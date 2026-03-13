【日本初】蚕由来イミノシュガー配合の機能性表示食品食後の血糖値上昇を抑える機能が報告された「ボスリンEX」を発売

ボンビックス薬品株式会社

ボンビックス薬品株式会社（本社：兵庫県尼崎市）は、蚕（かいこ）由来のイミノシュガーを配合した機能性表示食品「ボスリンEX（イーエックス）」を2026年3月3日に発売しました。

本品にはイミノシュガーが含まれており、

「イミノシュガーには、食後の血糖値上昇を抑える機能があることが報告されています」

イミノシュガーは、これまで桑の葉など植物由来の素材が一般的でしたが、本製品では蚕由来のイミノシュガーを採用しています。

ボンビックス薬品によると、「蚕由来イミノシュガーを配合した機能性表示食品は日本で初めて」となります。

商品ページ：https://bombyx.co.jp/bosulinex/

日本初の「蚕由来イミノシュガー」に着目

イミノシュガーは糖質研究の分野で注目されている成分の一つであり、食後の血糖値の上昇に関する研究が報告されています。

従来、イミノシュガーは桑の葉など植物由来の素材から知られてきましたが、ボンビックス薬品では蚕に含まれるイミノシュガーに着目しました。

蚕は古くから日本の養蚕文化を支えてきた生物であり、その栄養成分や生理活性成分については研究が進められてきました。

同社はこうした研究背景を踏まえ、蚕由来のイミノシュガーを機能性表示食品として商品化し、日常の食生活の中で取り入れられるサプリメントとして開発しました。

背景：健康寿命社会と血糖値への関心の高まり

日本では高齢化の進展とともに、健康寿命の延伸が重要な社会課題となっています。

健康管理への意識が高まる中、食生活と密接に関わる指標の一つとして食後の血糖値への関心が広がっています。

しかし、忙しい現代社会では、食生活の改善や生活習慣の見直しを継続することが難しいという課題もあります。

ボンビックス薬品では、こうした社会背景を踏まえ、日常生活の中で無理なく取り入れられる健康サポート食品として「ボスリンEX」を開発しました。

「健康は日常の中にある」ボンビックス薬品の理念

ボンビックス薬品株式会社は、健康食品の企画・開発を通じて、人々の健康的な生活を支えることを使命としています。

同社が掲げる理念は、「健康は特別なものではなく、日常生活の中で自然に守られるべきもの」という考え方です。

ボスリンEXは、毎日の食生活とともに取り入れられる健康習慣を提案する製品として開発されました。

同社では今後も、科学的根拠に基づいた機能性食品の開発を通じて、健康寿命社会に貢献する製品づくりを進めていくとしています。

商品概要

商品名：ボスリンEX（イーエックス）

内容量：30カプセル

発売日：2026年3月3日

区分：機能性表示食品

販売者：ボンビックス薬品株式会社

商品ページ

【届出表示】

本品には、イミノシュガーが含まれています。

イミノシュガーには、食後の血糖値上昇を抑える機能があることが報告されています。

※本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

※機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、販売前に消費者庁へ届出されたものです。

会社概要

会社名：ボンビックス薬品株式会社

所在地：〒660-0883 兵庫県尼崎市神田北通3-37-3

TEL：06-6415-0310

FAX：06-6415-0311

会社URL https://bombyx.co.jp/

事業内容：健康食品・サプリメントの企画、開発、販売

本件に関するお問い合わせ

ボンビックス薬品株式会社

