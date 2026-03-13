【誰でも1ヶ月 洗車無料】桜島の灰も3分でリセット！九州初「トンネル型」洗車サブスク「スプラッシュンゴー」鹿児島市に3/19オープン

株式会社Splash Brothers

洗車事業を展開する株式会社Splash Brothers（本社：群馬県前橋市）は、2026年3月19日（木）、鹿児島市中山町に九州初（※1）のトンネル型連続洗車機を用いた洗車専門店「スプラッシュンゴー 鹿児島中山店」をグランドオープンいたします。

入口から出口まで約3分・1時間最大60台の圧倒的処理能力と、月額980円（税込）から何度でも洗える定額制（サブスクリプション）を組み合わせ、鹿児島の「降灰ストレス」と「洗車待ち渋滞」を同時に解消します。オープンを記念し、3月19日～4月19日の1ヶ月間は、どなたでも全コース洗車無料（※2）。期間中にサブスク会員に登録された方は、5月末まで39円（税込）でご利用いただけます。



（※1）九州エリアにおける「トンネル型連続洗車機」を用いた定額制（サブスクリプション）サービスとして。2026年3月時点、自社調べ。 （※2）期間中は会員登録不要で、すべてのコースが無料でご利用いただけます。混雑状況により入場制限を実施する場合があります。

【出店の背景：1日500台超の処理能力で「洗車渋滞の常識」を変える】

鹿児島において、洗車は単なる見た目の手入れではありません。火山灰や潮風によるダメージから、大切な愛車を守り抜くための「切実なメンテナンス」です。しかし、洗車場の長蛇の列を前に「今日は待ち時間が長いから、もういいか……」と、愛車が汚れていくのを我慢し、手入れを諦めてしまっていた方も多いのではないでしょうか。

私たちは、この「洗車待ちの壁」を取り払い、誰もがいつでも輝く愛車で気持ちよく走り出せる日常を実現します。1時間で最大60台を次々と案内できる圧倒的な処理能力と、お財布を気にせず何度でも利用できる「定額制（サブスク）」を組み合わせることで、大切な資産を守るだけでなく、鹿児島のカーライフをより快適で晴れやかなものへとアップデートしていきたいと考えています。

【運営体制：地元企業×全国ノウハウのフランチャイズ体制】

本店舗は、鹿児島市内で事業を展開する株式会社アラテック（本社：鹿児島市、代表取締役：上山 洋輔）がフランチャイズ加盟店として運営を担います。「地元の生活実感に根ざした接客・運営」と、「Splash Brothersが全国で培った洗車機オペレーション・サブスクシステムの技術基盤」を掛け合わせることで、鹿児島の風土に最適化されたサービス提供を目指します。

【サービスの特徴：鹿児島県民の悩みを解決する3つのシステム】

【オープニングキャンペーン詳細】

- 灰を安全に落とす「強力高圧洗浄」＋水シミを残さない「純水仕上げ」「灰がついたまま洗車機に入れると傷がつくのでは？」という鹿児島ならではの不安に対応しました。洗車の最初にボディ全体（下回り含む）を強力な高圧洗浄で一気に洗い流し、傷の原因となる灰や海風の塩分を除去したうえで、柔らかいブラシ洗浄を行います。仕上げには不純物を取り除いた「純水」を使用。乾いても白い水シミ（イオンデポジット）が残りにくいため、拭き上げ作業を大幅に短縮できます。※車種や天候により水滴が残る場合があります。拭き上げスペースも併設しています。- 入口から出口まで約3分--「トンネル型連続洗車機」が行列を解消一般的な「その場に停車して洗う」門型洗車機とは異なり、コンベアで車両を搬送しながら洗浄するトンネル型を採用。前の車の洗浄完了を待つ必要がなく、次々と車両を案内できます。1台あたりの所要時間は約3分、1時間で最大60台の処理が可能です。降灰後の混雑時でも行列がスムーズに進み、待ち時間によるストレスを解消します。- 月額980円から何度でも--鹿児島初（※）の洗車サブスクリプション月額定額制（サブスクリプション）を導入し、高品質な純水洗車を月額980円（税込）から何度でもご利用いただけます。都度利用（1回600円～）と比較すると、月2回以上の利用でサブスクの方がお得になる計算です。「明日の降灰予報が気になるから今日は見送ろう……」という判断が不要になり、汚れた瞬間にすぐリセットできる環境を提供します。（※）鹿児島県内のトンネル型洗車機における定額制サービスとして。当社調べ、2026年3月時点。

地域の皆様に、驚きの「早さ」と「純水洗車の仕上がり」をまずはご体感いただくため、オープニング限定の特別キャンペーンをご用意しました。

特典1：【3/19～4/19】誰でも・何度でも「洗車無料」開放！

期間中は、面倒な会員登録などは一切不要。どなたでも、何度でも、最新の純水洗車を無料でご利用いただけます。

期間：2026年3月19日（木）～ 4月19日（日）

内容：期間中は、会員登録なしでどなたでも純水洗車が何度でも無料。（プレミアムスタンダード・コーティングプラスともに対象）

※周辺道路の安全確保のため、混雑状況により入場制限を実施する場合があります。

特典2：【5月末まで月額39円】驚きの「サンキュー」入会キャンペーン

無料期間中にサブスク（定額制）会員にご登録いただくと、5月末までの最大約2ヶ月間、わずか39円（税込）で「毎日でも」洗車をご利用いただけます。

対象者： 上記期間中（3/19～4/19）に新規でサブスク会員登録をされた方

内容： 2026年5月末までの期間のサブスク利用料を「39円」とします。

備考： 6月以降は通常料金（月額980円～）へ自動移行します。上位の「コーティングプラス」コースも39円でスタートできる絶好の機会です。

【メニュー・料金表】

「純水」を使用した高品質な2つのコースをご用意しています。

１.プレミアムスタンダード

内容：高圧洗浄 ＋ ブラシ洗浄 ＋ 純水すすぎ ＋ ブロー乾燥

料金：都度利用 600円 ／ サブスク月額 980円（税込）

２.コーティングプラス

内容：上記「プレミアムスタンダード」 ＋ コーティング施工車向けの専用保護剤

料金：都度利用 800円 ／ サブスク月額 1,280円（税込）

※いずれも、月に2回以上の洗車で、サブスクの方がお得になります。

【安心の会員システム】

最低利用期間の縛りなし： 1ヶ月だけのお試しも可能。いつでも専用フォームから解約申請できます。

24時間いつでも登録可能： スマホ・PCから手続きが完結します。

店頭サポートあり： 操作に不安がある方は、スタッフが登録をお手伝いします。

▶︎ 公式WEBサイト（会員登録はこちら）：https://splashbrothers.co.jp/(https://splashbrothers.co.jp/#course)

【重要：ご利用いただけない車両について】

トンネル型洗車機の安全な運用のため、以下に該当する車両はご利用いただけません。ご来店前にご確認をお願いいたします。

特定車種：ハイエース、キャラバン等の商用バン（洗車機の仕様上、安全確保のため）

サイズ制限： 全高2.0m超、または全幅2.0m超

装着パーツ： ルーフキャリア、リアラダー、背面タイヤが装着されている車両

車両形状： 軽トラック等の荷台がある車両、最低地上高9cm以下の車両

その他： 過度なエアロパーツ装着車など、スタッフの判断によりお断りする場合があります。

▶︎ 詳細確認ページ：https://splashbrothers.co.jp/#ngvehicle

【運営会社代表コメント】

株式会社アラテック 代表取締役：上山 洋輔

鹿児島市内で飲食店を経営している上山（うえやま）です。私自身、この街で暮らす中で、洗車は決して『趣味』ではなく、灰や海風の塩害から愛車を守るために『やらざるを得ない、切実な作業』だと痛感してきました。

休日に1時間も並ぶ現状に、『なぜ洗車にこれほど時間を奪われ、ストレスを感じなければならないのか』。そんな皆さまの当たり前の悩みを、どうしても解決したいと考えました。

圧倒的な速さで『待たされるストレス』を解消し、日常のついでに、わずか3分で愛車をリセットできる。この体験は、鹿児島のカーライフを劇的に、そして晴れやかに変えると確信しています。ぜひ一度、この『早さ』と『仕上がり』を体感しに来てください。

【店舗概要】

店舗名： スプラッシュンゴー 鹿児島中山店

所在地： 鹿児島県鹿児島市中山町1398-3 （中山温泉近く、「自由ヶ丘入口」交差点すぐ）

オープン日： 2026年3月19日（木）

営業時間： 8:00 ～ 20:00

決済方法： 現金、クレジットカード、各種電子マネー

運営企業： 株式会社アラテック（フランチャイズ加盟店）

公式サイト： https://splashbrothers.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oFD6nxBIF7k ]

【報道関係者からのお問合せ先】

本件に関する取材、店舗での撮影、システムに関する詳細などは、下記までお気軽にお問合せください。

＜店舗での取材・撮影に関するお問合せ＞

株式会社アラテック（スプラッシュンゴー 鹿児島中山店 運営）

担当：店長 久保（くぼ）

電話：050-1732-5755

メールアドレス：makotokubo96@gmail.com

＜事業全体・フランチャイズ・システムに関するお問合せ＞

株式会社Splash Brothers

広報担当：大野（おおの）

電話：050-1746-2409

メールアドレス：aoono@splashbrothers.co.jp