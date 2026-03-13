あっとほぉーむカフェ発2ndユニット / Pa☆leteeが配信開始！人気曲「ハピハピ♪モーニング」「あこがれ(ハート)メイドバケィション」など一挙配信中！

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営する、あっとほぉーむカフェから19年前に誕生したユニット「Pa☆letee（パレット）」の楽曲７曲が、３月4日（水）より配信を開始いたしました。

2月より配信が開始されている「完全メイド宣言」の解散から半年後に結成されたユニット「Pa☆letee」も、当時の「@home cafe」（現：あっとほぉーむカフェ）で働く現役メイドユニットとして活動。ユニット名は「メンバーが、それぞれの個性や音色をつむぎ、人々の心を楽しく幸せな気分に染め上げていく」ことに由来しており、衣装も当時の「@home cafe」（現：あっとほぉーむカフェ）の制服にそれぞれのメンバーカラーがあしらわれたリボンを身に着けてライブ活動やお給仕（店舗での接客）を行っていました。

センターは、現在も現役でメイドを続けているレジェンドメイドhitomi

今回配信された楽曲は、あっとほぉーむカフェの店内やステージではおなじみで昔から人気のある楽曲がズラリ。

特に「ハピハピ♪モーニング」は、メイドの1日を歌っている楽曲で、あっとほぉーむカフェの世界観の代表ともいえる1曲です。

その他、Pa☆letee初のバラード曲「Zutto*メ・イ・ドリーム」や店舗でのイベントではおなじみの「あこがれ(ハート)メイドバケィション」など全7曲を配信中。

配信楽曲一覧（全７曲）

・ハピハピ♪モーニング

・あこがれ(ハート)メイドバケィション

・ピュアリィ∞ピュアリィ

・シャララ☆ランデブー

・Zutto*メ・イ・ドリーム

・ドキドキ*_*恋はチョコケーキ

・ぱすてる´∀´ドリームシャワー

レジェンドメイドhitomi

＜レジェンドメイド hitomiコメント＞

Pa☆leteeは、完メドの次に生まれたユニットで楽曲もステージも沢山思い出がありますが、やはり何と言ってもメイド服のリボンやボタンがカラフルになり、メンバーカラーができたことですね。

それまでリボンの色は、私を含めメイドはみんな同じ色だったので、カラフルなリボンのメイド服がとても印象的で…ユニットとしての特別感を感じました。今ではプレミアムメイドの象徴であるカラーリボンもこのグループから誕生したんです！

楽曲は現在でもメイドやご主人様・お嬢様に人気の曲も多いですね。

デビュー曲の中の一曲でもある『ハピハピ♪モーニング』は今でもライブやイベントなどで歌い継がれるあっとほぉーむカフェの定番曲です♪メイドの世界観を一番感じていただける曲で、私もお給仕に向かう時には、聴きたくなるんですよね。是非ご主人様・お嬢様も目覚めの一曲に聴いて頂きたいです！

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe