マリオンクレープ監修「クランチチョコBOX」がアミューズメント限定景品として登場！

1976年創業の老舗クレープ店「マリオンクレープ」監修による

『マリオンクレープ監修クランチチョコBOX』が、アミューズメント限定景品として登場します。

ひと目でマリオンクレープと分かる赤チェック柄の可愛らしいBOXパッケージに、

マリオンクレープ監修のクランチチョコを詰め込んだ特別仕様。

全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）にて、

2026年3月中旬より順次展開予定です。

■ マリオンクレープの定番メニューをイメージした2種のクランチチョコ

本商品には、いちごチョコクランチとバナナチョコクランチの2種類を封入。

それぞれ単体でも楽しめるのはもちろん、

2つを一緒に食べることで、マリオンクレープの定番人気メニュー

「いちごバナナチョコスペシャル」を思わせる味わいが広がります。

サクサク食感のクランチチョコと、甘酸っぱいいちご、まろやかなバナナの組み合わせは、

おやつとしてもシェア用としても楽しめる仕上がりです。

見て楽しい、食べて嬉しいアミューズメント限定BOX

■ マリオンクレープについて

1976年創業のマリオンクレープ。渋谷公園通りの駐車場の一角でスタートし、その翌年1977年に原宿竹下通りに店舗を構えました。日本で初めて紙巻きクレープを販売し、食べ歩き文化の発祥となりました。高温で素早く焼き上げる生地はサクサクでほんのり甘く、

食べていくうちにモチモチ食感に。一度食べたら忘れられない美味しさが最大の魅力です。スイーツ系から、ツナやチキンの入ったお食事系クレープまで豊富なメニューを取り揃えております。現在、全国で100店舗以上出店しさらに拡大を続け、今年の10月で50周年を迎えます。

＜展開予定＞

3月中旬～全国のアミューズメント施設

（取り扱いのない店舗もございます。）

（数量限定の為、無くなり次第終了となります。）

＜発売元＞

株式会社ヨシナ http://www.yoshina.co.jp/