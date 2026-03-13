マリオンクレープ監修「クランチチョコBOX」がアミューズメント限定景品として登場！
1976年創業の老舗クレープ店「マリオンクレープ」監修による
『マリオンクレープ監修クランチチョコBOX』が、アミューズメント限定景品として登場します。
ひと目でマリオンクレープと分かる赤チェック柄の可愛らしいBOXパッケージに、
マリオンクレープ監修のクランチチョコを詰め込んだ特別仕様。
全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）にて、
2026年3月中旬より順次展開予定です。
■ マリオンクレープの定番メニューをイメージした2種のクランチチョコ
本商品には、いちごチョコクランチとバナナチョコクランチの2種類を封入。
それぞれ単体でも楽しめるのはもちろん、
2つを一緒に食べることで、マリオンクレープの定番人気メニュー
「いちごバナナチョコスペシャル」を思わせる味わいが広がります。
サクサク食感のクランチチョコと、甘酸っぱいいちご、まろやかなバナナの組み合わせは、
おやつとしてもシェア用としても楽しめる仕上がりです。
見て楽しい、食べて嬉しいアミューズメント限定BOX
■ マリオンクレープについて
1976年創業のマリオンクレープ。渋谷公園通りの駐車場の一角でスタートし、その翌年1977年に原宿竹下通りに店舗を構えました。日本で初めて紙巻きクレープを販売し、食べ歩き文化の発祥となりました。高温で素早く焼き上げる生地はサクサクでほんのり甘く、
食べていくうちにモチモチ食感に。一度食べたら忘れられない美味しさが最大の魅力です。スイーツ系から、ツナやチキンの入ったお食事系クレープまで豊富なメニューを取り揃えております。現在、全国で100店舗以上出店しさらに拡大を続け、今年の10月で50周年を迎えます。
＜展開予定＞
3月中旬～全国のアミューズメント施設
（取り扱いのない店舗もございます。）
（数量限定の為、無くなり次第終了となります。）
＜発売元＞
株式会社ヨシナ http://www.yoshina.co.jp/