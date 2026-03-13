JR九州 駅スタンプが、「エキタグ」に初登場！ ９路線１０区間３３駅に、常設で３7デザイン導入します

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（福岡市博多区 代表取締役社長執行役員：古宮 洋二、以下「ＪＲ九州」）は、株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区 代表取締役社長：石川 明彦）が運営する駅スタンプアプリ「エキタグ」に参画し、2026年3月14日（土）より、九州新幹線、西九州新幹線、鹿児島本線（門司港～八代）、久大本線、豊肥本線、鹿児島本線（川内～鹿児島）、指宿枕崎線、長崎本線、大村線および佐世保線の９路線 10区間 33駅で、デジタル駅スタンプの提供を開始いたします。

１． JR九州 駅スタンプアプリ「エキタグ」デビューについて

（1）開始日 ： 2026年3月14日(土) 始発から

（2） 設置駅 ：

博多駅、新鳥栖駅、久留米駅、筑後船小屋駅、新大牟田駅、新玉名駅、熊本駅、新八代駅、

出水駅、川内駅、鹿児島中央駅、谷山駅、指宿駅、西大山駅、西頴娃駅、枕崎駅、

武雄温泉駅、嬉野温泉駅、新大村駅、諫早駅、長崎駅、鳥栖駅、佐賀駅、江北駅、肥前鹿島駅、

肥前浜駅、浦上駅、ハウステンボス駅、千綿駅、上有田駅、有田駅、早岐駅、佐世保駅

※鹿児島中央駅、武雄温泉駅、諫早駅、長崎駅は、２デザイン反映されます

（3） スタンプデザイン（一部紹介）：

（４） 「エキタグ」の取得方法 ：

デジタル駅スタンプ設置駅には、「エキタグ」サイン（右図）を掲出します。

取得可能時間と取得場所は、「エキタグ」でご確認ください。（アプリ内「i」マークをタップ）

詳しくは、こちら（エキタグ | デジタル 駅スタンプアプリ(https://www.ekitag.jp/#howto)）をご覧ください。

２．「エキタグ」デビュー記念 YouTuber「西園寺チャンネル」とのコラボ企画について

（１） 期間 ： 2026年3月14日（土） 始発 ～ 2026年8月３１日（月） 終電

（２） 対象駅 ： 枕崎駅

(３) 概要 ：

期間中、常設スタンプデザインに加えて、「西園寺チャンネル」コラボスタンプ『「枕崎駅」瞬 間移動西園寺』を自動付与します。枕崎駅を訪れて、ファンの皆さま必見のスタンプを取得しま しょう。

(４) その他 ： 西園寺チャンネルhttps://www.youtube.com/@saionjichannel

３．「エキタグ」設置駅を JR九州の「割引きっぷ」でめぐろう

「エキタグ」を集める旅にぴったりなきっぷをご提案！

数ある「割引きっぷ（きっぷ一覧｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/)）」のなかから、2つご紹介いたします。

○ぐるっと九州きっぷ

JR九州全線の普通・快速列車の普通車自由席に、連続した3日間乗り放題。別に特急券をお買い求めいただくと、九州新幹線、西九州新幹線、特急列車もご利用になれます！

詳しくは、JR九州のホームページ（ぐるっと九州きっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/304)）をご覧ください。

○JQ CARDおでかけネットパス

【JQ CARD会員専用】九州新幹線、西九州新幹線、JR九州の在来線特急列車、普通・快速列車の普通車自由席に連続する2日間乗り放題となるきっぷです。JQ CARDでの決済が必要です。

詳しくは、JR九州のホームページ（JQ CARDおでかけネットパス｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/445)）をご覧ください。

ほかにも、発売期間限定「割引きっぷ」の「九州大冒険きっぷ（九州大冒険きっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/455)）」や、「こどもぼうけんきっぷ（こどもぼうけんきっぷ｜JR九州(https://www.jrkyushu.co.jp/railway/bouken/winter2025/)）」もあります。 「エキタグ」を集めに、JR九州の様々な列車たちに出会いに、ぜひ九州を訪れ、列車での「九州の旅」をお楽しみください！

