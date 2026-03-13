内田洋行ITソリューションズが健康経営優良法人2026(大規模法人部門)を9年連続で取得

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、経済産業省・日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました。今回の認定により、9年連続の認定となります。

健康経営優良法人認定制度とは

地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

＜健康経営優良法人認定制度（経済産業省）＞

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

健康理念『健康がすべての基盤』

当社は「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指します」という企業理念を掲げています。時代の変化をキャッチアップし、お客様に価値とサービスを提供するというミッションを果たすためには、社員一人一人の健康が不可欠であると考え、内田洋行健康保険組合と連携し、社員の健康管理に努めています。

健康経営優良法人認定へ向けた取り組み

- ICTを利用した保健指導(対象者)

指導対象者の利便と実施方法の多様化を図るために、ICTを活用した保健指導を実施し、特定保健指導実施率の向上に努めています。

- 健診結果の閲覧や医師による健康リスクの改善アドバイス（全社員）

WEB型健康マイページでは、個人別に過去の検診結果と医師による健康リスクや改善アドバイスを閲覧できるほか、健康に関する情報提供を行っています。

- 禁煙サポート（全社員/希望者制）

禁煙は最大のがん予防策です。当社では健康保険組合と連携し、2016年よりニコチンガムやオンライン禁煙プログラムを提供して禁煙を推奨・サポートしています。

さらに、オンライン禁煙外来では、健康保険組合との連携によって、初診からのオンライン受診を実現し、禁煙に取り組む社員の、通院の負担軽減に成功しています。

- スポーツジム等の利用補助（内田洋行健康保険組合被保険者）

内田洋行健康保険組合が契約しているスポーツクラブルネサンス、スポーツクラブメガロスの施設を法人価格で利用できます。

＜当社の健康経営への取り組みについて＞

https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/(https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=its&argument=aOYoGgJf&dmai=a699fde05edd69)

【株式会社内田洋行ITソリューションズについて】

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/