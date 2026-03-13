Rokid Glasses、わずか10日間で2億円を調達し、日本のクラウドファンディング記録を更新

東京、2026年3月13日 /PRNewswire/ー Rokid Glassesは、わずか12時間で1億円、10日間で2億円を調達しました。この達成はRokidの記録を塗り替えただけでなく、Makuake史上最大のスマートグラスのクラウドファンディング・キャンペーンとなりました。



Rokid Glasses Break Japan Crowdfunding Record with \200 Million Raised in just 10 days



「Rokid Glassesにこれほど力強い支持が寄せられていることを大変ありがたく思います」とRokidのグローバル・ジェネラル・マネージャー、Zoro Shao氏は述べました。「Rokid Glassesは、OpenAIのChatGPTとGoogleのGeminiの両方をサポートする世界初のスマートグラスです。これは、実用的なAI機能と日常的に使用できる軽量なデザインを両立させるために行ってきた、当社の広範な研究の成果です。日本のユーザーには、2026年に現地でのカスタマーサポートを確立し、箱を開けた瞬間からシームレスな体験にアクセスしていただけるようになっています」。

2月25日に日本で初めて発売されたRokid Glassesは、控えめでありながら生産性を高めるように設計されています。重さわずか49グラムのこのメガネは、鮮やかな二眼式モノクロ・ディスプレイを搭載しており、ユーザーは負担なく情報を見ることができます。このメガネは12MPの高解像度カメラを内蔵しており、大切な瞬間をとらえます。また、マイク配列と連動して、内蔵のAIアシスタント（現在はOpenAIのChatGPT-5とGoogle Geminiを搭載）を通じて、より豊かなコンテキストを提供します。

Rokid Glassesは、最大89カ国語を1秒以内の遅れで翻訳でき、仕事や生活の場面で実用的なツールです。仕事での重要なプレゼンテーションの文字起こしや、旅行の際に他言語の旅程を翻訳したり、Rokid Glassesは理解の障害を取り除き、ユーザーの生産性を保てるようサポートします。最大6時間のバッテリー駆動とプライベート指向性スピーカーを備え、休憩中や通勤中のリラックスタイムにも最適です。

その成功を踏まえ、Rokidは今後もシームレスなマルチモーダルAIインタラクションと、デバイスからクラウドまでのアーキテクチャの提供に引き続き注力していきます。Rokidのグローバル開発者コミュニティは、現在20,000人以上の独立系開発者を抱え、東京大学を含む5,000以上の機関と提携しています。

Rokid Glassesは現在、Rokid Global Store からご購入いただけます。

Rokidについて

Rokidは、2014年に設立された拡張現実（AR）とAIの世界的なパイオニアであり、日常生活にインテリジェンスをシームレスに統合する人間中心のスマートグラスを創造しています。Rokidは、世界中の消費者、開発者、企業にサービスを提供しており、中国最大のXR開発者コミュニティを運営しています。当社はCES Innovation Awardsを複数回、ドイツのiF Design Awardsを5回受賞しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

