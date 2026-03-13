ベストコスメ他37冠*¹を受賞した“角栓崩壊洗顔”が薬用 「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」としてリニューアル2026年6月5日（金）発売
一人ひとりの真実の美しさを引き出すスキンケアブランド「est」は、大人気のジェル洗顔料を薬用洗顔料の処方にリニューアルし、「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」を2026年6月5日（金）に発売*³いたします。
*¹ 雑誌・WEB等のメディアにおけるクラリファイイング ジェル ウォッシュ発売～25年12月迄のベストコスメ賞他、コスメランキング受賞総数
*³ 5月27日（水）より一部店舗にて先行発売
est公式サイト：https://www.sofina.co.jp/est/
「毛山*²」に着目。薬用・角栓崩壊ジェル洗顔へ。
”隠れ角栓”まで洗い流し、澄んだ明るい素肌へ導く洗顔料として話題となり、ベストコスメ他37冠*¹を獲得したジェル洗顔料がリニューアルします。角栓崩壊洗浄技術を搭載し、毛穴が山状に見えてしまう「毛山*²」の原因である角栓を分解洗浄し、隠れ角栓まで洗い流します。新たに有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、肌あれを防ぎます。潤いを守りながら、くすみ*⁴・古い角質までピーリングします。
*⁴ 古い角質による
商品詳細
毛穴も毛山*²も、洗いきる。
進化した大人の角栓洗顔。
■エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED
医薬部外品 販売名：エスト ジェルウォッシュ メディカル
130g 税込 5,280円
【商品特長】
●角栓崩壊洗浄技術を搭載し、毛山*²の原因である角栓を分解洗浄します。
●クリアアップ配合（保湿：トコフェロール*⁵、D-マンニット、ソルビット液）
●有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合。肌あれやニキビを防ぎます。［NEW］
●モイストピール配合（保湿：ハイビスカスエキス、ソルビット液）［NEW］
●エクトビオシスα配合（保湿：エクトイン、コハク酸2-（2-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン、トレハロース、ソルビット液）［NEW］
●古い角質まで洗い流してピーリング。気付きにくい隠れ角栓まで洗い流します。
●角栓や古い角質をしっかり除去しながら、洗うたび、つるんとなめらかな肌に導きます。
●毛山*²にも毛穴にも密着する、ぷるんと厚みのあるジェルタイプ。
●濃密でこくのあるテクスチャーが肌に密着し、包み込むように洗いあげます。
●洗顔の時間を優雅なスキンケア時間に誘うアクアティックフローラルの香り。
●直径2cm、朝晩使用で約1か月分
●泡立てずに使うジェルタイプ
*⁵ ビタミンE
【香り】
生命力までも感じられる、上品で優雅なアクアティックフローラルの香り
【開発背景】
額や鼻のまわり、大人を悩ませる謎のプツプツ。
角栓が原因で毛穴が山状に見えてしまう＝「毛山*²」に着目。
角栓の実態
毛穴は顔全体に約16万個存在するとされており、目に見えなくとも角栓は顔全体に存在しています。
年代別 頬の角栓（面積）の変化
頬の角栓は、加齢によって増加していることが判明しました。
毛穴に角栓が詰まることで「毛山*²」に繋がります。
「毛山*²」とは、角栓が原因でできる毛穴まわりの肌が盛り上がって見える状態のこと
角栓が増えることで毛山*²も増加し、肌の凹凸が気になる状態に。
【技術情報】
クラリファイイング・テクノロジー
POINT1 角栓崩壊洗浄技術
厚みのあるジェルが毛穴に密着し、毛穴に詰まった角栓を分解洗浄。
POINT2 クリアアップ成分
（保湿：トコフェロール*⁵、D-マンニット、ソルビット液）
POINT3 抗炎症成分 肌あれ予防に ［NEW］
甘草由来の有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合
POINT4 モイストピール成分 ［NEW］
（保湿：ハイビスカスエキス 、ソルビット液）
POINT5 独自開発成分「エクトビオシスα」 ［NEW］
花王の30年以上の保水研究から生まれた独自開発原料「HP-50*⁶」に、エジプトの砂漠の塩湖でも生き続ける極限環境生物が生み出す成分「エクトイン」、干からびても生き続ける極限乾燥環境生物“ネムリユスリカ”が生み出す成分「MYCOSE（トレハロース）」を掛け合わせた独自開発成分「エクトビオシスα」配合（保湿：エクトイン、コハク酸2-（2-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン、トレハロース、ソルビット液）
*⁶ コハク酸2-（2-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン
est(エスト)とは
2000年にブランド誕生。エビデンスベースの皮膚科学とパーソナルなカウンセリングで一人ひとりの中に眠る美の原石を惹き出し、ともに磨くカウンセリング化粧品ブランドです。
■ est ブランドサイト https://www.sofina.co.jp/est/
■ est オンラインショップ https://onlineshop.est-online.com/
■ est 公式Instagram https://www.instagram.com/est_jp/
■ est 公式X https://x.com/est_kao_jp