岐駅、佐世保駅
※鹿児島中央駅、武雄温泉駅、諫早駅、長崎駅は、２デザイン反映されます
（3） スタンプデザイン（一部紹介）：
（４） 「エキタグ」の取得方法 ：
デジタル駅スタンプ設置駅には、「エキタグ」サイン（右図）を掲出します。
取得可能時間と取得場所は、「エキタグ」でご確認ください。（アプリ内「i」マークをタップ）
詳しくは、こちら（エキタグ | デジタル 駅スタンプアプリ(https://www.ekitag.jp/#howto)）をご覧ください。
２．「エキタグ」デビュー記念 YouTuber「西園寺チャンネル」とのコラボ企画について
（１） 期間 ： 2026年3月14日（土） 始発 ～ 2026年8月３１日（月） 終電
（２） 対象駅 ： 枕崎駅
(３) 概要 ：
期間中、常設スタンプデザインに加えて、「西園寺チャンネル」コラボスタンプ『「枕崎駅」瞬 間移動西園寺』を自動付与します。枕崎駅を訪れて、ファンの皆さま必見のスタンプを取得しま しょう。
(４) その他 ： 西園寺チャンネルhttps://www.youtube.com/@saionjichannel
３．「エキタグ」設置駅を JR九州の「割引きっぷ」でめぐろう
「エキタグ」を集める旅にぴったりなきっぷをご提案！
数ある「割引きっぷ（きっぷ一覧｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/)）」のなかから、2つご紹介いたします。
○ぐるっと九州きっぷ
JR九州全線の普通・快速列車の普通車自由席に、連続した3日間乗り放題。別に特急券をお買い求めいただくと、九州新幹線、西九州新幹線、特急列車もご利用になれます！
詳しくは、JR九州のホームページ（ぐるっと九州きっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/304)）をご覧ください。
○JQ CARDおでかけネットパス
【JQ CARD会員専用】九州新幹線、西九州新幹線、JR九州の在来線特急列車、普通・快速列車の普通車自由席に連続する2日間乗り放題となるきっぷです。JQ CARDでの決済が必要です。
詳しくは、JR九州のホームページ（JQ CARDおでかけネットパス｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/445)）をご覧ください。
ほかにも、発売期間限定「割引きっぷ」の「九州大冒険きっぷ（九州大冒険きっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/455)）」や、「こどもぼうけんきっぷ（こどもぼうけんきっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu.co.jp/railway/bouken/winter2025/)）」もあります。 「エキタグ」を集めに、JR九州の様々な列車たちに出会いに、ぜひ九州を訪れ、列車での「九州の旅」をお楽しみください！
※「エキタグ」、「エキタグロゴ」及び「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画
の登録商標です。
※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。