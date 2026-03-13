【導入事例】投資総額13億円のサバイバル投資家・生稲 崇氏が『BRO-ZERO』を採用。民泊開業の資金課題を解決し、稼働率80%の人気物件を実現した「スピード投資術」

株式会社ブロードエンタープライズ

オーナー様のキャッシュフロー最大化を支援する株式会社ブロードエンタープライズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中西 良祐）は、投資総額13億円を超える不動産投資家・生稲 崇（いくいな たかし）氏における、初期導入費用ゼロ円の設備導入サービス「BRO-ZERO」の導入事例インタビューを公開いたしました。

導入事例を見る :https://broad-e.co.jp/interview/879/

導入の背景：銀行融資の「壁」と投資スピードの課題

不動産投資歴11年、累計13億円の実績を持つ生稲氏は、昨今の建築費高騰や金利上昇を受け、インバウンド需要を取り込める「民泊旅館投資」へ主軸をシフトしました。

しかし、短期間で事業拡大を進める中で、銀行融資の審査期間（約1ヶ月）がボトルネックとなり、好条件の物件を逃す「機会損失」や、転貸（サブリース）物件・付帯設備（サウナ等）への融資の難しさに直面していました。

BRO-ZERO選定の理由

銀行融資だけではカバーしきれない「機会損失リスク」を回避し、投資効率を最大化するための戦略的手段として、以下の点を高く評価いただきました。

導入効果：大田区「歌舞伎コンセプト」民泊の成功

- スピード感：銀行融資のような長い審査期間を待つ必要がなく、物件購入の意思決定スピードを維持。- 柔軟性：銀行が敬遠しがちな「転貸案件」や、担保評価が出にくい「サウナ・家具家電」への投資もカバー。- 初期費用ゼロ：手元資金（キャッシュ）を温存しながら、リノベーションや設備投資が可能。

BRO-ZEROを活用して立ち上げた大田区の民泊施設では、インバウンド客をターゲットに「歌舞伎」をテーマにした内装や家具導入を実現。

デザインによる差別化に成功し、稼働率は70～80%を維持。月間売上は平均100～150万円、ハイシーズンには200万円近くに達する高収益物件となりました。

会社概要

- 法人名： 株式会社ブロードエンタープライズ- 代 表： 中西 良祐- 本 社： 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9F- 設 立： 2000年12月15日- 資本金： 78百万円- 上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4415）- ホームページ：https://broad-e.co.jp/- 従業員数：149名(2025年4月末日時点)- 事業内容：マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)、IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)、外壁塗装・修繕「BRO-WALL」(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)、初期費用ゼロの民泊運用「BRO-民泊」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)、内装リノベーション「BRO-ROOM」(https://broad-e.co.jp/bro-room/)、等の販売・施工・保守- YouTube「中西良祐チャンネル」：https://www.youtube.com/@ryosukenakanishi- YouTube「ブロードエンタープライズ（4415）IRチャンネル」：https://www.youtube.com/@broadenterprise-ir

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社ブロードエンタープライズ 担当：金城（かねしろ）

お問い合わせフォーム https://broad-e.co.jp/contact/