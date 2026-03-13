サラダボウル専門店『WithGreen』創業10年で全国50店舗を達成！3月14日(土)「ルミネ荻窪店」「池袋 IT tower TOKYO店」2店舗同時オープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen ルミネ荻窪店』『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』

サラダボウル専門店を運営する株式会社 WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年3月14日(土)「ルミネ荻窪店」「池袋 IT tower TOKYO」の2店舗同時オープンをもって店舗数が50店舗に達することをお知らせいたします。

創業10年、ついに全国50店舗達成へ。「主食サラダ」を日本の食文化に。

当社は、代表の武文がニューヨークで出会ったサラダ専門店に着想を得て、創業準備として「食」をテーマに世界一周を経験した後、2016年5月に東京・神楽坂で1号店を創業しました。 “お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたい”という想いのもと、日本におけるサラダボウル事業を開始しました。

創業当初は「サラダだけでお腹いっぱいになるのか」という声もありましたが、コロナ禍（2020年～）における健康意識の高まりや、デリバリー需要の拡大を背景に、着実に歩んでまいりました。2021年の大阪初出店を皮切りに、愛知、福岡（2023年）へと広がり、2024年にはサラダボウル専門店として店舗数日本一（※当社調べ）を達成。直近の売上高は前年比約143%と飛躍的に伸長し、現在では年間のサラダ販売数が約250万食に達する規模へと成長しています。

そして創業から10年となる2026年3月14日(土)、「ルミネ荻窪店」「池袋 IT tower TOKYO店」の2店舗同時オープンをもって、目標としていた50店舗の達成を迎えます。今後も全国での出店を拡大し、コーポレートメッセージである『WithGreen with your life』の実現、すなわち“一杯で主食になる”サラダボウルという食文化を通して、お客さまの毎日の生活に寄り添う企業を目指します。

新たなるステージへ

2016年の創業から、私たちは日本にサラダボウルという新しい選択肢を根付かせるため、一歩ずつ着実に歩みを進めてきました。

ここから始まる2026年からの10年間では、さらなる店舗拡大を目指し、「日本を代表するサラダボウル専門店」へと邁進いたします。パートナーと共に、サラダボウルを日本の新しい食文化として定着させていくと同時に、サステナブルな活動や成長への投資を加速させ、既存の枠にとらわれない新規事業への挑戦も開始してまいります。

店舗一覧

＜関東＞

神楽坂店

新宿三丁目店

渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街店

恵比寿店

ムスブ田町店

北千住マルイ店

大手町店

銀座ノボ店

有楽町イトシア店

日本橋高島屋S.C.店

ルミネ立川店

FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA店

東京ドームシティ ラクーア店

吉祥寺マルイ店

渋谷道玄坂通店

自由が丘店

アトレ川崎店

成田空港第１ターミナル店

ルミネ大宮店

浦和パルコ店

青山一丁目店

東京ミッドタウン八重洲店

横浜ポルタ店

ウィング新橋店

新宿センタービル店

流山おおたかの森 S.C. FLAPS

羽田空港第１ターミナル店

錦糸町パルコ店

テラスモール湘南店

日比谷仲通り店

丸の内OAZO店

池袋 IT tower TOKYO店

ルミネ荻窪店

＜中部＞

名古屋ラシック店

名古屋サンロード店

名古屋ユニモール店

名古屋栄セントラルパーク店

＜近畿＞

エキマルシェ大阪店

大丸梅田店（リニューアル休業中）

京都ラクエ四条烏丸店

神戸さんちか店

阪急西宮ガーデンズ店

ホワイティうめだ店

クリスタ長堀店

京都高島屋S.C.店

ディアモール大阪店

＜中四国＞

ミナモア広島店

岡山一番街店

＜九州＞

アミュプラザ博多店

天神地下街店

ONE FUKUOKA BLDG.店

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で49店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/