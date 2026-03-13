『悪食令嬢と狂血公爵』YouTubeで全12話を無料公開、本日配信スタート【原作小説1～4巻＆コミカライズ1～12巻 大好評発売中！】

株式会社講談社


原作小説が「Kラノベブックス f」より刊行、コミカライズが「ARTEMIS by sirius」にて好評連載中の『悪食令嬢と狂血公爵～その魔物、私が美味しくいただきます！～』のTVアニメが2025年10月からTBS・BS11ほかにて放送され、12月末に最終回を迎えました。これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』全12話を一挙無料配信いたします。本日3月13日から3月26日までの期間限定配信となりますので、原作と一緒にぜひお楽しみください！


『悪食令嬢と狂血公爵』の主人公は、「人間に害をもたらす魔物を美味しくいただくこと」から「悪食令嬢」と呼ばれるメルフィエラ。メルフィエラは、婚約者を探すために参加した遊宴会で狂化した魔獣に遭遇してしまう。しかし、この絶体絶命な危機を救ったのは、「狂血公爵」と恐れられるガルブレイス公爵で―――!?魔物を美味しく調理する「悪食令嬢」と心優しき「狂血公爵」が織りなす、美味しくて胸キュンな異食(異色)グルメファンタジー!!極上の物語を召し上がれ。お見逃しなく！


原作小説1～4巻＆コミカライズ1～12巻も大好評発売中。こちらもご注目ください！



TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』全12話の動画はこちら：


https://youtu.be/4pTcOVqvK0c



再生リスト「『悪食令嬢と狂血公爵』全12話 イッキ見！【期間限定】2026年3月26日(木)まで」：


https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34B3-FVF6YRSGRpZ405noizJ&si=MUu6s5kyY5noz-C9(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34B3-FVF6YRSGRpZ405noizJ&si=MUu6s5kyY5noz-C9)




講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：


https://www.youtube.com/c/fatv


新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）：　https://x.com/FullAnimeTV


『悪食令嬢と狂血公爵 ～その魔物、私が美味しくいただきます！～』原作小説　最新情報はこちら：


https://lanove.kodansha.co.jp/books/2021/4/3.html


『悪食令嬢と狂血公爵 ～その魔物、私が美味しくいただきます！～』コミカライズ 1話 試し読みはこちら：


https://pocket.shonenmagazine.com/title/01747/episode/345938



TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』　(全12話)　配信スケジュール


2026年3月13日(金)～3月26日(木)


(c)星彼方・講談社/「悪食令嬢と狂血公爵」製作委員会