第1回中京競馬は3月14日（土）から！

名古屋競馬株式会社

JRA中京競馬場（愛知県豊明市）は、3月14日（土）から3月29日（日）まで「第1回中京競馬」を開催いたします。この開催では、高松宮記念（GI）をはじめとする大注目のレースが多数行われます。

東海テレビ情報番組「スイッチ！」ファミリーが来場し、からあげグランプリ連続金賞受賞「暴れん坊チキン」のコラボキッチンカーも出店します。

イベント概要

メインレース表彰式・トークショー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38221/table/8_1_7e44f095ac53fa48cdd819afa427102b.jpg?v=202603131051 ]

22日（日）愛知杯（GIII）当日には人気お笑い芸人ロッチさんとタレントの須田亜香里さんが来場！また、当日のメインレースには表彰式のプレゼンターとしてもご参加いただきます。

※須田亜香里さんはトークショーのみ参加。

「スイッチ！」×「暴れん坊チキン」のコラボキッチンカー

ロッチ須田亜香里速水里彩

22日（日）の愛知杯（ＧIII）当日には東海テレビ「スイッチ！」とからあげグランプリ連続金賞受賞「暴れん坊チキン」がコラボしたキッチンカーが出店します！東海テレビ公式キャラクター「イッチー」に会えるチャンス！？

謎解きクイズラリー

暴れん坊チキン

14日（土）・15日（日）、21日（土）・22日（日）は週替わりの謎解きクイズラリーを開催します。名探偵ぺガスターが大活躍！？クイズラリーに参加してオリジナルぺガスタークッキーをもらおう！

各日先着1,500名様で、子どもから大人までどなたでもご参加いただけます！

金鯱賞（GII）、愛知杯（GIII）にちなんだ抽選会を実施

謎解きクイズラリー

15日（日）には「金鯱賞記念！名古屋グルメ抽選会！」、22日（日）には「愛知杯記念！スポーツ応援抽選会！」を実施します。名古屋で大人気のカフェタナカのクッキー缶や、ケンコー・トキナーの双眼鏡など豪華賞品が当たるチャンス！

ぜひご参加ください！

金鯱賞記念！名古屋グルメ抽選会！愛知杯記念！スポーツ応援抽選会！

他にも楽しいイベント盛りだくさん！

週末は中京競馬場へ行こう！

協力：名古屋競馬株式会社