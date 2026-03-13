累計50万部超のベストセラー絵本が持ち運びしやすくなって登場！　『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』3月19日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は3月19日に『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』（文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン 訳：松永りえ）を発売いたします。

概要

国内累計発行部数50万部超の大ベストセラー『おむつのなか、みせてみせて！』が、おでかけのおともにピッタリなミニサイズになりました。おむつをめくるしかけはそのままに、どこでも楽しくトイレトレーニングを始められます。対象年齢2歳から。

※通常版と同じ内容で、サイズ違いの絵本です。

『おむつのなか、みせてみせて！』とは

世界35ヵ国で翻訳される絵本

知りたがりやのねずみくんは、みんなのおむつの中がどうなっているのか知りたくてたまらない！おむつをめくる仕掛けを楽しみながら、ウサギはコロコロうんち、ウマは大きなまぁるいうんち……と、動物のうんちの違いを知ることができる絵本。トイレトレーニングのはじめの一歩に。

https://pie.co.jp/book/i/5106/

～再生回数106万回！全文読み聞かせ動画公開中～

著者紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V8mhfW7tpqg ]

文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン

1957年、ベルギー生まれ。ヨーロッパで大人気の絵本作家で、日本でも多くの翻訳絵本を出版。「おさかなちゃん」シリーズ（Gakken）のほか、『おばけの スパルタカス』（世界文化社）、『ずっとママといっしょがいいの！』（主婦の友社）、『だ～れだ？』『たれみみうさぎのリッキ』（パイ インターナショナル）など。

国内累計発行部数50万部となった際に、『おむつのなか、みせてみせて！』の人気の秘訣について、著者ヒド・ファン・ヘネヒテンさんの編集担当を務めるClavis社のSigrid Werckさんにお話を伺いました。ぜひお確かめください。

https://note.com/pieinternational/n/ne818b2d5e428

書籍概要

書名：『おむつのなか、みせてみせて！おでかけミニブック』

https://pie.co.jp/book/i/6104/

仕様：A5判変型／160×152mm／28Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,100円+税

ISBN：978-4-7562-6104-5 Ｃ8793

文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン

発売日：2026年3月19日

発行元：パイ インターナショナル

「ねずみくん」の靴下がライブエンタープライズより登場！

ねずみくんといつも一緒にいられる靴下が登場！ 大人用と子供用のサイズ展開で、親子でお揃いのコーディネートが楽しめるほか、プレゼントにもぴったりです。

◼️商品概要

【商品名】

・絵本のくつした (キッズ)ねずみくん/おむつのなか、みせてみせて！

・絵本のくつした (レディース)ねずみくん/おむつのなか、みせてみせて！

【靴下のサイズ】

・キッズ：約13～18cm

・レディース：約22～25cm

【メーカー希望小売価格】

本体価格 \638（税込）

【発売日】

3月下旬より順次

【発売場所】

親子の時間研究所STORE(https://shop.oyakonojikanlabo.jp/)

【問い合わせ先】

株式会社ライブエンタープライズ

Mail：support@liveenterprise.jp

また、今年夏には、ねずみくんのぬいぐるみがサン・アローより発売予定です。ご期待ください。

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

X：https://twitter.com/PIE_Children

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/