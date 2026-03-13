【2030年までに100地域展開へ】Meta HeroesがDX教育施設「Hero Egg」の全国直営展開を開始

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、次世代DX教育施設「Hero Egg」の全国展開を本格始動いたします。大阪・なんばでの成功をモデルに、いよいよ直営での地域展開を開始。

「2030年までに100地域への展開」を目標に掲げ、関西圏の拡大から中部地方や北海道等へ新たに進出いたします。これに伴い、共に地方創生を加速させる「共創パートナー・地域スポンサー」の募集、および各拠点を牽引する「人財」の採用を開始いたします。

■社会背景

現在、日本全体でDXの必要性が叫ばれる一方、地域間での教育格差やITリテラシーの乖離が課題となっています。最先端の技術に触れ、それを社会実装へと繋げる「場」と「人財」が各地で圧倒的に不足しています。 私たちは、この格差を埋めるのは「中央からの提供」ではなく、「地域に根差した直営拠点による共創」であると確信しています。



当社は、メタバースやAIを活用して社会課題を解決する「Society 5.0」の実現を目指し、大阪・なんばにてDX教育施設『Hero Egg』を運営してまいりました。 この度、大阪でのノウハウをパッケージ化し、いよいよ直営による全国各地への事業拡大を決定いたしました。2030年までに100地域へ「Hero Egg」を届け、日本中の子どもたちが最先端技術に触れられるプラットフォームを構築します。その先駆けとして、関西圏の拡大から中部地方や北海道等でのプロジェクトが動き出します。

■地域から「ヒーロー」を輩出する

当社は、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術を学べる環境を全国に届けるべく、「2030年までに100地域展開」という野心的な目標を掲げました。今回の3拠点進出はその第一歩です。

私たちの歩みは、大阪・なんばの「Hero Egg」から始まりました。「楽しみながら未来を創る力を育む」というコンセプトのもと、2025年大阪・関西万博では14,000人以上を動員する大規模アワードを成功させました。 特に名古屋では、プロデューサーの近藤にこるを中心に「EGG JAM」を展開し、技術が人を繋ぐ瞬間を数多く目撃してきました。この成功体験をもとに、直営ならではのスピード感とクオリティで、全国の自治体・企業と手を取り合い、新しい教育の形を実装します。

■共に未来を創る「パートナー」と「ヒーロー」の募集

事業拡大を加速させるため、以下の三方向でパートナーを募集いたします。

1. 【企業・団体様】共創パートナー・地域スポンサー

子どもたちの教育支援を通じたCSR活動や、自社の技術・コンテンツを『Hero Egg』を活用して広めたい企業様を募集します。各地域でのレベニューシェアモデルや共同イベントの開催など、柔軟な連携が可能です。

2. 【自治体・教育機関様】連携相談

「地元のDX教育を加速させたい」「防災教育にテクノロジーを取り入れたい」といった課題をお持ちの自治体様・学校関係者様との連携を強化しています。

3. 【個人様】初期スターティングメンバー（採用）

各拠点を「0から1」で創り上げる熱意ある仲間を募集します。

施設店長： 店舗運営、イベント企画、地域コミュニティの構築。

企画営業： スポンサー開拓、共創パートナーの探索、新規事業立案。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]