あっとほぉーむカフェ発2ndユニット / Pa☆leteeが配信開始！人気曲「ハピハピ♪モーニング」「あこがれ(ハート)メイドバケィション」など一挙配信中！
インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営する、あっとほぉーむカフェから19年前に誕生したユニット「Pa☆letee（パレット）」の楽曲７曲が、３月4日（水）より配信を開始いたしました。
2月より配信が開始されている「完全メイド宣言」の解散から半年後に結成されたユニット「Pa☆letee」も、当時の「@home cafe」（現：あっとほぉーむカフェ）で働く現役メイドユニットとして活動。ユニット名は「メンバーが、それぞれの個性や音色をつむぎ、人々の心を楽しく幸せな気分に染め上げていく」ことに由来しており、衣装も当時の「@home cafe」（現：あっとほぉーむカフェ）の制服にそれぞれのメンバーカラーがあしらわれたリボンを身に着けてライブ活動やお給仕（店舗での接客）を行っていました。
センターは、現在も現役でメイドを続けているレジェンドメイドhitomi
今回配信された楽曲は、あっとほぉーむカフェの店内やステージではおなじみで昔から人気のある楽曲がズラリ。
特に「ハピハピ♪モーニング」は、メイドの1日を歌っている楽曲で、あっとほぉーむカフェの世界観の代表ともいえる1曲です。
その他、Pa☆letee初のバラード曲「Zutto*メ・イ・ドリーム」や店舗でのイベントではおなじみの「あこがれ(ハート)メイドバケィション」など全7曲を配信中。
配信楽曲一覧（全７曲）
・ハピハピ♪モーニング
・あこがれ(ハート)メイドバケィション
・ピュアリィ∞ピュアリィ
・シャララ☆ランデブー
・Zutto*メ・イ・ドリーム
・ドキドキ*_*恋はチョコケーキ
・ぱすてる´∀´ドリームシャワー
レジェンドメイドhitomi
＜レジェンドメイド hitomiコメント＞
Pa☆leteeは、完メドの次に生まれたユニットで楽曲もステージも沢山思い出がありますが、やはり何と言ってもメイド服のリボンやボタンがカラフルになり、メンバーカラーができたことですね。
それまでリボンの色は、私を含めメイドはみんな同じ色だったので、カラフルなリボンのメイド服がとても印象的で…ユニットとしての特別感を感じました。今ではプレミアムメイドの象徴であるカラーリボンもこのグループから誕生したんです！
楽曲は現在でもメイドやご主人様・お嬢様に人気の曲も多いですね。
デビュー曲の中の一曲でもある『ハピハピ♪モーニング』は今でもライブやイベントなどで歌い継がれるあっとほぉーむカフェの定番曲です♪メイドの世界観を一番感じていただける曲で、私もお給仕に向かう時には、聴きたくなるんですよね。是非ご主人様・お嬢様も目覚めの一曲に聴いて頂きたいです！
＜あっとほぉーむカフェ＞
『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ
メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。
2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。
2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。
海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。
