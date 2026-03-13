古川美術館の所蔵作品をモチーフにした「PENON タッチミー！アートマグネット」古川美術館・爲三郎記念館ミュージアムショップにて限定発売

株式会社ペノン

地球や社会の課題解決につながるものづくりを行う株式会社ペノン（本社：東京都千代田区）は、古川美術館（愛知県名古屋市）の所蔵品の中でも特に人気の高い4作品をモチーフにした「PENON タッチミー！アートマグネット」4種を、古川美術館・爲三郎記念館ミュージアムショップおよび公式オンラインショップにて2026年3月13日（金）より限定発売いたします。



私たちPENONは、森林認証木材の活用、脱プラスチックの推進、リサイクルによる資源循環の取り組みを通して、持続可能な社会の実現を目指すサステナブルブランドです。独自開発したプリント技術を用いてリアルな凹凸をつけた、立体感のある新しい形のアートグッズを展開しています。

古川美術館 ミュージアムショップ 限定アイテム

■上村松園「初秋」1943年頃 古川美術館蔵

風に揺れる萩に視線を向ける女性を描き、江戸期の装いや髪型によって気品ある美しさを表現した作品です。女性の表情やしぐさの自然な美しさが伝わるように構図を整え、華やかな振袖や帯、繊細な髪飾りの存在感を際立たせるため、細部にまで凹凸を施しました。布の重なりや文様の陰影を立体化することで、晴れやかな装いの豊かさがより感じられる仕上がりとなっています。視線の先に広がる秋の気配を感じられるマグネットです。

■上村松園「時鳥一声」古川美術館蔵

読書中に外から聞こえてきたホトトギスの声に、ふと顔を上げた瞬間の女性の姿を描いた作品です。静けさの中に広がる鳥の存在や音の余韻を想像しながら、その優しい空気感を表現するため、背景部分に和紙のようなやわらかい質感の凹凸を加えました。女性の優しい表情や着物のシルエットは、丸みのある起伏で立体的に表現しています。丸窓の外に広がる景色まで想像がふくらむ、穏やかな時間を閉じ込めたマグネットです。

■橋本関雪「春昼」1944年 古川美術館蔵

翡翠のような目を見開き、岩上に静かに横たわる美しい白猫が描かれている作品です。やわらかな毛並みを感じる猫のフォルムが引き立つように、墨の濃淡に合わせたグラデーション状のなだらかな起伏をつけて、シルエットが浮かび上がるように仕上げました。印象的な瞳の部分にも細かい凹凸を加えることで、その存在感を強調しています。静寂の中に宿る気高さを感じられるマグネットです。

■横山大観「海暾」1940年 古川美術館蔵

朝日に照らされた海を描き、激動の時代の中でも失ってはならない日本の自然と精神を表した作品です。遠くに見える波の動きに微細な凹凸をつけて立体的に表現するとともに、手前に広がる松林に高さを出すことで、奥へと続く海の広がりを強調しています。黒松の力強さと、朝の光に包まれる爽やかな海の気配が感じられる仕上がりとなっています。横山大観ならではのダイナミックさと繊細さが凝縮されたマグネットです。

【商品情報】

PENON タッチミー！アートマグネット 4種 各880円（税込）

販売店舗：古川美術館・爲三郎記念館ミュージアムショップ

公式オンラインショップ：https://furukawamuse.official.ec/

※在庫状況につきましては、ご利用店舗に直接お問い合わせください

古川美術館コレクション展 「二つのまなざし ―日本画と洋画」

明治から昭和、そして平成に至るまで、激動の時代を生きた画家たちは、それぞれの筆に思いを託し、移りゆく社会と人々と共に多くのものを描き出しました。本展は古川爲三郎のコレクションを中心に、近代日本画・洋画界を牽引した作家の作品を古川美術館の名品でつづります。5つのテーマを設け、日本画と洋画という異なる表現の道を歩んだ画家たちの“まなざし”を通して、その多様な美と表現を紐解きます。日本画家からは、伝統を継承し新たな挑戦を試みた横山大観、竹内栖鳳、上村松園、伊藤小坡ら。洋画家からは写実から内面表現まで幅広く描き出した和田英作、藤田嗣治、海老原喜之助、東郷青児、鬼頭鍋三郎、伊藤清永らの作品をご紹介します。

異なる技法、異なる感性――しかし、そこに流れるのは、ひとつの時代を生きた画家たちのまなざしでした。それぞれがとらえた人物、風景、季節、そして時代の空気は、今なお私たちの心に語りかけてきます。筆がつむいだ美のまなざしと記憶を、心ゆくまでご堪能ください。

展覧会名：古川美術館コレクション展 「二つのまなざし ―日本画と洋画」

会場：古川美術館（愛知県名古屋市千種区池下町2-50）

会期：2026年3月13日（金）～5月10日（日）

＜前期＞3月13日（金）～4月12日（日）

＜後期＞4月14日（火）～5月10日（日）

休館日：月曜日（但し5/4（月・祝）～5/6（水・振休）は開館し、5/7が休館）

開館時間：午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

古川美術館 公式サイト：https://www.furukawa-museum.or.jp/





