累計50万部超のベストセラー絵本が持ち運びしやすくなって登場！ 『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』3月19日発売
株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は3月19日に『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』（文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン 訳：松永りえ）を発売いたします。
概要
国内累計発行部数50万部超の大ベストセラー『おむつのなか、みせてみせて！』が、おでかけのおともにピッタリなミニサイズになりました。おむつをめくるしかけはそのままに、どこでも楽しくトイレトレーニングを始められます。対象年齢2歳から。
※通常版と同じ内容で、サイズ違いの絵本です。
『おむつのなか、みせてみせて！』とは
世界35ヵ国で翻訳される絵本
知りたがりやのねずみくんは、みんなのおむつの中がどうなっているのか知りたくてたまらない！おむつをめくる仕掛けを楽しみながら、ウサギはコロコロうんち、ウマは大きなまぁるいうんち……と、動物のうんちの違いを知ることができる絵本。トイレトレーニングのはじめの一歩に。
https://pie.co.jp/book/i/5106/
～再生回数106万回！全文読み聞かせ動画公開中～
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V8mhfW7tpqg ]
著者紹介
文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン
1957年、ベルギー生まれ。ヨーロッパで大人気の絵本作家で、日本でも多くの翻訳絵本を出版。「おさかなちゃん」シリーズ（Gakken）のほか、『おばけの スパルタカス』（世界文化社）、『ずっとママといっしょがいいの！』（主婦の友社）、『だ～れだ？』『たれみみうさぎのリッキ』（パイ インターナショナル）など。
国内累計発行部数50万部となった際に、『おむつのなか、みせてみせて！』の人気の秘訣について、著者ヒド・ファン・ヘネヒテンさんの編集担当を務めるClavis社のSigrid Werckさんにお話を伺いました。ぜひお確かめください。
https://note.com/pieinternational/n/ne818b2d5e428
書籍概要
書名：『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』
https://pie.co.jp/book/i/6104/
仕様：A5判変型／160×152mm／28Pages（Full Color）／ハードカバー
定価：本体1,100円+税
ISBN：978-4-7562-6104-5 Ｃ8793
文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン
発売日：2026年3月19日
発行元：パイ インターナショナル
「ねずみくん」の靴下がライブエンタープライズより登場！
ねずみくんといつも一緒にいられる靴下が登場！ 大人用と子供用のサイズ展開で、親子でお揃いのコーディネートが楽しめるほか、プレゼントにもぴったりです。
◼️商品概要
【商品名】
・絵本のくつした (キッズ)ねずみくん/おむつのなか、みせてみせて！
・絵本のくつした (レディース)ねずみくん/おむつのなか、みせてみせて！
【靴下のサイズ】
・キッズ：約13～18cm
・レディース：約22～25cm
【メーカー希望小売価格】
本体価格 \638（税込）
【発売日】
3月下旬より順次
【発売場所】
親子の時間研究所STORE(https://shop.oyakonojikanlabo.jp/)
【問い合わせ先】
株式会社ライブエンタープライズ
Mail：support@liveenterprise.jp
また、今年夏には、ねずみくんのぬいぐるみがサン・アローより発売予定です。ご期待ください。
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
ホームページ：https://pie.co.jp/
X：https://twitter.com/PIE_Children
インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/