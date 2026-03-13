「シニアライフ総研(R)」の栄えある‟ビジネスアワード2025”に豊泉家グループ「郵送検査事業LaBost（ラボスト）APOE遺伝子検査」が選出されました！
近年大きく成長するシニアマーケットを独自に調査するサイト「シニアライフ総研(R)」において、年に１度、注目の企業や活動を表彰する選考会‟ビジネスアワード2025”が開催されました。その中で栄えある「プロダクト賞」に「郵送検査事業LaBost（ラボスト）APOE遺伝子検査」が選出されました。豊泉家グループ一同、心より感謝すると共に、認知症に悩む方を1人でも多く救えるよう、更に精進してまいります。
瀧川フェロー
プロダクト賞の盾
【以下、シニアライフ総研(R)のページより抜粋】
選考方法
「シニアライフ総研(R)」では2025年内（※）に『特選ニュース』として取り上げた412件の中から、運営メンバーにより全52事案（プロダクト賞19事案、ビジネスモデル賞21事案、シニアライフ賞12事案）をノミネートしました。 これらノミネート事案から、シニアライフ総研運営メンバー以外の有識者3名と、シニアライフ総研代表が受賞事案を選定しました。（※2024年11月1日～2025年11月30日までの配信ニュース）
プロダクト賞
超高齢社会の日本を豊かにするであろうモノ・コト
ビジネスモデル賞
新たな切り口でシニア市場の活性化が期待できる企業または団体の活動や取組み
シニアライフ賞
第二の人生において「明るく」「楽しい」の提供を期待できる商品やサービス、取り組み
＜サイトリンク＞
https://seniorlife-soken.com/%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9/2025bizaward
選出理由
（評）シニアライフ総研代表 渡瀬英治様
認知症患者の増加が見込まれる中、発症リスクを早期に把握し、生活習慣や家族の備えを検討できる環境づくりは重要になっています。遺伝的な“可能性”を知ることで、自分の将来の健康に向き合う、また生活習慣の見直しや将来の備えについて考える契機となります。高齢社会において、認知症予防を自分ごととして捉えるための有用なアプローチだと感じます。
過去の記事一覧
【LaBost株式会社が大阪・中之島クロスに移転 2026年1月より本格始動】
https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=284(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=284)
【NHKでも取り上げられたAPOE遺伝子の型を解析しアルツハイマー型認知症リスクを調べるキット】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000088706.html
特定商取引法に基づく表記
販売業者：LaBost株式会社
取扱責任者名：瀧川 智之
所在地：〒530-8790 大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross Lab401
メール：t-takigawa@e-housenka.com
販売URL：labost.com