約40年ぶりの東館 大規模刷新　新客室「フォレストルーム」誕生　【ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT】

西野目産業株式会社 ホテル大雪グループ

北海道・層雲峡温泉の【ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT】（所在地：北海道上川郡上川町層雲峡、西野目産業株式会社）は、東館5階 峡谷側の和室10部屋を全面改装し、新客室カテゴリー「フォレストルーム」として2026年1月23日にオープンいたしました。

今回の改修は、ホテル大雪東館では約40年ぶりとなる大規模な客室刷新です。

近年、宿泊スタイルの変化により、和室で布団を敷いて就寝する形式よりもベッドを備えた洋室を希望されるお客様が増えています。特にご高齢のお客様やインバウンドのお客様からは、立ち座りの負担が少ないベッドタイプの客室へのご要望が多く寄せられており、こうしたニーズに対応するための改装です。

【ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT】（北海道上川郡上川町・層雲峡温泉）向かって左側が東館。

■ 「フォレストルーム」のコンセプト：「山岳リゾートを感じる」森の客室

層雲峡は、北海道を代表する山岳景勝地であり、大雪山国立公園の玄関口として知られる温泉地です。「フォレストルーム」では、ホテルが掲げる「森」「山岳リゾート」という世界観を客室空間で体現。木の質感や温もりを活かした内装、アースカラーを基調とした落ち着きあるデザインにより、まるで森の中にいるようなリラックスした時間をお過ごしいただけます。

■ 〈快適性と安全性〉への配慮

改修では、デザイン性に加え、〈快適性と安全性の向上〉を重視しました。

・水回りを一新。トイレを独立させ、浴槽の代わりにシャワールームを設置。

・客室内の段差をなくし、手すりを設置。車いすやご高齢の方も使いやすい設計とし、

誰もが安心して滞在できる客室づくりを目指しました。

■ 森と温泉が生む〈リトリート体験〉

館内には峡谷美を望む展望大浴場・露天風呂を備えており、「フォレストルーム」での滞在とあわせて、層雲峡ならではの自然と温泉が融合した〈リトリート体験〉を提供いたします。

観光利用はもちろん、アドベンチャートラベルやワーケーション、記念日利用など、幅広い滞在ニーズに対応してまいります。

■ 「フォレストルーム」概要

客室名称：フォレストルーム

広さ32.5平方メートル ／ 定員3名 ／ ベッド2台

オープン：2026年1月23日

改修場所：東館5階（峡谷側）

室数：10室

※バスルームは、バス無しのシャワールームです。

※3名の場合はエキストラベッドとなります。

※全室禁煙です。

https://www.hotel-taisetsu.com/stay.php#room_forest

■ 施設概要

施設名称：ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT

所在地：北海道上川郡上川町層雲峡

客室数：全188室

主な施設：３つの大浴場と２つの露天風呂、サウナ、レストラン、宴会場、ベーカリーカフェほか

公式サイト：https://www.hotel-taisetsu.com

■事業内容

本社：西野目産業株式会社（北海道旭川市6条14丁目右9号）

代表取締役社長：西野目 智弘

・ホテル事業（ホテル大雪 ONSEN&CANYON RESORT、ホテルクレッセント旭川）

・ベーカリー事業（Taisetsu Bakery Cafe&Bar）

・EC販売事業：自社ECサイト「大雪商店」https://taisetsu-shouten.com 、「大雪酒処」https://taisetsu-g.net 、各モールサイト「北の森ガーデン北海道物産市場」（・楽天 https://www.rakuten.ne.jp/gold/kitanomori ・Yahoo! https://store.shopping.yahoo.co.jp/kitanomori 、https://shopping.geocities.jp/hokkaidomiyage/ ）

■ 本件に関するお問い合わせ先

西野目産業株式会社

TEL：01658-5-3211

FAX：01658-5-3420

E-mail：info@hotel-taisetsu.com

※取材、客室撮影、インタビュー対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

「ホテル大雪 ONSEN & CANYON RESORT」は今後も、層雲峡の自然資源を活かした滞在価値の向上に取り組み、北海道を代表する山岳リゾートとして国内外へその魅力を発信してまいります。