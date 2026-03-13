【毎年恒例】バレエ好きが集う！Vol.50　バレエガラコンサートin京都が2026年も帰ってくる！

マーティ株式会社毎年出演者多数！今年も人気会場にて開催

みんなの「踊りたい！」を叶えるバレエガラコンサート。毎年多くの出演者が集います。多くのバレ エ愛好家たちとこの場で出会い、バレエの魅力を存分に分かち合いませんか。

ガラコンサートの様子１.ガラコンサートの様子２.ロームシアタ―京都 サウスホール

自分に合った出演スタイル

バレエガラコンサートでは、憧れのパ・ド・ドゥを踊るのにももちろん、コンクールの練習や教室の発表会としてもご出演いただけます。出演枠をご自由にお選びいただくことができ、必要な分数の枠だけお申し込みいただきます。

また、舞台に立つうえで必要になる事務的な手続きは不要です。ガラコンサートスタッフが、皆様のご要望に合わせて丁寧に対応します。

他にもバレエガラコンサートの魅力はたっぷり。ぜひHPでバレエガラコンサートの魅了を知ってみてください。

みんなのバレエガラコンサートvol.50 in 京都

［日程］2026年9月12日（土）

［会場］ロームシアタ―京都 サウスホール

（〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13）

［申込期間］～ 2026.7.31 ※早期申込割引期間 ～2026.3.31

［出演料］

ソロ1曲 (3分以内) \38,000/人

5分以内 \50,000/組

10分以内 \100,000/組

※10分以上の出演料は5分ごとに50,000円が加算されていきます。

［その他詳細］https://www.ballet-gala-concert.com/vol-50-%E4%BA%AC%E9%83%BD-2026%E5%B9%B49%E6%9C%88/

バレエガラコンサート

バレエガラコンサートは、日本中のバレエを愛する皆さまの「踊りたい」を叶えるべく、関東・関西エリアを中心に全国各地で開催されています。クラシックバレエに限らず、モダンダンスやコンテンポラリーダンスでも出演することができ、毎回人気の公演となっております。経験や年齢を問わず、バレエを愛する方ならどなたでもご参加いただけます。私たちは多くの方々の夢や挑戦、そして将来へのSTEP UPを叶えるべく、輝く舞台作りに励んでおります。

