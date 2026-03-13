ATTISESSION、初の「ハローキティ」コラボを3月20日（金）に発売　サンダル、ボクサーショーツ、ホルターネックトップスなど、ビーチをテーマにした春夏限定の愛らしい6アイテムが登場

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社：東京都渋谷区）が展開する次世代向けウィメンズブランド 「ATTISESSION（アティセッション）」 は、2026年春夏シーズンにおいて、株式会社サンリオの人気キャラクター 「ハローキティ」 と初めてコラボレーションしたアイテムを2026年3月20日（金）より発売します。なお、ユナイテッドアローズ オンラインでは、2026年3月23日（月）発売予定です。

シンプルで洗練されたデザインに、世代を問わず長く親しまれている「ハローキティ」の愛らしさをさりげなく添えたコレクションは、夏のワンシーンはもちろん、普段使いにも心地よく寄り添うラインアップです。

ブランドニュースURL：https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/att/19513

「ハローキティ」×「ATTISESSION」

今回のコラボレーションは、ATTISESSIONが掲げる“可憐さと自立心を併せ持つ現代女性像”に、ハローキティの持つ明るくてやさしいキャラクターを重ね合わせることで、“大人の女性が日常で楽しめる遊び心”を表現しました。

コラボレーションは「ビーチ」をテーマに、海辺のリラックスムードを取り入れながら、日常の中で自然に使えるアイテム（ホルターネックトップス、ボクサーショーツ、スウェットトートバッグ、ヘアクリップ、チャーム、ビーチサンダル）計6型がラインアップします。

コラボレーションアイテムについて

ホルターネックトップス 価格：9,900円(税込)

肩のラインをすっきりと魅せ、スタイリッシュさを引き出すホルターネックデザインのトップスは、後ろ身頃の左脇にさりげなくハローキティの刺繍を施した大人なムードを纏う一着。一枚でヘルシーにはもちろん、ビスチェ風にレイヤードした着こなしもおすすめです。

ボクサーショーツ 価格：8,910円(税込)

シンプルなデザインのボクサーパンツに、ハローキティの刺繍をさりげなくあしらったストライプ柄のショーツ。デニムやスラックスなどのインナーとしてプラスワンすることで、トレンド感溢れる着こなしへと導くアイテムです。ルームウェアとして着用いただくのもおすすめな一品。

スウェットトートバッグ 価格：7,920円(税込)

フロントにハローキティのトレードマークであるリボンの刺繍と、後ろ部分に＜ATTISESSION＞のブランドロゴを施したデザインのスウェット素材のトートバッグ。A4書類やノートPC、ポーチやボトルまでしっかり収納ができる大きめサイズが嬉しいポイントです。シンプルで合わせやすいシルエットは、どんなコーディネートにも馴染みデイリーに活躍する万能な一品。

ヘアクリップ 価格：3,960円(税込)

どこか懐かしさを感じ、90年代のムードを感じるフラワーモチーフのヘアクリップ。立体的な花のフォルムに、ブランドイニシャルと右下にハローキティが寝ているフェイスを添えたレトロガーリーな一品。ヘアクリップとしてはもちろん、トートバッグやミニバッグの持ち手につけてバッグチャームとして取り入れてもトレンド感がありおすすめです。

チャーム 価格：3,960円(税込)

＜ATTISESSION＞のオリジナルパーカーを着用したハローキティのぬいぐるみチャーム。赤色の2つのリボンと後ろにブランドロゴを施し特別感のあるデザインに仕上げました。バッグやポーチなどにさりげなく添えるだけでアクセントをもたらします。ご自身への特別なひと品としても、贈り物としても喜ばれる一品。

ビーチサンダル 価格：6,930円(税込)

シンプルなデザインながら、見えないところに遊び心を忍ばせたビーチサンダル。ソール裏にハローキティの愛らしいフェイスモチーフをあしらい、砂浜ややわらかな地面を歩くたびに、ぽんっとハローキティの足あとが浮かび上がり、履くたびに笑顔になれる特別な一足です。シックなブラックと色鮮やかなレッドの2色をラインアップし、リゾートシーンからタウンユースまで活躍する万能なアイテム。

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

■発売日について

・アティセッション新宿店：2026年3月20日（金）11:00～

・アティセッション大阪店：2026年3月20日（金）10:30～

・ユナイテッドアローズ オンライン：2026年3月23日（月）12:00～

【先行販売に関するご案内】

アティセッション大阪店が入店する ルクア大阪にて、3月13日（金）開催の「LUCUAメンバーズカード会員様限定 特別イベント」において、ATTISESSION × ハローキティ コラボアイテムの数量限定先行販売を実施します。本イベントは 会員様限定のクローズドイベントのため、一般の方はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。

■ご購入に関する点数制限、お取り寄せ・お取り置きなどの詳細について

以下のブランドサイトをご確認ください

URL：https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/att/19513

ATTISESSION（アティセッション）について

「ATTISESSION」は、可憐さと自立心のある現代女性のためのワードローブをコンセプトに、シチュエーションにあわせてワードローブの仲間入りをする「とっておきの一着」を展開します。「BASIC」、「CLASSIC」、「ROMANTIC」、「COUNTER ATTITUDE（UNDER GROUND）」の４つの要素を軸として、ミレニアル・Z世代（以下、MZ世代）に向けたスタイル提案を行います。

Instagram：https://www.instagram.com/attisession/

展開店舗：

・アティセッション 新宿店、大阪店

・ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店 、池袋 ウィメンズストア、横浜店、立川店、札幌店、広島店

・ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 新宿ウィメンズストア、丸の内店、西宮店、京都ウィメンズストア、金沢店、名古屋駅店、福岡店、ららぽーと福岡店、熊本店

・UA オンライン https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。