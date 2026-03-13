＜本日発売＞アース・スターノベル 3月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）は【アース・スターノベル】新刊を3月13日(金)より発売いたします。公式サイト（https://earthstar-novel.com/） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『身代わりで島送りにされた令嬢、危険地帯のドラゴンたちを手懐ける』第1巻

著：大小判 イラスト：ふぁすな追放されたけど、ドラゴンたちと自由に生きる！史上初ドラゴンの研究者になって、隣国の辺境を最強にする！？

――転生したけど私、家族仲と縁がなさすぎない？

家族に恵まれず病死したアメリアは、転生した二度目の人生でも家族に恵まれず、王女の身代わりに島送りにされてしまう。

送られた先はドラゴンの住む巨竜半島。しかし、大の動物好きであったアメリアは前世では架空の生き物であったドラゴンに出会えて大歓喜。半島のドラゴンたちを軒並み手懐け、ドラゴン研究に没頭する毎日！

そんなある日、難破した船に乗っていた隣国の第二皇子を救出したことを切っ掛けに、その研究は巨竜半島の外へと及んでいく――。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_1_2618af4e63562502ea07b5b7fb319084.jpg?v=202603131051 ]

『東の魔女のあとしまつ』第2巻

著：中村颯希 イラスト：toi8……わかりました、師匠。この末弟子が、必ず師匠の元へ馳せ参じます

自らが殺される予知を回避するため、勇者候補のレイノルドを甘やかして育て、覚醒を防ぐはずが……立派な最強（ヤンデレ）勇者へと育て上げてしまったアデル。

教会にレイノルドの存在が露見したことにより、火刑に処されるはずだったが……。

弟子のマルティンの魔法により処刑寸前から7年後の世界へと飛ぶことに。

7年の時を経て美青年へと成長したレイノルドと対面するアデルだが、偽物と勘違いして攻撃されたことにより、命を狙われていると勘違いしたまま、弟子のエミリーと逃避行の旅へ。

一方アデルが本物だと気付いたレイノルドは、マルティンとともにアデルを追うが……アデルのうっかりをレイノルドが深読みすることにより、意図せず世直しに！？

勘違いは加速し、物語は予知された運命の日へと迫っていく――。

小心者のぽんこつ魔女と一途な執着勇者。

すれ違う二人の逃避行コメディ！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_2_314569cddb41f0105403f34cf5d7ebcb.jpg?v=202603131051 ]

『即死モブ転生 チュートリアルからバグ技無双した俺が世界を変えるまで』第2巻

著：猫目少将 イラスト：桑島黎音モーブたちの冒険は続く！

無事卒業試験をクリアし、正体不明の敵「アドミニストレータ」を下したモーブたち。

平和なひとときもつかの間、ゲームではまだ発生しないはずの学園襲撃イベントが彼らを襲う！

かと思えばマルグレーテの故郷にもなにやら異変が発生しており……。

この世界を生き残るため、モーブの冒険は続く！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_3_ba63166f18ec48a5789f6391be234496.jpg?v=202603131051 ]

『二度目はタの付く自由業 ～逆行した社畜は、チートな装備&知識持ち越しで万能のアウトローになる～』第3巻

著：仏ょも イラスト：増田幹生ダンジョンでアイドル護衛任務！？逆行転生×現代無双×アウトロー【「ベスティア」と「河内連合」の後日譚】等の書き下ろしエピソード収録！

ダンジョンで【ギルドナイト】メンバー・上忍の奇襲を受けるも、世界トップレベルの実力で排除した松尾。

パーティに鍛冶師の切岸を加え、さらに盤石な体制を整える中、ギルドより【アイドル護衛依頼】を引き受けることに。

楽々クリアするはずが、海外の諜報機関や関西の裏社会勢力が登場し……？ 上忍の死をきっかけに「未来」が大きく書き換わっていく。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_4_bd96bcc574fc170977e42867379bd712.jpg?v=202603131051 ]

『二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす～前世が賢者で英雄だったボクは来世では地味に生きる～』第13巻

著：十一屋翠 イラスト：イケシタレクス VS 魔人皇帝ついに最終決戦！

ついに魔人皇帝が宣戦布告！

人類との全面戦争の火ぶたが切って落とされた！

魔人は圧倒的な力を持つ巨大要塞で攻撃を開始、人間界は防戦一方に…。レクスは、そして仲間たちはこのピンチを救えるのか？

怒涛のシリーズ最終巻！！！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_5_7adc4569fdddd4b408411f8631d71153.jpg?v=202603131051 ]

『戦国小町苦労譚 黒鉄の馬と次代の萌芽』19巻

著：夾竹桃 イラスト：平沢下戸蒸気機関車で物流革命！！！さらに九州から島津家の使者が来訪し──！

1579年11月、四六の元服式を間近に控え、準備に奔走する静子。

様々な思惑が交錯する中で無事に元服式を終えた四六あらため静之は、静子の後継者としての自覚と決意を新たにする。

そんな中、いまだ戦乱の渦中にある九州の島津家から、織田への使者が来訪した。

信長の代理として島津義弘・歳久との会談に臨む静子は、島津を交渉で屈服させようとするが──？

蒸気機関車が物流に革命を起こし、ガトリングガンの威力は信長を慄かせ、水力紡績は大量の糸を紡ぎ出す！

シリーズ累計360万部突破の超人気作、飛躍の第19巻！！

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/631_6_6c2e0736937e8a097b247bcde095c6a9.jpg?v=202603131051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/