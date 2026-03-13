PKBソリューションのデジタルスタンプラリーシステム、仙台防災未来フォーラム2026イベントに採用

株式会社PKBソリューション

株式会社PKBソリューション（本社：滋賀県野洲市、代表取締役：山本浩史）は、同社が提供する「Stanlly plus（スタンリープラス）」が、2026年3月14日（土）に開催の「仙台防災未来フォーラム2026」(主催：仙台防災未来フォーラム2026 運営事務局)に採用されたことをお知らせします。

イベント概要

「仙台防災未来フォーラム2026」概要

「仙台防災未来フォーラム」は、東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につなぐことを目的に開催されるイベントです。発表やブース展示、体験型プログラムなどを通じて、市民が防災を学び、日頃の活動を発信する機会として実施されます。

今年度のテーマは「東日本大震災から15年 つなぐ想い、つむぐ未来」。東日本大震災からの復旧・復興に加え、気候変動をはじめとした環境問題や水害など、さまざまなトピックから広く「防災」について知り、考えるプログラムが実施されます。

■開催日時：2026年3月14日（土）9:30～16:30

■会場：仙台国際センター展示棟、仙臺緑彩館

■主催：仙台防災未来フォーラム2026 運営事務局

デジタル防災クイズラリー

プログラムの一環として、PKBソリューションが提供する「Stanlly plus（スタンリープラス）」を活用したデジタル施策「デジタル防災クイズラリー」が開催されます。

■概要：

会場内の各スポットに掲示されたQRコードをスマートフォンで読み取り、3択クイズに正解するとスタンプを獲得できます。スタンプ獲得画面には、スタンプとあわせてクイズの解説が表示されます。

すべてのクイズに正解し、スタンプを4個集めると賞品と引き換えることができます。

■賞品：

防災博士賞（全問クリアした方に参加賞をプレゼント）

仙台市運営担当者コメント

本イベントにおける当社システム採用の経緯について、仙台市運営ご担当者様より以下のコメントをいただいております。

東日本大震災の経験と教訓を次世代へ継承し、防災・減災の取り組みをさらに進めていくための発信・交流の機会として、平成27年度より毎年実施している仙台防災未来フォーラム。今回のフォーラムでは、延べ170を超える団体がブース出展やステージ発表、ポスター展示などを予定しています。イベント会場の周遊率向上および、防災・減災について幅広い年代の方々がさらに理解を深めることができるコンテンツを設けるため「デジタル防災クイズラリー」を取り入れました。

スマートフォンなどのデジタル機器から気軽に参加できるコンテンツがあると、より幅広い来場者の方々に楽しんでいただけるのではないかと庁内でも検討しておりました。そのような中、イベント運営業者様より本コンテンツをご提案いただき、イベントの趣旨や来場者層との親和性が高いと判断し、採用に至りました。紙やペンを使用せず、スマートフォン1つで手軽に参加できる点が良いと感じています。

3月14日（土）に開催する「仙台防災未来フォーラム」は、震災の経験や教訓を未来の防災につなぐため、市民が防災を学び、日頃の活動を発信するイベントです。このイベントの中で実施する「デジタル防災クイズラリー」は、会場内を回りながら、スマートフォン1つで手軽に参加できるコンテンツとなっています。防災・減災にまつわる全4問のクイズに正解した方には景品も用意していますので、お気軽にご参加ください（景品はなくなり次第終了となります）。

（仙台市 運営ご担当者様）

PKBソリューション営業担当者コメント

本件の導入に関して、当社営業担当のコメントをご紹介いたします。

仙台市防災未来フォーラムでは、防災への理解を深めるため、来場者が楽しみながら学べるコンテンツとしてスタンプラリーの導入をご相談いただきました。防災イベントであることから、単にスタンプを集めるだけでなく、どうすれば防災意識の向上につながる体験になるかを重視されていました。当社はこれまでの実績やノウハウをもとに、企画段階から一緒に検討を重ね、イメージ図や実際の参加フローをご紹介しながら、イベントの趣旨に合ったシステムをご提案しました。

紙のクイズパネルを各スポットに設置する案も検討されましたが、制作・設置コストや運営負担、参加者の使いやすさを考慮し、スマートフォンだけで完結するデジタルスタンプラリーをご提案。幅広い来場者の方にとって参加しやすい仕組みになったと考えています。

クイズの仕様は「1つの選択肢のみが正解」「正解するまで何度でも挑戦可能」とし、防災知識を正しく身に付けていただける仕組みにしています。また、スケジュール面でも柔軟に対応し、打ち合わせを重ねながら認識のズレが生まれないよう進行したことで、安心してお任せいただけたと考えています。

（PKBソリューション 営業担当 佐藤）

Stanlly plusの特徴

スタンプラリーシステム「Stanlly plus」は、高い操作性と柔軟性を備えた最新のデジタルスタンプラリーシステムです。直感的な操作性と充実した機能により、参加者にとって魅力的で、主催者にとっても効率的なスタンプラリー運営を実現します。

スタンプの取得方法は、QRコード、GPS、クイズ形式など多様な方式に対応。キャンペーンの目的や会場特性に応じて自由に選択できるほか、QRコードとGPSを組み合わせるなど、複数方式の併用も可能です。

また、イベントの規模や予算、目的に応じて柔軟に豊富な機能から選択でき、地域密着型の催しから大規模プロモーションまで幅広く活用いただけます。

導入にあたっては、初期設定から動作確認までを当社が一括して対応し、主催者様の負担を軽減するとともに安定した運用を実現します。

また、直感的で使いやすいインターフェースを提供しています。中でもマップ機能は大きく強化されており、スタンプの取得状況をマップ上で直感的に確認できるほか、カテゴリー別のスポット検索やスポット詳細情報の表示にも対応。ユーザーのスムーズな回遊を支援します。

さらに、セキュリティ面では第三者機関による認証を取得し、高い安全性を確保。リアルタイムでのデータダウンロードや分析・報告業務もスムーズに行うことができます。

