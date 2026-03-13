「TOKYO Night & Light」一旗プロデュース作品「水の都 江戸・外濠」の公式記録映像を公開。東京の夜を彩る新たな観光スポット・東京都庁第一本庁舎のプロジェクションマッピング。

株式会社一旗

「TOKYO Night & Light」に株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする作品「水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～」（2025年11月1日（土）～東京都庁第一本庁舎でロングラン上映中）の公式記録映像を公開しました。（主催：東京都、東京プロジェクションマッピング実行委員会）

「TOKYO Night & Light」は東京の夜を彩る新たな観光資源を作るため、東京のランドマークの一つである都庁第一本庁舎をキャンバスに、光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピングを通年で上映するもので、「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」としてギネス世界記録(TM)に認定されています。

「水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～」は「水の都」東京を甦らせる「外濠浄化プロジェクト」の一環として制作した作品で、水の都・江戸の記憶と未来の都市像が重なり合い、新たな物語が生まれるようすや、浮世絵に描かれた滝や水辺の風景、清らかな流れとともに四季の花々が咲き誇る幻想的な世界などを表現した約4分間のプロジェクションマッピングです。

観覧は無料で、事前申し込みは不要です。

都市と自然、伝統と革新が響き合う壮大なアート体験をお楽しみください。

【水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～」公式記録映像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AScVNp1El9A ]TOKYO Night & Light 水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～

- 実施概要

【作品名称】 水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～

【上映期間】 2025年11月1日（土）～ロングラン上映

※土曜・日曜・祝日のみ上映します。

【上映時間】

2026年3月1日（日）～19日（木） 20:00～20:15のうち約4分間

2026年3月20日（金・祝）～31日（か） 20:30～20:45のうち約4分間

※最新の上映時間は「TOKYO Night & Light」公式ウェブサイトをご覧ください。

※プロジェクションマッピングは上記の上映時間以外にも別の作品を上映しています。

【投影面】 東京都庁第一本庁舎 東側壁面

【観覧場所】 東京都庁 都民広場（東京都新宿区西新宿2丁目8-1）

＜アクセス＞

電車：

JR「新宿駅」西口より徒歩約10分

東京メトロ丸の内線「西新宿駅」より徒歩約10分

都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」直結

バス：

新宿駅西口（地下バスのりば）から都営バス（都庁循環）「都庁第一本庁舎」下車 ※平日のみ運行

【内容】 「水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～」は「水の都」東京を甦らせる「外濠浄化プロジェクト」の一環として制作した作品で、水の都・江戸の記憶と未来の都市像が重なり合い、新たな物語が生まれるようすや、浮世絵に描かれた滝や水辺の風景、清らかな流れとともに四季の花々が咲き誇る幻想的な世界などを表現した約4分間のプロジェクションマッピングです。

【料金】 観覧無料・事前申込不要

【主催】 東京都、東京プロジェクションマッピング実行委員会

【プロデュース・制作】 株式会社一旗

【「TOKYO Night & Light」公式ウェブサイト】

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/

【公式記録写真】

「水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～」

TOKYO Night & Light 水の都 江戸・外濠 ～City of Water: Edo Outer Moat～

- 株式会社一旗 会社概要

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/