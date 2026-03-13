2026年度のNHK英語テキスト＆ムックが発売開始！ 『ラジオ英会話』大西先生は9シーズン目！ 「基礎英語」シリーズはリニューアルで大人の学びなおしにも！

株式会社ＮＨＫ出版

NHK英語テキストは、英語にはじめて触れる小学生から基礎を固めたい中学生、学び直しの大人やビジネスパーソンまで活用できる学習教材です。それぞれの暮らしの中で、手軽に良質なコンテンツで学べる点がその最大の魅力。

本日、2026年3月30日からスタートする講座に向けて、2026年４月号が発売となりました。前年度につづく「基礎英語」シリーズのリニューアルや、人気講座『ラジオ英会話』テキストなど、今年も強力なラインナップでお届けします。同時発売の人気シリーズ英語ムックと併せてご紹介します。

やっぱりこれが、ちょうどいい。英語やるならNHKテキスト

NHK英語テキストキャンペーン2026 書店店頭ポスターより

日々の仕事に・育児に・他の習い事に忙しい大人にも、学校に・部活に・習い事に忙しい学生さんにも、それぞれの付き合い方が選べるのがNHKテキストの特長です。NHKの放送講座と連動した、さまざまな学びに「ちょうどいい」学習ツールを、ぜひお手に取りください。

●NHKテキストなら、いつでもどこでも、あなたの時間にちょうどいい学び方がつくれる

NHKならではの日々公開される講座（放送）に合わせてテキストを開き、解説内容やフレーズを定着させます。例えば、ラジオ講座なら…

書店配布冊子「NHKテキストナビ2026」より（一部改変）

ポイント１.習慣にしやすい

講座を放送日にラジオで聴く（※）、という基本のスタイルに加え、インターネットラジオ「NHK ONE らじる★らじる」なら放送と同時はもちろん、放送直後から1週間、無料で講座が聴き放題！ 放送が更新されていくことで、一定のペースで学習を習慣にしていくことができます。

※2026年度よりラジオ語学講座は「NHK FM」で放送します！

ポイント２.あとからでも、まとめても

放送の翌週月曜日から1週間、無料アプリ「NHKゴガク」であとから学ぶ・まとめて学ぶことも可能です。

ポイント３.自分のペースで効率よく

別売り音声「NHK語学テキスト音声」なら、テキスト発売と同時の配信開始から、講座の無料聴取期間を終えた後も、講座音声を無期限に聴くことができます。繰り返し学習向けに編集した講座音声をつかって、学習参考書のようにまとめて学ぶスタイルにも対応。年度の途中から学習をはじめても、聴き逃した分だけ音声を購入して学びを進めることができます。

→公式サイト内「はじめてのNHK英語テキスト」で、テキストの活用・学習方法をチェック

●NHKテキストなら、レベルも目的も、あなたの今にちょうどいい講座が選べる

「はじめてのNHK英語テキスト」はこちら :https://www.nhk-book.co.jp/pr/hajimete/書店配布冊子「NHKテキストナビ2026」より

ポイント１.すきま時間でも、じっくりでも

1回5分～15分、時間もレッスン回数も異なる8講座をラインナップ。平日毎日放送があることで習慣化しやすい講座や、日々の放送がワンテーマなので、興味がある曜日だけ学ぶ、といった活用法も。

ポイント２.学ぶ目的に合わせて

英語の苦手解消、習慣づくり、英語の耳慣れ、受験や検定、ビジネス利用、海外旅行、外国の文化を学ぶ……などなど、幅広いテーマ設定の講座が揃っています。

ポイント３.「基礎英語」シリーズがリニューアル

「中学生の基礎英語 レベル１」「同 レベル２」が、「基礎英語 レベル１」「基礎英語 レベル２」としてリニューアル！ 英語力の土台となる「中学レベルの英語」というテーマは変わらず、中学生にも大人の学び直しにも活用いただける内容で展開していきます。「基礎英語 レベル1」は、俳優の「鈴木 楽」さんが生徒役として登場！ 鈴木さんと一緒に学ぶことで、文法の理解や発音など、自分では気づけなかったポイントを学ぶこともできるはず。放送講座テキストならではの楽しい学びとやりとりにご期待ください。

→公式サイト内「はじめてのNHK英語テキスト」で、テキストの活用・学習方法をチェック

2026年度、英語テキスト＆英語学習ムックラインナップを紹介！

「はじめてのNHK英語テキスト」はこちら :https://www.nhk-book.co.jp/pr/hajimete/『ラジオ英会話』

「生きたフレーズ」を学ぶから、英語がわかる・伝わる！

リアルな場面とネイティブが実際に使うフレーズで構成されたダイアログで、実践的英語力を鍛えます。英語を「学ぶ人」から「使う人」へのレベルアップを目指します。

講師：大西泰斗

放送：NHK FM 月～金 午前6:45～7:00ほか

『NHKラジオ英会話 サブノート 1日1文！ 集中トレーニング』

ディクテーションが加わってパワーアップしたワークブック

その日のレッスンから1文を取り上げ、聞いて、話して、書いて、英語の「知識」を「スキル」に変える。ディクテーション課題が組み込まれ、リスニング力アップにも効果的！

※放送テキストではありません。

監修：大西泰斗、秋乃ろーざ

編：NHK出版

「基礎英語」シリーズ

『基礎英語 レベル1』がリニューアル！ より学びやすく！

2026年度は『小学生の基礎英語』『基礎英語 レベル1』『基礎英語 レベル2』の3つの講座でお届け。2025年度にタレントの藤森慎吾さんが登場し、話題になった『基礎英語 レベル2』につづき、今年度は『基礎英語 レベル1』が、新講師を迎え構成もリニューアル。生徒役の鈴木 楽さん、講師は実際の中学校で教壇に立つ中島真紀子先生が、ライブ感溢れる講義をお届けします。学生の方はもちろん、学びなおしをしたい大人の方にも、おすすめです。

「基礎英語」シリーズの詳しい紹介はこちら :https://www.nhk-book.co.jp/pr/kiso2026

「基礎英語」シリーズからのステップアップ＆一緒に学べる講座

・『ラジオ英会話』…文法も語彙もしっかりおさえながら、実践的な英会話を学びます。

・『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』…リスニング＆リーディング力を鍛えたい方。中学3年～高校1年生レベル

・『英会話タイムトライアル』…スピーキング力を鍛えたい方。中学卒業レベル。

『会話が続く！ リアル旅英語』

現地ロケで出会った英語をそのまま聞き取る実践講座！

2025年度開始の新講座が継続開講！ 知っている単語なのに聞き取れないリアルな英語を徹底分析し、解決策を伝授！ 旅先でよくある場面など、現地ロケによる映像を使って楽しく学習します。

講師：サマー・レイン

放送：Eテレ 月～水 午前11:10～11:20ほか

『英会話タイムトライアル』

スピーキングの“瞬発力”を鍛える 1日10分のトレーニング

簡単な単語を組み合わせた、どんな場面にも使いまわせる表現を学びます。制限時間内に日本語を英語にする特訓で、ナチュラルな会話の瞬発力を鍛えます。

講師：スティーブ・ソレイシィ

放送：NHK FM 月～金 午後11:50～午前0:00

『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』

読みたい英文に出会える！

1回5分の多読多聴で読む力・聞く力を磨く

自分に合った英文を大量に読む・聞くことで、読む力・聞く力を鍛える講座です。日常会話や名作文学など幅広い内容で、「読みたい英文」に出会えます。1回5分／500語程度。

監修：Daniel Stewart

放送：NHK FM 月～金 午前6:00～6:05ほか

『ラジオビジネス英語』

会話も、メールも、教養も。今日から使えるビジネス英語！

「英会話」「メール」「リスニング力」のレッスンで、実践的なビジネス英語、発信力、教養を身につけます。2か月ごとにストーリーが変わるので、年度途中でも始めやすい講座です。

講師：柴田真一

放送：NHK FM 月～金 午後11:20～11:35

人気英語ムックシリーズも引き続き注目！

NHKテキスト公式サイトへ :https://www.nhk-book.co.jp/text/index.htmlNHK出版公式サイトでは、学習診断でおすすめテキストをお知らせ！

NHKラジオ英語講座の元講師が贈る大人気の英語ムックシリーズ『杉田敏の現代ビジネス英語』と『高田智子の大人の学びなおし英会話』も2025年度、引き続き季刊にて年4回発行いたします。各ムックの音声はダウンロードして聴けるほか、NHK出版ウェブサイトでも無料でお聴きいただけます（期間限定）。

『杉田敏の現代ビジネス英語』

最新の話題を、英語でスマートに。ハイレベルなビジネス英語ムック

ビジネスパーソンの英会話に必要なのは、最新の社会トピックを自在に展開できること。本書では、ニューヨークのビジネスパーソンの間で話題のトピックを、洗練された英語で活写。時代を先取りしたダイアログ、新語を含めた知的な語彙で、本物の英語力を養います。音声ダウンロード付き。

・春号スペシャル対談 植田和男（日本銀行総裁）×杉田敏

英語を駆使する国際人である日銀・植田総裁に、英語習得のエピソードを伺います。

『高田智子の大人の学びなおし英会話』

中学英語をおさらいしながら英会話を学ぼう！

解説音声・ネイティブ発音つき

「大人の学びなおし」に特化した内容だから、いつから始めてもOK！ 中学英語を思い出しながら、もう一度楽しく英語に触れられます。英語のレベルは中学卒業程度なので、ハードルは高くありません。英語が苦手な方でも自分のペースでゆっくり学習することができます。聞き取り、声に出して発音、フレーズを覚えて言ってみる、など頭の体操をしながら、英語の上達につなげることができます。解説音声付きなので、音声をガイドにしてスムーズに学習できます。もちろんネイティブ音声もあるのでリスニングやスピーキング練習にもぴったり。

※これらの本の放送はありません。

※3月、6月、9月、12月の年4回刊行。

繰り返し学習のパートナー「NHK語学テキスト音声」

『NHK語学CD』や『音声ダウンロードチケット』に代わり、2025年4月号分より開始した音声ダウンロードサービス「NHK語学テキスト音声」。書店店頭等での購入手続きを経ずとも、スマートフォンやPCから直接購入・再生できます。

「NHK語学テキスト音声」の内容は、番組の内容をコンパクトにまとめたもの＊です。スキットやフレーズは、一度聴いただけではなかなか定着しないもの。NHK英語講座で英語力をしっかりと身につけたい方、繰り返し学習をしたい方、番組を聴き逃してしまったという方におすすめです。

半年分や1年分など、まとめて予約購入すれば、買い忘れを防ぐことができ、当該号の配信開始日（テキスト発売日と同じ）から音声をダウンロードいただけます。

翌年3月号までの年間でのお申し込みも可能です。学習習慣を身につけたい方はテキストの定期購読と併せてぜひお申込みください。

＊英語５講座（基礎英語１、基礎英語２、ラジオ英会話、英会話タイムトライアル、ラジオビジネス英語）に対応

「NHK語学テキスト音声」の詳細はこちら :https://www.nhk-book.co.jp/digital/

各テキストの定価は710～820円（税込）、各ムックは定価1,430～1,540円（税込）、「NHK語学テキスト音声」は価格770円（税込）。

詳しい定価・発売日などの情報は、NHK出版公式ホームページをご覧ください。

※「NHK語学テキスト音声」の価格はNHK出版ウェブサイトで購入した場合。

NHK出版公式ホームページ :https://www.nhk-book.co.jp/text/index.html