つくって楽しい、食べておいしい！「ぴよりん」手づくり体験を「イオンモール扶桑」にて開催決定
ジェイアール東海フードサービス株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/164_1_820545db1b16d76f23f5927bb0817947.jpg?v=202603131051 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/164_2_78298fbdd3c2c29abe197273427e07eb.jpg?v=202603131051 ]
イオンモール大高での手づくり体験の様子
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）が展開するオリジナルスイーツ「ぴよりん」の手づくり体験ができるワークショップを、2026年4月1日（水）・2日（木）の二日間、「イオンモール扶桑」にて開催いたします。本イベントでは、ぴよりんの製造工程の一部を体験しながら、自分だけのぴよりんを手づくりで仕上げていただけます。完成後は、その場でできたてをお召し上がりいただけます。普段はなかなか見ることのできない“ものづくりの楽しさ”を体感できる、体験型ワークショップです。
＜イベント概要＞
＜各会場のご案内＞
＜イベントに関するお問い合わせ先＞
メールアドレス：piyorin-fuso@koyo-connect.com
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
2026年７月１日に誕生15年を迎えます。
《15周年特設サイト》
https://piyorin.com/15th-anniversary/
2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。
※画像は全てイメージです。
※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。