大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]オープンスタジオ・ワークショッププログラム：縫い物の遊び場「縫の場」開催決定！！

縫い物の遊び場「縫の場」概要

【オープンスタジオ開催日時】

5月1日(金)～5月22日(金)

滞在期間の平日 14:00～18:00

【ワークショップ開催日時】

5月2日(土)、3日(日)、5日(火・祝)、6日(水・祝)、9日(土)、10日(日)

14:00～18:00 ※時間内入退場自由

定員数：10名程度

場 所：大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]地下1階 ルーム6

参加費：無料

【概要】

滞在制作スタジオに、子どもも大人も自由に楽しめる縫い物の遊び場「縫の場（ぬのば）」がオープンします。

ここは公園の「砂場」のように、誰もが自分の手で自由にあそび、形をつくれる場所です。

色とりどりの糸や布はもちろん、ボタン、包装紙、写真、プラスチックのかけらまで…「縫う素材」をたくさん準備してお待ちしております。

素材同士をつなぐ、穴を繕う、糸で線を描く。

針と糸の使い方は自由です。

間違えたら、ほどいてやり直せばいいだけ。

ルールは「縫い物でつくる」。

そして「引き継ぐもの」「おくるもの」「のこすもの」を考え、手を、頭を動かしてみてください。

「縫の場」を通して、対話のかたちも共につくっていきたいと思います。

「縫い物」の作品は、滞在制作後の成果展に展示予定です。

※「縫の場」はオープンスタジオ開催中に「素材募集BOX」を設置します。

作品やワークショップに使ってもよい布（衣類、着物、座布団などの使わなくなった布もの）や糸（縫い糸や毛糸）などをお持ちの方は、ぜひお持ち込みください。

婦木加奈子／FUKI Kanako

(C)︎Yoichiro Hatanaka

＜作家情報＞

1996年兵庫県生まれ。

2019年 金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科彫刻専攻卒業。

2020年チェルシーカレッジオブアート グラデュエートディプロマファインアートコース修了。

近年の展覧会に、個展「つくったひと」（ART FACTORY城南島/東京/2025）、個展「こちらのなぞらえもの」（浜松市鴨江アートセンター/静岡/2024）、「眼差しの手入れ」（京都芸術センター/京都/2024）、「BankART Life7 UrbanNesting：再び都市に棲む」（BankART Station/神奈川/2024）など。

主な受賞歴に2023年「浜松市鴨江アートセンター アーティスト・イン・レジデンス賞」受賞、2022年「第1回 MIMOCA EYE / ミモカアイ」審査委員個人賞 杉戸洋賞 受賞、2022年「TOKAS-Emerging 2022」選出など。

HP | https://www.kanakofuki.com/

Instagram｜https://www.instagram.com/kanakofuki/

主催 : 大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]



お問い合わせ先

Mail/ essap@enokojima-art.jp

TEL:06-6441-8050／FAX:06-6441-8151

公式サイト：https://www.enokojima-art.jp/

Instagram/ https://www.instagram.com/enoco_osaka/