データで見る介護職の本音：7割が不安を感じる「ケガ・事故」をどう防ぎ、キャリアを守るか

■介護職の悩みと身体的負担に関する調査

介護の仕事は、人の暮らしを支える大切な仕事です。

しかし、その裏側には体力面や精神面での負担が少なくありません。

実際に介護の現場を経験した方は、どのようなことに悩み、何を大変だと感じたのでしょうか。

ということで今回は社会福祉法人晋栄福祉会と共同で、介護職経験者の全国の男女30名を対象に「介護職で悩んだこと・大変だったこと」についてのアンケートをおこないました。

「介護職で悩んだこと・大変だったことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月12日 ～ 2月17日

調査対象者：介護職経験者の全国の男女

有効回答：30サンプル

質問内容：

質問1：介護職として働く中で、やりがいを感じたことはありますか？

質問2：どのような場面でやりがいを感じましたか？

質問3：介護職として働く中で、悩んだことや大変だったことはありますか？

質問4：どのようなことで悩んだり大変だと感じましたか？（複数選択可）

質問5：腰痛や転倒事故、ケガなど「身体的な負担」について不安を感じたことはありますか？

質問6：その不安は、働き続けるうえでどの程度影響しましたか？

質問7：介助方法や設備（リフト使用、ノーリフティング介護など）によって、身体的負担が軽減されたと感じた経験はありますか？

質問8：介助方法や設備（リフト使用、ノーリフティング介護など）によって、身体的負担が軽減されたと感じた経験を、具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■43.3％が「やりがいを感じたことがある」と回答

まず、介護職として働く中で、やりがいを感じたことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が43.3％、「ない」が56.7％となりました。半数近くの方が、介護の仕事を通じてやりがいを実感しています。

では、どのような場面でやりがいを感じたのでしょうか。

どのような場面でやりがいを感じましたか？

・利用者さんの家族からありがとうと言われたとき。（50代・女性）

・利用者さんの方からありがとうを伝えられたとき。（30代・男性）

・利用者さんの助けになっていると感じたとき。（60代・女性）

・感謝の言葉をかけてもらったとき。（60代・男性）

やりがいの中心にあるのは、利用者さんやその家族からの「ありがとう」という言葉でした。日々の介助は地道な作業の積み重ねですが、感謝の声が届く瞬間に、この仕事を選んでよかったと実感できるのかもしれません。

■70.0％が「悩んだことや大変だったことがある」と回答

続いて、介護職として働く中で、悩んだことや大変だったことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は70.0％にのぼり、「ない」は30.0％にとどまりました。7割もの介護職経験者が、何らかの悩みや困難を経験していることがわかります。

さらに「ある」と回答した方に、具体的にどのようなことで悩んだり大変だと感じたかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「体力的な負担が大きかった」で71.4％でした。次いで「精神的なストレスが強かった」が57.1％、「給与・待遇への不満」が42.9％と続きます。

「利用者さんや家族との対応」「人手不足による業務量の多さ」「シフトや勤務時間の不規則さ」はいずれも23.8％、「職場の人間関係」が14.3％、「キャリア・将来への不安」が9.5％という結果でした。

体力面と精神面の両方で負担を抱えている方が多いことがわかります。そのうえ給与面での不満も上位に入っており、負担に見合った待遇が十分でないと感じている方が少なくないようです。

■70.0％が「身体的な負担について不安を感じたことがある」と回答

続いて、腰痛や転倒事故、ケガなど「身体的な負担」について不安を感じたことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が70.0％、「ない」が30.0％という結果になりました。前の設問でも「体力的な負担」がもっとも多くあがっていましたが、ここでも同じ傾向が見られます。

腰痛やケガのリスクは、介護職にとって切り離せない問題です。利用者さんの移乗や入浴介助など、身体に負荷のかかる場面は日常的に発生します。

■38.1％が、身体的な不安が「退職や転職を考える大きな要因になった」と回答

では、こうした不安は実際に働き方にどのような影響を与えているのでしょうか。

身体的な負担に不安を感じたことがある方に、その不安が働き続けるうえでどの程度影響したかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「退職や転職を考える大きな要因になった」で38.1％でした。「注意しながら働くきっかけになった」が28.6％、「仕事を続けるか迷う原因になった」が19.0％、「とくに影響はなかった」が14.3％でした。

退職・転職を考えたという方と、仕事を続けるか迷ったという方を合わせると57.1％に達します。身体的な不安が、キャリアの大きな転換点になっていることがわかります。

一方で「注意しながら働くきっかけになった」という前向きなとらえ方をしている方も3割近くいました。不安を感じつつも、自分なりに工夫して働き続けている姿がうかがえます。

■47.6％が、介助方法や設備によって「身体的負担が軽減された経験がある」と回答

続いて、身体的な負担に不安を感じたことがある方に、介助方法や設備（リフト使用、ノーリフティング介護など）によって、身体的負担が軽減されたと感じた経験があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が47.6％、「ない」が52.4％でした。約半数が、設備や介助方法の工夫によって身体の負担が和らいだ経験を持っています。

「ある」と回答した方に、具体的なエピソードを聞いてみました。

介助方法や設備によって、身体的負担が軽減されたと感じた経験

・介護ロボットの使用。（30代・男性）

・スライディングボードの導入。（20代・女性）

・ベテランの先輩からノウハウを学ぶと、少し身体の負担が減りました。（30代・男性）

・リフトで利用者さんを持ち上げるので腰が楽。（50代・男性）

・ボディメカニクスを利用した、持ち上げない介護方法の実践時。（60代・男性）

・設備がある職場と無い職場では全然違う。（50代・男性）

リフトや介護ロボット、スライディングボードといった設備面での回答に加え、ボディメカニクス（身体の仕組みを活かした介助技術）やベテランからのノウハウ伝承といった、技術面での工夫を挙げる声もありました。

■まとめ

今回の調査では、介護職経験者の7割が「悩みや大変さがあった」と回答しました。とくに、体力的な負担と精神的なストレスが大きな課題としてあがっています。また、身体的な不安が退職や転職のきっかけになった方も、約4割にのぼりました。

一方で、リフトやノーリフティング介護などの設備・技術を活用することで負担が軽減された経験を持つ方も半数近くいました。介護の仕事を長く続けていくためには、職場の設備環境や介助技術の充実が欠かせません。

働く人の身体を守る取り組みが、結果として介護の質そのものを高めることにもつながるのではないでしょうか。

