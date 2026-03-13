北関東信越ブロック中小企業診断士フレッシャーズフォーラム2026（4/18,5/16開催）

ビー・エス・ケイ・エス

中小企業診断士としての「新たなステージへの扉を開く」を支援し、成長の機会を提供します。

北関東信越ブロックの診断士活動を体感し交流を促進する地域の中小企業診断士の祭典です。

【イベントURL】

https://note.com/marosan/n/n24ce1105d717

【イベント要項】

表題：

北関東信越ブロック中小企業診断士フレッシャーズフォーラム2026

（栃木県×群馬県×茨木県×長野県×新潟県 青年部・企業内組織内診断士合同研究会年次フォーラム 2026：TGINNYIF Forum2026）

日時：

DAY1

2026年4月18日(土) 20:00～21:00（入室受付19:50～）

DAY2

2026年5月16日(土) 20:00～21:00（入室受付19:50～）

場所：

オンライン（Zoom）

費用：

無料

対象：

中小企業診断士または中小企業診断士志望者

新規資格登録・他県所属・無所属の方を歓迎

50歳以下または登録入会5年までの方を歓迎

資格勉強中・検討中・賛助会員の方も歓迎

申込：

オンライン申込【締切：DAY1申込 3月末迄/DAY2申込 4月末迄】

カリキュラム：

DAY1

茨城県×群馬県×栃木県 診断事例紹介、交流会

DAY2

長野県×新潟県×栃木県 診断事例紹介、交流会

運営：

北関東信越ブロック診断士有志部会

栃木県協会活性化委員会ティフ研

群馬県協会企業内診断士活躍研究会

茨城県協会企業内診断士の会

長野県協会企業内診断士の会・青年部

新潟県協会青年部会

（企画運営 ビー・エス・ケイ・エス）

後援：

日本中小企業診断士協会連合会・北関東信越ブロック全県協会

一般社団法人栃木県中小企業診断士協会

一般社団法人群馬県中小企業診断士協会

一般社団法人茨城県中小企業診断士協会

一般社団法人長野県中小企業診断士協会

一般社団法人新潟県中小企業診断士協会

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会

【後援 栃木県中小企業診断士協会 会長メッセージ】

一般社団法人栃木県中小企業診断士協会 会長 須田秀規

栃木県中小企業診断士協会の会長を仰せつかっている須田です。フレッシャーズフォーラム2026の開催にあたってご挨拶を申し上げます。2021年から毎年開催してきた本年次フォーラムは6回目を迎えました。会員数が増加傾向で、特に若い会員の参入・積極的な活動が目を引き、こちらも、新しい風が当会内に吹いていることが感じられます。本年度もフォーラムが盛況に開催されることとご参加の皆さんの今後のご活躍を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂きます。

【本フォーラムの特徴】

【中小企業診断士とは】

中小企業診断士は経済産業大臣が登録する経営コンサルタント唯一の国家資格です。

【日本中小企業診断士協会連合会とは】

中小企業診断士相互の連携を緊密にし、資質の向上に努めるとともに、中小企業診断制度の普及と推進を図り、もって中小企業の振興と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている組織です。

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 https://www.jf-cmca.jp/

【北関東信越ブロック中小企業診断士とは】

中小企業診断協会では、４７都道府県全てに協会が設立され、あらゆる地域のニーズに対応いたします。中小企業診断協会で定める「北関東信越ブロック」は、栃木県・群馬県・茨城県・長野県・新潟県の五県の地域を示すブロックであり、各県に以下の県協会が組織されています。

一般社団法人栃木県中小企業診断士協会

一般社団法人群馬県中小企業診断士協会

一般社団法人茨城県中小企業診断士協会

一般社団法人長野県中小企業診断士協会

一般社団法人新潟県中小企業診断士協会

都道府県協会北関東信越ブロック https://www.jf-cmca.jp/open/static/sibuindex.jsf#block_2

【栃木県中小企業診断士協会とは】

中小企業診断協会北関東信越ブロックの県協会の１つである栃木県中小企業診断士協会は中小企業の経営をサポートする専門家集団です。栃木県内に於いて中小企業・小規模事業者の経営支援を通じ、地域経済の発展と社会の幸福を追求致します。一般社団法人栃木県中小企業診断士協会は、中小企業診断士資格保有者相互の交流やスキルアップ、経営支援業務の受託・斡旋を通じて、地域の中小・小規模事業者の経営を支援する専門家集団として活動しております。

一般社団法人栃木県中小企業診断士協会 http://www.rmc-tochigi.or.jp/

【栃木県中小企業診断士協会ティフ研とは】

一般社団法人栃木県中小企業診断士協会の認定組織である活性化委員会兼企業内診断士研究会です。とちぎ組織内中小企業診断士パートナーズ【ティフ研】と称し、地域の診断士専門家集団を形成し地域の皆様の活性化を目的として各種活動中です。

栃木県中小企業診断士会ティフ研 https://note.com/tifcow

以上