【SAK University】初のテレビCMを放送開始

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校であるSAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、初のテレビCMを展開いたします。

当校について幅広く発信し、進路を検討する皆様に学校選びの参考となる情報を届けることを目的として、現役高校生が学校見学や体験授業を受ける様子を描いたCMをJ:COMチャンネルの情報番組「ジモトトピックス・プラス」にて放送いたします。

学びの雰囲気や生徒たちのリアルな姿をお届けし、進学を検討する皆様に向けて当校の魅力をより身近に感じてもらう内容となっています。

■放送情報

放送局： J:COMチャンネル「ジモトトピックス・プラス」内 CM枠

放送時間：12:30～／19:30～

■メディア掲載実績

朝日新聞デジタルにて、当校を紹介する記事が掲載されました。

朝日新聞デジタル「未来の進路が変わる？AI時代に備える“新しい学び”のかたち」(https://www.asahi.com/ads/tu/16365683)

実務直結型の高等教育機関としての当校の魅力を、AIをテーマに語っていただいています。

また、AI時代に通用する教育について、土橋学部長のインタビューも掲載されています。

ぜひご一読ください。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して世界水準の学びを修得できます。

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位