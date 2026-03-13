【毎年恒例】バレエ好きが集う！Vol.50 バレエガラコンサートin京都が2026年も帰ってくる！
みんなの「踊りたい！」を叶えるバレエガラコンサート。毎年多くの出演者が集います。多くのバレ エ愛好家たちとこの場で出会い、バレエの魅力を存分に分かち合いませんか。
ガラコンサートの様子１.
ガラコンサートの様子２.
ロームシアタ―京都 サウスホール
バレエガラコンサートでは、憧れのパ・ド・ドゥを踊るのにももちろん、コンクールの練習や教室の発表会としてもご出演いただけます。出演枠をご自由にお選びいただくことができ、必要な分数の枠だけお申し込みいただきます。
また、舞台に立つうえで必要になる事務的な手続きは不要です。ガラコンサートスタッフが、皆様のご要望に合わせて丁寧に対応します。
他にもバレエガラコンサートの魅力はたっぷり。ぜひHPでバレエガラコンサートの魅了を知ってみてください。
こちらからバレエガラコンサートの魅力をチェック！
（バレエガラコンサートHP）▶https://www.ballet-gala-concert.com/
みんなのバレエガラコンサートvol.50 in 京都
［日程］2026年9月12日（土）
［会場］ロームシアタ―京都 サウスホール
（〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13）
［申込期間］～ 2026.7.31 ※早期申込割引期間 ～2026.3.31
［出演料］
ソロ1曲 (3分以内) \38,000/人
5分以内 \50,000/組
10分以内 \100,000/組
※10分以上の出演料は5分ごとに50,000円が加算されていきます。
［その他詳細］https://www.ballet-gala-concert.com/vol-50-%E4%BA%AC%E9%83%BD-2026%E5%B9%B49%E6%9C%88/
他情報は、HPや公式SNSをチェック！
［HP］https://www.ballet-gala-concert.com/
［Instagram］https://www.instagram.com/ballet_concert/
バレエガラコンサート
バレエガラコンサートは、日本中のバレエを愛する皆さまの「踊りたい」を叶えるべく、関東・関西エリアを中心に全国各地で開催されています。クラシックバレエに限らず、モダンダンスやコンテンポラリーダンスでも出演することができ、毎回人気の公演となっております。経験や年齢を問わず、バレエを愛する方ならどなたでもご参加いただけます。私たちは多くの方々の夢や挑戦、そして将来へのSTEP UPを叶えるべく、輝く舞台作りに励んでおります。
マーティ専用情報サイト『マーティタイムズ』
➤https://www.marty-times.com/
バレエ総合情報サイト『バレエウィーク』
➤https://www.ballet-week.com/
配信主体
マーティ株式会社（https://www.marty.co.jp/）