【2026最新】メルセデス・マイバッハやポルシェ964が並ぶ『庭』?! ユージと庭の匠・金井良一が巡る「究極の家と庭」

2026年、住宅トレンドは大きく変わりつつある。 「生活のための家」から「豊かな時間を過ごす場」へ。ビルトインガレージ、サウナ、2階の庭-- “半屋外空間”が富裕層を中心に支持を広げている。

タレントのユージ氏が2026年1月25日(日)、レジデンスサイト横浜町田で開催された「デイトナ35周年記念イベント」を訪問しました 。かつて番組で師弟関係にあった造園の匠・金井氏（プレイスケープ）と運命的な再会を果たし、二人は最新の住宅モデルを巡る「未来の暮らし」の探索へと繰り出しました 。

■ 動画の見どころ

【師弟再会】匠・金井氏と解き明かす最新トレンド。 「ビフォーアフターの師匠」と再会し、プロの視点で住宅を解剖 。昨年秋に放映され話題になった『劇的ビフォーアフター』×『ポツンと一軒家』合体スペシャルに出演した造園アーティストの金井良一氏が登場。

【贅沢の定義】効率を超えた「豊かさ」の設計 「余白こそ贅沢」な旅館風アプローチや光を操る設計を体感 。

【男のロマン】暮らしを「遊び」に変えるガレージ サウナや秘密基地風ガレージに「遊びの想像が膨らむ」とユージが熱狂 。

■ 始まりは、大好きなアメ車と「デイトナ」への情熱から

「ベースとしてはアメ車が大好き」と語るユージ氏 。会場では1959年製シボレー・パークウッドワゴンのギミックに目を輝かせ、「ピクニックテーブル完成じゃん！」と、車を単なる移動手段ではなく、人生を楽しむツールとして評価しました 。

その興味は、ガレージメーカーが提案する「約1.5畳のサウナ」や「カスタムガレージ」へと繋がります 。ガレージで培った技術がサウナへと転用される、その「遊び心の連鎖」にユージ氏は強い感銘を受けました 。

ミサワホームの庭の前でユージさん（右）と匠・金井良一氏

■ 匠・金井氏と共に巡る、最新住宅の７つの「庭」

ユージ氏を駆け出し時代から知る恩師、造園界のレジェンド・金井氏との再会は、住宅探索をより深い「学びの場」へと変化 。

1.汚れを太陽と雨が落とす「光触媒の白壁」（一条工務店） 「これ導入したいね」と思わず本音が漏れたのは、一条工務店が採用するメンテナンスフリー外壁（TOTOの光触媒技術を使用）。太陽光で汚れを浮かし、雨で流し落とす技術に、長く美しさを保つ「住まいの理想形」を見出しました。

2.「レフ板」のように光を運ぶ高い壁（積水ハウス） 都会でのプライバシー確保は至上命題。積水ハウスが提案する約6mの巨大な外壁は、視線を遮るだけでなく、反射光をリビングへ届ける「レフ板」の役割も果たす。その機能美に、二人は深く感銘を受けました。

3.「耐荷重のHEBEL」が作る2階の庭（HEBEL HAUS 旭化成ホームズ） 重い鉢植えを置くこともヘーベルハウスの強靭な鉄骨構造が可能にする2階庭園の提案。

4. 内と外が一体になる『ガレージキャビン』（三井ホーム） ガレージと直結のガレージキャビンが外と中の隔たりをなくし、冒険への扉を開ける提案。そんな空間を快適にする三井ホームの全館空調技術。

5.「ペットと趣味」を繋ぐ魔法の動線（ミサワホーム） 散歩帰りの愛犬の足を洗い、そのまま浴室へ。ミサワホームが提案する、外と中を機能的に繋ぐ動線設計に、ユージ氏は自身のライフスタイルを重ね、「これこそがリアルな使い勝手だ」と唸りました。

6.「ユニット工法」による驚異の大開口（セキスイハイム） 工業製品としての質を高めた精密なユニット工法が生み出す、堅牢性と開放感。構造の特徴を活かした大きな窓から差し込む光が、植栽とテラスとの一体感を演出し、室内外の境界を心地よく繋げています。

7.旅館のような「贅沢なアプローチ」（ダイワハウス） あえて玄関までを長く、中庭を介して回り込ませる設計。「余白こそが、最高に贅沢な時間を作る」。ダイワハウスが提案する旅館のような静謐なアプローチに、二人はしばし言葉を失いました。

ビルトインガレージ（インナーガレージ）満足度96.0%

愛車メルセデス・マイバッハとユージさん（セキスイハウスモデルハウスの前で）

コロナ禍を経て、住まいに対する価値観は劇的な変化を遂げました。かつて住宅は「休息の場」でしたが、現在は「趣味や遊びを完結させる拠点」としての側面が強まっています 。特に、愛車を身近に感じる「ビルトインガレージ（インナーガレージ）」は、利用者の満足度が96.0％（※1）に達しており、単なる車庫を超えた「大人の秘密基地」として定着しています。

(※1) 出典：家づくりナビ「インナーガレージをつくってよかった？後悔した？満足度やメリット・デメリットを調査」より引用 （URL：https://magazine.myhome-i.net/posts/Gv07eRd5

■ 探索を終えて：「手入れのしやすさ」と「遊び心」の共存

探索を終えたユージ氏と金井氏は、「年々、機能性や利便性、そして『手入れのしやすさ』を重視したデザインへ進化している」と総括 。ユージ氏も、かつての自身のローンによる苦い経験を振り返りつつも 、ガレージでのライブペイントなど「趣味を核にした豊かな暮らし」の実現に、改めて強い意欲を示しました 。

今回の探索は、住宅がもはや「寝るための場所」ではなく、ガレージ、サウナ、そして匠の技が光る庭といった「半屋外空間」を介して、人生の楽しみを拡張する拠点へと進化したことを証明するものとなりました 。

