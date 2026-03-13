【シャロン】指・爪が汚れないミトン型のクッションファンデ用パフを新発売！メイク時のイライラを解消する新形状のアイデア商品。

株式会社シャロンMT-450 シャロン ミトン型クッションFD用パフ 2P

化粧用スポンジ・パフ製造メーカーの株式会社シャロン（本社：大阪府柏原市、代表取締役社長：松原理雄）は、２０２６年 春の新商品として、を２０２６年３月１３日（金）より、全国のドラッグストア・バラエティーストア・シャロン公式楽天ショップにて新発売いたします。

販売ページ： 【楽天市場】新商品：株式会社シャロン 公式ショップ(https://item.rakuten.co.jp/shalon-puff/c/0000000248/)

クッションファンデを使用中に誰もが経験すること・・・

クッションファンデは、手軽に塗布できるため人気のアイテムですが、パフをクッションに押し付けてファンデーションを取り肌に塗布するので、指や爪にファンデーションがついてしまい汚れることがあります。その悩みを解決するために、ミトン型のパフを開発いたしました。

ミトン型で指・爪をすっぽり覆ってしまうと汚れない！

忙しい朝のメイク時間に、指や爪が汚れてしまい、手を洗ってもう一度、メイク、、、、

そんなメイク中のあるあるに注目。ミトン型のパフならもう指や爪が汚れることはありません。

耐久性も考慮した設計

リボンのパフはリボンがミシンで縫い付けられてるため外れることは少ないですが、ミトン型パフの場合は熱溶着で生地が接着されています。指を入れた時に力がかかりやすい部分の溶着面積を広くし、溶着を強化することではがれにくい工夫がされています。

ネイルをきれいにキープできる

一度爪の間に入ってしまったファンデーションはなかなか取れない。綺麗に整えたネイルも台無しに...。

ミトン型のパフならネイルを綺麗に保てます。

忙しい朝にもおすすめのパフです。

MT-450 シャロン ミトン型クッションFD用パフ 2P

【商品情報】

商品名：シャロン ミトン型クッションFD用パフ 2P

品 番：MT-450

材 質：ポリウレタン

サイズ：Φ54 x 7 mm （２個入り）

パッケージサイズ：81×125×10mm

生産国：韓国

価 格：495円（税込）

JAN : 4978732050050

<シャロンについて>

【パフ・スポンジをメインとする化粧品雑貨の製造メーカー】

「美しさのそばに、いつも」

弊社は1951年の創業より、美を追求する全てのお客様のご要望にお応えするために、「オリジナリティの高い、高品質な製品をお届けする」をモットーに、日々独自のノウハウと高い技術力を積み重ね、製販一体となり新しい価値の創造に取り組んでまいります。

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社シャロン

0120-962-868 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始、夏期休業を除く）

https://www.shalon-puff.co.jp/

〒582-0015 大阪府柏原市高井田923-3