東海テレビ放送、新タグラインは「ONE-FAN」(ワン-ファン)！

東海テレビ放送株式会社東海テレビ放送 新タグライン「ONE-FAN」ロゴ

■ 新タグライン「ONE-FAN」について

東海テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林泰敬）は、2026年に新たなタグラインを策定し、3月30日（月）より運用を開始いたします。

新タグライン「ONE-FAN（ワンファン）」は、「ONE=ワン（東海テレビ、1、初心、スタート）」「FAN=ファン（応援、支持者）」「ファンタジー（夢、物語）」「FUN=ファン（楽しさ）」を組み合わせた言葉です。地域を応援し、視聴者の皆さんから応援していただける・信頼される・放送局を目指す姿勢を意味しています。

東海テレビ放送 新タグラインポスター

■ ロゴデザインのコンセプト

アイコン（矢印）は、東海テレビの「1」であり、「矢印」です。地元へ、未来へ、真っ直ぐ向かっていく姿勢を表現し、ロゴタイプの下に組み合わせることで地元を支え力になること、共に進んでいくことを表しています。

■ 特別CMをお披露目！

新タグライン「ONE-FAN」のお披露目に合わせて、特別CMを制作。家族編、農業編、漁業編、高齢者施設編の４パターンです。3月30日（月）より放送を開始し、新しいブランドメッセージを視聴者の皆様にお届けします。

■ 今後の展開

東海テレビ放送は、「ONE-FAN」のコンセプトのもと、地域に根ざした放送局として、視聴者の皆様との絆をさらに深め、信頼される放送局を目指してまいります。