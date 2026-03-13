島根県仁多郡奥出雲町に新店舗オープン！「ワッツウィズ　横田蔵市店」でお得な生活を。

株式会社ワッツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


100円ショップや雑貨店などを運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2026年3月13日(金)に「ワッツウィズ　横田蔵市店」を島根県仁多郡奥出雲町下横田84　横田蔵市店内にオープンいたしました。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※写真はイメージです



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします。



■店舗情報

◆ワッツウィズ　横田蔵市店


住所：島根県仁多郡奥出雲町下横田84　横田蔵市店内


営業時間：9:30-19:00




ワッツのおすすめ商品

極厚大判でしっかり拭けるパワフル除菌ウェット

税込110円




料理や掃除に大活躍！使い切りポリ手袋

税込110円




信頼の旭化成！みずみずしさ長持ちラップ

税込110円




環境にやさしいバガス配合ペーパータオル150枚

税込110円




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊店舗に取り扱いがない場合もございます



■ワッツの店舗数推移

ワッツは2014年より店舗数を全国各地において増加させており、2026年2月末時点にて、全国店舗数1,909店舗を達成いたしました。今後も皆様に便利な日用品・生活雑貨をお届けするため、全国各地に積極的な新規出店を計画しています。





■株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。





・Youtube（ワッツ公式チャンネル）


https://www.youtube.com/channel/UCLPy51PkxF1xqhKiRjp1xpQ



■会社概要

会社名：株式会社ワッツ


代表者取締役：平岡 史生


所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階


設立：1995年2月22日


資本金：4億4,029万円


URL：https://www.watts-jp.com/


事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）


問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/



■関連リンク

ワッツホームページ　https://www.watts-jp.com/


ワッツオンラインショップ　https://watts-online.jp/


ワッツまとめ買いサイト　https://watts-online-biz.jp/


公式Instagram（ワッツ公式）　https://www.instagram.com/watts_100/?hl=ja


公式Instagram（オンラインショップ）　https://www.instagram.com/watts_onlineshop/?hl=ja


公式X（旧Twitter）　https://x.com/home


公式TikTok　 https://www.tiktok.com/@watts_100


公式YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/@WattsTube


ワッツコラム　https://www.watts-jp.com/column/