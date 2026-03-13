『10 MAGAZINE JAPAN』2026年春夏号、3月21日（土）に発売！小松菜奈と山下智久が表紙を飾る

株式会社sei sempre sul pezzo(C)10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026 All rights reserved.

表紙：ジゼル・ノーマン

イギリス出身のモデル、ジゼル・ノーマンが、ティファニーのアイコニックな「ティファニー ハードウェア」を纏い、フレッシュな魅力を放つ。ベテラン写真家ヴィクター・ドゥマルシェリエが撮り下ろしたファッションストーリーも収録する。

スペシャル版表紙：小松菜奈

国際的な存在感で注目を集めるモデル・俳優の小松菜奈が、アンバサダーを務める新生シャネルを、16ページにおよぶ特集で軽やかに体現する。30歳を迎えた現在、これから挑戦したいことについて語るインタビューも掲載する。

プレミアム版表紙：山下智久

芸能生活30周年を迎える俳優・アーティストの山下智久が、全16ページのファッションストーリーに登場する。ブルガリのウォッチやジュエリーを纏い、その繊細さとカリスマ性で比類なき世界観を描き出す。インタビューでは、自身のクリエイションとエネルギーの源泉について語る。

主なコンテンツ：

「創造の自由」をテーマに、既存の価値観を遊び心をもって更新するアーティストとデザイナーを特集。落合陽一、沙羅ジュストー、村田沙耶香、アメイジング・ジローが語る、AIが切り拓く新たな創造の可能性とは何か。さらに、いかなる時代や状況にあっても自らの美学を貫き、想像力と夢を見る場を提示し続ける存在として、小松菜奈、山下智久、FKAツイッグス、RYUNOSUKEOKAZAKI、森山大道らにインタビューを敢行。ラグジュアリーな最新モードに加え、注目のバッグ＆ジュエリー特集、ヒマラヤへの旅企画まで収録。ファッション、アート、思想が立体的に交差する一冊。

編集長コメント

「揺らぎの多い時代にあって、私たちに夢を見る力を思い出させてくれるのは何か。それは、いかなる状況でも自らの個性を貫くクリエイターやアーティストたちです。今号ではそうした表現者に光を当てました。本誌が読者の皆様の日常を明るく、前向きに照らす一冊となれば幸いです」

――『10 MAGAZINE JAPAN』編集長 増田さをり

『10 MAGAZINE JAPAN (テン マガジン ジャパン)』とは

2000年にロンドンで創刊したグローバル・ファッション誌『10 MAGAZINE』の日本版。『10 MAGAZINE』は、常に変化するファッション、ビューティ、アート、カルチャー、そして旅にフォーカスした、年２回（3月に春夏号／9月に秋冬号）刊行するスタイル&カルチャーマガジン。それぞれの分野で世界的に活躍するトップクリエイターたちとのコラボレーションにより、新鮮な驚きと発見がある誌面を作り、自分らしい生き方を模索する現代人にとって、唯一無二のスタイルバイブルとなることを目指している。

2026年春夏号概要

-発売日: 2026年3月21日(土)

-発行頻度: 年2回（3月・春夏号、9月・秋冬号）

-判型: 300×230mm

-定価: 3,980円（本体 3,618円＋税）

-発行元: 株式会社sei sempre sul pezzo

-発売元: 株式会社世界文化社

-販売場所: 全国の書店およびAmazon等ネット書店

ネット予約のページは下記の通りです。

■10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026「ジゼル・ノーマン表紙」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJR8LMLC

https://tower.jp/item/7976232

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216531

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556874/

■10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026スペシャル「小松菜奈 表紙」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRCJL9V

https://tower.jp/item/7976240

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216533

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556876/

■10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026プレミアム「山下智久 表紙」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRDV8RL

https://tower.jp/item/7976236

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216532

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556875/

『10 MAGAZINE』について

『10 MAGAZINE』は2000年にソフィア・ネオフィトゥ・アポストロウ（Sophia Neophitou-Apostolou）グローバル編集長によってロンドンで創刊され、ファッション、ビューティ、アート、カルチャー、旅に焦点を当てた年2回発行のグローバル・ファッション誌である。現在、『10 MAGAZINE』、『10 MEN』と『10+』はロンドンを拠点に発行され、世界最高峰のフォトグラファー、スタイリスト、ライターが参加し、ラグジュアリー・ファッション界におけるアイコニックな存在となっている。2024年9月18日に日本版、2025年3月にはドイツ版が創刊され、オーストラリア版、米国版に続いて世界5カ国で発行される媒体である。ソフィア・ネオフィトゥ・アポストロゥ（Sophia Neophitou-Apostolou）は、これまでのファッション界での功績が認められ、2024年英国ファッション協議会（British Fashion Council / BFC）が主催する「ブリティッシュ・ファッション・アワード2024」のスペシャル・レコグニション・アワード(Special Recognition Award)賞を受賞した。

『10 MAGAZINE』は、10magazine.com、インスタグラム、X、フェイスブック上で、ファッション、アート、ビューティ情報を発信している。

