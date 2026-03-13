ニトリ初の「圧縮ベッドフレーム」が登場。開封してすぐ使える！忙しいあなたの新生活をスムーズに。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）より、2026年3月9日（月）から一部店舗にて順次発売を開始した、開封してカバーを取り付けるだけですぐに使える「圧縮ベッドフレーム」をご紹介いたします。

ニトリグループでは、これまでベッドマットレスや枕などの圧縮パッケージ商品を展開し、「持ち帰っ て当日から使える」「受け取りの手間がなく便利」といった商品を発売していました。

そしてこの度、圧縮梱包のベッドフレームをニトリで初めて発売します。

新生活の時期は、家具の組み立てや荷解きが重なり、寝室を整えるのは後回しになりがちです。

ニトリは、こうした課題に応えるべく、ベッドフレームそのものを圧縮する独自仕様の「圧縮ベッドフレーム」を開発しました。

引っ越し初日でも「すぐ整う寝室」を実現できる、これまでにない新発想のベッドフレームです。

■商品特長

１. 圧縮梱包で持ち帰りやすいコンパクトサイズに

本製品は圧縮梱包技術により、ベッドフレームを車で持ち帰りやすいコンパクトサイズに圧縮しています。店舗在庫がある場合は、店頭で購入後にお持ち帰りいただけます。

配送を待たずに当日から使い始められる点も、特長の一つです。

※お取り寄せになる場合もございます。

２. 忙しい毎日に寄り添う、「開けてすぐ使える」手軽さ

箱を開けてカバーをかけるだけで準備完了。取り出した瞬間、フレームが自動的に膨らみ素早く復元するため、その日から快適に使用できます。

必要な工具は開封用のハサミだけ。面倒な作業を省き、どなたでもスムーズに設置できる設計です。

３. 圧縮梱包とは思えない、上質な寝心地を追求

圧縮梱包でも妥協しない寝心地を実現するため、フレーム内部にはポケットコイルを内蔵しています。別売りのお好きなベッドマットレスと組み合わせることで、「上層クッション×下層クッション」のダブルクッション構造が生まれ、体圧を心地よく分散します。

裏面には防カビ生地を採用しており、衛生的に長くご使用いただけます。

※マットレスは別売りです

ニトリの「圧縮ベッドフレーム」で新生活を快適にしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】シングル棚付きベッドフレーム(CPF51)

【価格】24,990円

【サイズ（約）】幅99×奥行218×高さ43cm

【梱包サイズ（約）】幅38×奥行38×高さ135cm

【カラー】 ライトグレー

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

■商品取り扱い店舗

麻生店、仙台松森店、柏店、東大和店、八王子店、多摩ニュータウン店、環八用賀店、環七梅島店、池袋サンシャイン60通り店、小岩環七店、南町田店、港北ニュータウン店、大船店、富山店、福井店、豊田店、小牧店、日進店、京都南インター店、茨木北店、ニトリモール枚方店、西田辺店、放出店、岸和田店、神戸御影店、松山店、広島八木店、ニトリモール宮崎店、福岡南店、鹿児島与次郎店

※お取り寄せになる場合もございます。



