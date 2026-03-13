『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』×ALPHA INDUSTRIESアムロ・レイ モデルの新作フライトジャケットが登場！アクリルスタンドプレゼントキャンペーンも実施

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年3月20日（金)より、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』とALPHA INDUSTRIESとのコラボによる新作L2B HOODED GEN II FLIGHT JACKETをSTRICT-G各店舗にて販売いたします。また、描き下ろしのアムロ・レイ着用デザインのTシャツも同時発売いたします。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年3月13日(金)13時より、予約販売を開始いたします。

■STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 L2B HOODED GEN II FLIGHT JACKET アムロ・レイ

「ALPHA INDUSTRIES(アルファインダストリーズ)」は1959年設立のミリタリーブランドで、

現在もアメリカ軍の優良な供給者であるだけでなく、アメリカ製のミリタリースタイルおよびファッションアパレルを国際的に展開するブランドです。

STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 L2B HOODED GEN II FLIGHT JACKET アムロ・レイは、フードと耐水性のあるナイロン素材を追加することで、クラシックなシルエットになっております。外側のフラップポケット、内側のウェルトポケットなどを備え、スタイルと機能性を両立しています。

“アムロ・レイ モデル”は、ネイビーの本体にアムロ・レイのパーソナルマークや地球連邦軍のマークを配置しております。同系色でまとめ、クールさとミリタリーさを兼ね揃えたデザインとなっています。

・価格 ：46,200円(税込)

・商品サイズ ：S～２XL

・商品素材 ：表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

ポケット袋地外側：綿100％

内側：ポリエステル80％、綿20％

リブ部分：ポリエステル97%、ポリウレタン３％

刺しゅう糸：ポリエステル100％

・購入URL ：https://p-bandai.jp/item/item-1000247667/

【ご購入者様特典】

STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 L2B HOODED GEN II FLIGHT JACKET アムロ・レイをご購入いただいた方全員に、オリジナル描き下ろしイラストを使用した『アムロ・レイ』のアクリルスタンドをプレゼント致します。（1着のご購入に付き、1点差し上げます。）

※本キャンペーンは、「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となります。

素材/アクリル

サイズ：約w42mm×h130mm

対象年齢/15才以上

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』Tシャツ E.F.S.F.

表にアムロ・レイのパーソナルマーク、裏にE.F.S.F.のデザインを施したTシャツです。

描き下ろしイラストになっているアムロ・レイ着用のデザインとして、フライトジャケットとのコーディネートもお楽しみいただけます。

・価格 ：4,730円(税込)

・商品サイズ ：M～XXL

・商品素材 ：綿100％

・購入URL ：https://p-bandai.jp/item/item-1000247665/

＜予約開始：2026年3月13日(金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：

販売期間 ：2026年3月13日(金)13時～2026年3月22日(日)23時

企画 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年4月予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年3月20日（金）＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

STRICT-G公式サイト https://www.strict-g.com/

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/