【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】伊勢丹新宿店メンズ館に3月18日、常設店をオープン！オープンを記念し、「桜色タグ」の限定バッグを発売

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが展開するフランスのバッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』は、2026年3月18日（水）、三越伊勢丹グループ初となる常設店舗「エルベシャプリエ伊勢丹新宿店メンズ館」をオープンいたします。

1976年にフランスで誕生したエルベシャプリエは、シンプルで機能的なデザインと高品質な素材使いにより、世界中で長年愛されてきました。流行に左右されないタイムレスなデザインは、世代や性別を問わず幅広い支持を集めています。ブランド創業50周年の節目となる本年、新たな価値発信拠点として「エルベシャプリエ 伊勢丹新宿店メンズ館」をオープン。ユニセックスで楽しめる新しいスタンダードを提案してまいります。

オープンを記念して、限定品を発売いたします。サイドに桜色のタグをあしらった特別仕様のバッグは、シンプルながらも存在感のあるデザインが魅力です。サイズは男女問わず使いやすいLサイズで、荷物をしっかり収納できる実用性も兼ね備えています。ご自身はもちろん、ギフトとしてもおすすめです。さまざまなシーンで活躍するアイテムを、ぜひ店頭でご覧ください。

限定品発売について

【発売日】

2026年3月18日（水）

※数量限定のため、なくなり次第終了

【商品情報】

1925FTD パンサーブラン×パプリカ×ドラジェ \53,680（税込）1925WTD カモフラージュ×フューシャ×ドラジェ \54,780（税込）限定の桜色タグ

＜限定品について＞

※ お一人様につき、各1点のみのご購入とさせていただきます。

※ 電話でのご注文やご予約、お取り置きはお受けできません。

ノベルティプレゼント

お買い上げの方に、先着でオリジナルミニミラーと50周年記念ステッカーをプレゼントいたします。

ビジネスからカジュアルまで対応する機能性

※写真はイメージです ※なくなり次第終了

ベーシックなアイテムも豊富に取り揃えております。軽量で耐久性に優れた素材を使用し、通勤・通学・旅行などさまざまなシーンで活躍。日常に自然に溶け込むバッグを提案します。

シンプルでユニセックスなデザイン

705GP(スクエアトートA4) \151,800（税込）946C(コーデュラナイロンデイパックL) \28,380（税込）

無駄をそぎ落としたフォルムと豊富なカラーバリエーションを展開。メンズにおすすめのアイテムはもちろん、ご夫婦やカップルでの兼用使いにも適したラインナップが揃います。

店舗詳細

615G (スクエアトートL) \184,800（税込）1752F (ナイロンスクエアショルダーM) \45,100（税込）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167922/table/10_1_fb20ab9bbd050dd415e68623b322a13d.jpg?v=202603131051 ]

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/