Black ChristmasVOL.4 “サンタは悪魔”、聖夜を黒く塗りつぶす、究極の「絶望」を描く楽曲『BLACK CHRISTMAS』公開
株式会社DONGRAMYPROJECTは、アーティスト生沢佑一による新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』VOL.4 『BLACK CHRISTMAS』を発表いたします。 2026年3月15日（日）AM0:00 より配信開始されます。
配信サイト一覧：https://linkco.re/dxFSsv8R
■ 企画趣旨
『BLACK CHRISTMAS』は、クリスマスソングの歴史を塗り替える一曲であり、今後ブランドとして拡張されていく可能性を秘めた企画です。
「綺麗で幸福なクリスマス」像への明確なアンチテーゼ、そして**“人間の内面の闇”を深く追求するロック・サーカス**として、1年をかけて複数のゲストボーカルと世界観を表現します。
本企画は単なるアルバム制作ではなく、クリスマスという文化の暗部を抉り出す“時代への挑戦状”です。
4曲目『BLACK CHRISTMAS』はアーティストのBLACK ZAPPAが歌います。
■ 配信曲情報
タイトル：BLACK CHRISTMAS
リリース日： 2026年3月15日（日）
形態：デジタル配信
参加アーティスト・クレジット
Vo. BLACK ZAPPA
Songwriting BLACK ZAPPA
arranged by BLACK ZAPPA＆Issei Anbo
Mix&Mastering 井上剛(Tsuyoshi Inoue)
＜楽曲紹介＞
Merry Black Christmas.
サンタは悪魔、プレゼントは絶望、愛は凍り、涙は血に変わる。
“世界Yo! 生沢佑一は今、BLACK ZAPPAとして生まれ変わった”
甘いクリスマスは終わり。
『Black Christmas』は愛が闇に沈み、血の雪が降り、サンタが悪魔になる…
究極のヘヴィメタル・ホラーアンセム。
プレゼント＝破滅の箱。光消え、絶望の咆哮だけ響く。
聴いたらお前のXmasは永遠にブラックだ。
ヘッドバンギングしながら涙を流せ！
今すぐ闇に舞い、世界を黒く塗りつぶせ
■アーティストプロフィール
BLACK ZAPPA
BLACK ZAPPA
聖夜は、崩壊した。
最愛を失った絶望の淵から、雷光のように現れた新たな存在――。
悪魔界の音楽王 BLACK ZAPPA が、日韓の若き才能たち“13人の使徒”を召喚し、この世界に降臨する。
美しさと残酷さが共存する禁断の音楽儀式。
その名は 『Black Christmas』。
これまでにないダークで壮大な世界観とともに、
BLACK ZAPPAは“最も美しく、最も残酷なクリスマス”を世界へと布教していく。
生沢佑一プロフィール
生沢 佑一（いくざわ ゆういち）
1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。
2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。
現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。
■レーベル概要
株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。
これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。
アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。